Pardubice připravují školy na novou výstavbu bytů. Někde chybí místa pro děti už dnes
Nové tělocvičny, pavilony a zvětšené stravovací prostory. Město Pardubice začíná s předstihem připravovat vybrané základní školy na novou bytovou výstavbu, která bude znamenat i větší počty dětí. Třeba v lokalitě Nová Cihelna počítá v budoucnu s několika tisíci nových obyvatel. Je nutné, aby na to školy byly kapacitně připravené. Některé mají nedostatek míst už teď.
Problém se týká hlavně základních škol pátého a šestého městského obvodu, tedy Svítkova, Dukly a Višňovky.
Třeba základní školy Resslova a Svítkov jsou aktuálně naplněné na sto procent a dlouhodobě se u zápisů potýkají s výraznými převisy přihlášek, jak potvrdila ředitelka svítkovské školy Monika Dobruská.
„Tady je situace obdobná jako na základní škole Resslova. Bohužel máme naplněnou kapacitu. V nynějším roce jsme museli odmítat kolem 30 žáků i do prvních tříd z oblasti Svítkova a přilehlých obcí, spadají k nám Lány na Důlku, Opočínek a Čivice. Rodiče samozřejmě nejsou nadšeni,“ řekla pro Český rozhlas Pardubice Dobruská.
Podle ředitelky je další problém v tom, že svítkovská škola má malou tělocvičnu a v zimních měsících do ní musí natěsnat i dvě třídy najednou.
Škola spolu se zřizovatelem, městem Pardubice, aktuálně připravuje projekt na výstavbu nové tělocvičny. Vzniknout by měla vedle té stávající. V plánu je zároveň i přestavba sportovního hřiště na zahradě školy.
Nová škola
Podle ředitelky Dobruské by přeplněným školám na Svítkově a na Dukle přinesla úlevu nová základní škola pro víc než 500 dětí, kterou město plánuje stavět v Masarykových kasárnách.
Navyšování počtu míst ve školách plánuje radnice i na opačném konci města, a to v základní škole Polabiny 1 v Družstevní ulici.
Město totiž počítá s tím, že by do budoucna fungovala jako nejbližší spádová škola pro novou velkou městskou čtvrť Nová Cihelna. Základní školu je na to nutné nachystat a stavebně rozšířit. Škola bude potřebovat větší jídelnu a víc tříd. Přibýt by v ní měla nová tělocvična a jeden nový pavilon. Do něj by se mělo vejít devět tříd pro 270 dětí a školní družina.