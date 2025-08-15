Výbuch v areálu pardubické Synthesie vážně zranil tři lidi, dva jsou v ohrožení života
Výbuch v areálu pardubické chemičky Synthesia dnes odpoledne vážně zranil tři lidi, uvedli záchranáři. Neštěstí se stalo po 14:00 při rekonstrukci budovy, která je teď v odstávce uvedl mluvčí policie Tomáš Dub.
Mediální zástupce skupiny Kaprain, která firmu vlastní, připravuje vyjádření. „Veškeré okolnosti jsou předmětem prověřování,“ dodal Dub.
Podle zdravotnických záchranářů muži utrpěli vážná zranění zejména na horní polovině těla po kontaktu s chemickou látkou. „Dva vážně zranění byli transportováni letecky do popáleninových center v republice. Jeden středně těžce popálený byl transportován pozemní cestou na urgentní příjem do Pardubické nemocnice,“ řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Josef Strašík.
Krajští hasiči do podnikového areálu nejeli, událost zvládla podniková jednotka hasičů sama. Na místo byl povolán pouze vyšetřovatel krajských hasičů, řekl jejich mluvčí Miroslav Polák.
Synthesia se zabývá výrobou produktů pro odvětví nátěrových hmot a tiskových barev nebo barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Vyrábí také nitrocelulózu, oxycelulózu a řadu organických a anorganických chemikálií.
Firma byla založena v roce 1920, od roku 2002 patřila koncernu Agrofert. V únoru loňského roku nabyla účinnosti smlouva, podle níž akcie společnosti od Agrofertu odkoupila skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Transakci schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.