Nárok na odškodnění mají rodiny i známí zraněných při srážce vlaků v Pardubicích, říká právní expert

Při středeční nehodě v Pardubicích zemřeli 4 lidé, dalších 27 utrpělo zranění. Expres jedoucí z Prahy projel podle Drážní inspekce kolem návěstidla, u kterého měl zastavit. Pak se střetl s nákladním vlakem. Zranění i pozůstalí mají podle ředitele advokátní společnosti Vindicia Tomáše Becka nárok na odškodnění. „Je důležité se co nejdříve přihlásit přepravní společnosti," říká pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 15:22 7. června 2024

Na co přesně mají jak zranění, tak pozůstalé nárok?

Pokud se budeme bavit o zraněných, tak mají samozřejmě nárok na kompenzaci za bolestné. To je kompenzace za ten prvotní úraz, případně nějaké operace a další léčebné úkony.

Potom samozřejmě ztížení společenského uplatnění, pokud se prokáže. Dá se říci, že to jsou trvalé následky s trošičku větším přesahem i do našeho civilního života, psychickou újmu, do toho můžeme zahrnout a tak dále.

Samozřejmě i kompenzaci za cestovné, ošetřovné, pokud se o ně někdo staral, dorovnání mzdy nebo zisku, pokud jsou třeba podnikatele. Ale pokud byli třeba i vážně zraněni, tak se dá bavit i o duševních útrapách pro jejich blízké, kteří měli strach a báli se o to, jestli vůbec přežijí nebo ne.

Pokud se budeme bavit o zemřelých, tak tam pro jejich rodiny samozřejmě náleží řádná kompenzace, která se vypočítává podle jejich vztahů a blízkosti, jak spolu často trávili čas.

Nejedná se jen o přímé příbuzné, ale může to být i širší rodinný okruh, případně známí partneři, kamarádi, se kterými zemřelý trávil nadstandardní dobu a trávili třeba společně svátku nebo další důležité části jejich života.

Jak mají ať už zranění nebo pozůstalí postupovat, aby na to odškodnění dosáhli? Začneme se zraněnými, tam je důležité se co nejdříve přihlásit přepravní společnosti se kterou cestovali, aby věděli o tom, že byli účastní té nehody vlaků, která se bude hodnotit jako dopravní nehoda.

Samozřejmě oni nějaké seznamy mají, ale je potřeba se o to sami přihlásit, shromažďovat veškeré lékařské zprávy, případně si dělat i fotografie z našich zranění s měřítkem ideálně a následně to vlastně všechno uplatnit.

Tohle uplatnění by mělo probíhat ideálně za pomoci nějakého advokáta nebo nějakého poradenské společnosti, která poškozeným pomůže získat například posudky od soudního znalce, který dělá posudky podle metodiky nejvyššího soudu. To je vlastně asi úplně ta nejdůležitější věc, která potom určí výši samotného odškodnění.

A pro pozůstalé by postup měl být podobný. Měli by se opět přihlásit té přepravní společnosti, s tím, že utrpěli ztrátu osoby blízké a následně pokračovat, ideálně za pomoci, advokáta nebo nějaké poradenské společnosti.