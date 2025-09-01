Pardubice vybraly firmu na opravu funkcionalistické Brány borců. Podle opozice je řešení drahé
Město Pardubice už vybralo firmu, která opraví dlouhodobě chátrající Bránu borců – chráněnou prvorepublikovou památku stojící v těsné blízkosti dnešní fotbalové tribuny. Radnice vysoutěžila zakázku za necelých 50 milionů korun. Pokud se proti výsledku tendru neodvolá žádný z dalších uchazečů, měla by rekonstrukce začít v následujících týdnech. Někteří opoziční zastupitelé k ní ale mají výhrady, informuje Český rozhlas Pardubice.
Cesta k záchraně Brány borců byla spletitá. V minulosti padaly návrhy ji bourat, což ale neprošlo, protože je brána od roku 2016 na seznamu kulturních památek. Do předloňské obnovy fotbalového stadionu ale zahrnuta nebyla.
Ve hře byla i stavba repliky, ale i od toho radnice upustila, protože by takové řešení nebylo finančně výhodné. Nakonec tedy zvítězila varianta rekonstrukce. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice by měla začít v září nebo na podzim.
„Teď čekáme na zákonné lhůty tak, aby mohla být podepsána smlouva s dodavatelem stavby, který dal nejnižší nabídkovou cenu. Pak budeme chtít co nejdříve přidat staveniště, aby práce mohly co nejdříve začít. Odhadujeme, že realizace bude deset až dvanáct měsíců,“ řekl Rychtecký.
Stavební práce město vysoutěžilo za 49 milionů korun, tedy asi o sedm milionů levněji, než plánovalo. Brána borců by měla po opravách sloužit jako místo pro setkávání lidí a kulturní akce, vzniknout tam má kromě jiného kavárna, sportbar nebo fanshop. Někteří opoziční zastupitelé ale rekonstrukci památky kritizují.
Kritika opozice
Třeba opoziční zastupitel Petr Klimpl (ODS) se domnívá, že obnova Brány borců je až příliš nákladná, další peníze si navíc podle něj vyžádá stavba a vybavení interiérů. Řekl také, že prostory navržené pro kavárnu považuje za nedostatečné a do jisté míry i zbytečné, když už kavárna funguje blízko v Tyršových sadech.
Klimpl také dodal, že město mělo prostor využít jinak, bránu zbourat a nechat tam udělat třeba zelenou plochu s připomínkou na Bránu borců.
Současné vedení města ale trvalo na její záchraně mimo jiné právě proto, že jde o kulturní památku. Budova s tribunou ale chátrá, má oprýskanou omítku, vysklená okna a je pomalovaná graffiti. Jde přitom o poslední dochovaný fragment původního Masarykova všesportovního stadionu z roku 1931.
Areál navrhli architekti Karel Řepa a Ferdinand Potůček v moderním funkcionalistickém stylu. Bránu borců s malou tribunou pojali tehdy jako reprezentativní vstup doplněný zastřešeným orchestřištěm, vlajkoslávou a plastikami sportovců.