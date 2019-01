Tisícům obyvatel Pardubic hrozí evakuace. Podle pyrotechniků může být na poli nevybuchlá bomba

Pod stavebními pozemky v pardubické čtvrti Svítkov je možná nevybuchlá letecká puma z druhé světové války. Ukázal to pyrotechnický průzkum. Pokud ověřovací sonda potvrdí, že je to opravdu 75 let stará bomba, bude to nejspíš o víkendu znamenat evakuaci několika tisíc lidí a omezení v dopravě. Pardubice 17:12 15. 1. 2019 (Aktualizováno: 17:46 15. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pyrotechnický průzkum odhalil, že přibližně tři a půl metru pod zemí je předmět, který by mohl být letecká puma | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Co se pod zemí na poli v pardubickém Svítkově opravdu skrývá, by mohlo být jasné v pátek. Pyrotechnický průzkum v jednom místě odhalil, že přibližně tři a půl metru pod zemí je něco, co by skutečně mohla být letecká puma.

Zapomenutá puma?

Pravděpodobnost, že jde o leteckou pumu, je docela velká.

Ve Svítkově totiž byly už před druhou světovou válkou rafinerie a vojenské letiště a obě stavby byly v roce 1944 cílem spojeneckých náletů. Ty byly nakonec celkem tři a americké a britské bombardéry zasypaly Pardubice víc než 11 tisíci pumami.

V nadcházejících dnech policejní pyrotechnici na místě nálezu použijí sondu, která přesně určí, co v zemi leží. Může se totiž stát, že to bude jen kus starého železa.

Podle informací z magistrátu by se případná evakuace měla týkat více než 3100 lidí v okruhu jednoho kilometru. A pokud se nález potvrdí, měla by evakuace nastat v sobotu ráno. Je připraven evakuační plán, který počítá s dopravou i evakuačním centrem v hokejové aréně, které by sloužilo těm, kteří nemohou nebo nechtějí opustit Pardubice.

„Jsme připraveni zajistit převoz lidí do evakuačního střediska a následně i zpět domů, a to vozy MHD označenými nápisem Evakuace. Na akci jsou připraveny se podílet jednotky požární ochrany, Policie České republiky a Městská policie Pardubice,“ řekl Českému rozhlasu Pardubice vedoucí oddělení krizového řízení pardubického magistrátu Jiří Kyncl.

Letiště a železnice

Pokud se pod zemí skutečně nachází letecká puma, dotknou se omezení i dopravy. V kilometrovém perimetru je například silnice I/2, kterou by policie v úseku od Parama po Staré Čívice musela uzavřít. Do evakuační zóny spadá také část mezinárodního letiště a také hlavní železniční koridor z Prahy na Moravu, který by bylo nutné uzavřít.

Celá akce, která může nastat, je plánovaná záměrně na sobotu aby případné omezení provozu škol, firem i dopravy bylo co nejmenší. Samozřejmě, stále se může ukázat, že pod zemí je jen kus železa.

Není to poprvé, co se Pardubice na podobné manévry připravují. Už v roce 2015 kdy se stavěly silnice kolem rafinérie Paramo, zpracoval magistrát evakuační plány pro tisíce lidí a spustil i preventivní osvětovou kampaň.