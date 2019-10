,Lepší než to stokrát opakovat.‘ Strážníci preventivně zveřejnili video srážky chlapce s trolejbusem

Ke srážce došlo minulý týden u terminálu MHD u pardubického hlavního nádraží. Školák srážku s trolejbusem přežil, byl však se zraněním nohy a hlavy předán zdravotnické záchranné službě a převezen do nemocnice.

„Poté, co jsme chlapce ošetřili, jsme se kontaktovali s jeho matkou, abychom jí řekli, co se na místě dělo. Popsali jsme jí, jak ke srážce došlo. Nabídli jsme jí, aby se na video podívala, protože jsme ho na kamerách měli a věděli jsme o tom,“ uvedl na dotaz iROZHLAS.CZ tiskový mluvčí oddělení Prevence Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

„Z konverzace potom vyplynulo, že by bylo dobré to video ukázat ostatním dětem. S jejím souhlasem jsme se domluvili, že ho v rámci dopravní prevence budeme ukazovat ve školách. Matka chlapce nám řekla: ,Máte pravdu. Ať se z té chyby poučí nejen ten kluk, ale ať se poučí i někdo další.‘ Ale ono se to netýká jen školáků, proto jsme to video dali i na sociální sítě,“ uvedl Sejkora.

,Ukažte to svým dětem‘

Strážníci zároveň na sociálních sítích nabádají, aby rodiče tyto záběry ukázali svým dětem a vysvětlili jim, proč mají v silničním provozu bedlivě dbát své vlastní bezpečnosti.

„Pokud se na školách budeme věnovat dopravní prevenci, tak to video je jedna z věcí, kterou budeme školákům ukazovat. Těch 30 vteřin videa je lepších než jim říkat, že když se nerozhlédnou na přechodu, dopadne to špatně. Můžeme to opakovat stokrát, ale takhle děti na vlastní oči vidí, že to není hezké,“ uzavírá Sejkora.