Chtěli jsme, aby se řekla pravda, místo toho následovaly útoky, říká exčlenka SPD k poplatkům za kandidaturu

Na pokyn nového poslance SPD Jiřího Kohoutka shromažďovala od spolustraníků peníze za umístění na kandidátce. Nakonec ale přišla na to, že se finance od lidí vybírají bezdůvodně. Co následovalo? „Ušil na lidi boudu. Chtěli jsme, aby řekl pravdu. On to ale neudělal a začal na nás útočit," popisuje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Jindřiška Líbalová Trpkošová, která spolu s manželem po incidentu v pardubické SPD z hnutí odešla. Rozhovor Pardubice 12:00 20. prosince 2017

Peníze se loni před krajskými volbami vybíraly z pokynu poslance Jiřího Kohoutka?

Kohoutek na schůzi i na krajské konferenci tvrdil, že se musí zaplatit kauce 50 tisíc korun na kraj kvůli podání kandidátky. To ale nebylo nutné.

Za umístění na kandidátce se tedy muselo platit, kolik přesně?

První místo bylo za pět tisíc, druhé za čtyři tisíce, třetí místo za tři tisíce. Pak to šlo do 10. místa po dvou tisících a do 20. místa po tisícovce, zbytek byl po pětistovce. Kdo chtěl být na kandidátce, musel zaplatit.

Jiří Kohoutek také platil?

Ano. Kohoutek byl v krajských volbách na prvním místě, takže platil pět tisíc. Na druhém místě byl Langr, který mu teď dělá ve sněmovně asistenta. Ten platil čtyři tisíce. Třetí byl Honza Nový, který platil tři tisíce (Jan Nový aktuálně Kohoutkovi vytýká nedemokratické postupy – pozn. red.).

A vy jste vybrané peníze měla u sebe?

Kohoutek mě pověřil, abych ty peníze měla u sebe v úschově.

Takže jste fungovala jako pokladník?

Oficiálně jsem žádnou funkci neměla, to bychom museli odhlasovat na krajské konferenci. Peníze jsem ale měla v úschovně. Současně se totiž během schůzí ještě vybíralo na občerstvení, každý dával kolem dvou stovek.

Někdejší členka SPD Jindřiška Líbalová Trpkošová s předsedou hnutí Tomiem Okamurou | Zdroj: archiv manželů Líbalových

Peníze pro krajské volby jsem vybrala asi od osmi lidí. Zaplatila jsem i za sebe a dceru, která také měla kandidovat. Potom jsem si je ale stáhla zpátky, protože jsme z kandidátky obě odstoupily. Jinak mi peníze posílal Kohoutek a další dva členové předsednictva. Peníze vybírali a posílali mi je v obálkách po manželovi (tehdy zástupce zmocněnce pro krajské volby – pozn. red.). Jména s částkami byla často napsána třeba i jen na útržcích papíru.

Kolik peněz se u vás celkem sešlo?

Bylo to přibližně 44 tisíc, které jsem pak poslala na transparentní účet SPD.

Příspěvek na volební náklady se hradí v případě sněmovních voleb – letos se při podání kandidátky platilo v každém kraji 19 tisíc korun. U krajských voleb ale tato povinnost neplatí. Proč se tedy poplatky vybíraly?

Peníze potřeboval Kohoutek na propagaci, aby Okamura (Tomio Okamura, předseda SPD – pozn. red.) mohl viset na každém rohu. Centrála nám na kampaň nedala ani korunu, měli jsme ji zaplatit my jako členové. Kohoutek věděl, že když lidem řekne, aby zaplatili plakáty, tak že je nezaplatí. V Praze mu tak zřejmě řekli, že se má lidem říct, že jsou potřeba peníze na kauci.

Reakce vedení SPD Server iROZHLAS.cz se s žádostí o vyjádření obrátil také na poslance Jiřího Kohoutka. Ten však na telefonáty ani SMS nereagoval. Když ho redakce vyhledala osobně ve sněmovně, odmítl celou záležitost komentovat s tím, že se vyjádří písemnou formou. To však i přes příslib neudělal. Proč se Kohoutek k celé věci nechce vyjádřit, přitom odůvodnil jednoduše: „Proto“. Redakce se snažila získat také vyjádření k situaci uvnitř pardubické buňky od předsedy SPD Tomia Okamury a šéfa poslaneckého klubu hnutí Radima Fialy. Na telefonáty ani SMS shodně nereagovali.

Proč vám z centrály nechtěli dát peníze?

Tvrdili, že peníze nemají. Okamura to tvrdil při každé příležitosti.

Vy jste tedy s manželem posléze zjistili, že žádná kauce potřeba není.

Manžel to zjistil, když se jel podívat do Pardubic na podanou kandidátku. Když jsme to zjistili, řešili jsme to nejdřív s Kohoutkem soukromě. Ušil na lidi boudu. Chtěli jsme, aby řekl pravdu. Slíbil, že to udělá a že si tak každý bude moct vybrat, jestli peníze dá nakonec na propagaci, nebo je bude chtít vrátit. On to ale neudělal a začal na nás pak útočit. Nakonec to bylo neúnosné, rozhodli jsme se proto z hnutí odejít.

Peníze na transparentním účtu

Upozornili jste na tuto situaci i vedení SPD?

Ano. Informovali jsme pana Okamuru, pana Fialu (Radim Fiala – místopředseda SPD – pozn. red.) a pana Staníka (tajemník SPD Jaroslav Staník – pozn. red.). Pan Fiala nám pak odpověděl, že se to bude řešit.

To se odehrálo přesně kdy?

To bylo ještě před volbami na konci srpna (krajskými volbami v říjnu 2016 – pozn. red.). Tehdy k nám i pan Kohoutek, Langr a Štěpánková přijeli. Když zazvonili, poslala jsem ven jen manžela, pak jsem slyšela jen, jak na manžela křičeli. Obvinili nás, že peníze nechci vrátit a že jsem je ukradla. Poslala jsem je proto potom na transparentní účet SPD, chtěla jsem mít o jejich vrácení záznam. A napsala jsem to Kohoutkovi. Kohoutek pak jménem krajského předsednictva rozeslal e-mail, ve kterém bylo, že došlo ohledně kauce k nedorozumění a že se skládat nemusí. A že mě kvůli problémům zbavili údajné funkce pokladníka a chtěli vrátit peníze, ale že já jsem je schválně poslala na transparentní účet, abych jejich vrácení ztížila (daný e-mail má redakce k dispozici – pozn. red.).

Trestní oznámení kvůli tomu, že jste shromážděnou částku poslala na transparentní účet SPD, na vás ale bylo podáno až po roce.

Krátce po sněmovních volbách na mě podali trestní oznámení, že jsem zpronevěřila vybrané peníze z toho černého fondu. Policii jsem ale všechno doložila, vedla jsem si svoje záznamy. I tak jsem byla na facebooku kolikrát nazvaná zlodějkou.

Víte, kdo na vás trestní oznámení podal?

Podle mých informací za tím stojí krajské vedení SPD, konkrétně to měla být Lucie Štěpánková. Byla pravou rukou Kohoutka a také místopředsedkyní organizace (Štěpánková kandidovala do sněmovních voleb v kraji jako dvojka, podle transparentního účtu hnutí před volbami darovala 50 tisíc korun, když ji redakce oslovila, celou záležitost odmítla komentovat, více ZDE – pozn. red.).

A výsledek trestního oznámení?

Výsledek jsem se dozvěděla předminulý týden. Policie mi nic neprokázala a celou věc odložila.

Když se sestavovala kandidátka, hlasovali jste o ní na krajské konferenci?

To ano, ale Kohoutek to potom měnil. A to jak v případě krajských voleb a zřejmě i u sněmovních.

Uvnitř pardubické organizace, jak vyplývá z výpovědí současných i bývalých členů, panovala nespokojenost dlouhodobě. Proč se podle vás veřejná kritika objevila až nyní, navíc po volbách?

Je to boj o koryta. Kohoutek zřejmě některým svým spolupracovníkům něco nasliboval a nesplnil to.