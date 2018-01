'Dlouhodobě jsme poškozovali dobré jméno hnutí.' Pardubická SPD vyloučila dva členy za kritiku předsedy

Dva členové hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) v Pardubickém kraji byli vyloučeni kvůli tomu, že kritizovali krajského předsedu a poslance Jiřího Kohoutka. Vyčítali mu nedemokratické jednání a jeho dřívější činnost ve firmě, která poskytovala rychlé půjčky, a chtěli jej odvolat z funkce. K rozhodování o vyloučení nebyli přizváni a neměli možnost se obhájit. Hnutí SPD se k případu nevyjádřilo. Pardubice 19:10 17. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Jiří Kohoutek, hnutí Svoboda a přímá demokracie | Foto: Poslanecká sněmovna/Michaela Danelova | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Já jsem jen dostal s paní Pilchovou dopis od tajemníka Staníka, že jsme byli vyloučeni na doporučení regionálního klubu s tím, že jsme svým vystupováním na veřejnosti a v médiích dlouhodobě a opakovaně poškozovali dobré jméno hnutí," řekl jeden ze dvou vyloučených členů Jan Nový.

Na vyloučení reagoval zasláním dopisu tajemníkovi SPD Jaroslavu Staníkovi, chtěl po něm zdůvodnění, proč byl vyloučen, odpovědi se ale nedočkal. Staník se odmítl k případu vyjádřit. Odkázal na tiskovou mluvčí hnutí Michaelu Dolenskou, která na zaslaný e-mail v úterý ani ve středu nereagovala.

Podle stanov SPD může člena vyloučit krajská organizace na krajské konferenci nebo rozhodnutím předsednictva hnutí. Podle Nového by se to ale Kohoutkovi na krajské konferenci nepodařilo, naopak členové jej chtěli zbavit funkce. Kohoutek proto jednání naplánované na 17. prosince zrušil.

Nový v prosinci řekl, že Kohoutek zbavuje členy funkcí v hnutí v jejich nepřítomnosti, dosazuje všude své známé a vyvolává zbytečné sváry. Další členka Ivana Pilchová krajského předsedu kritizovala za jeho působení ve firmách Time Financial CZ a První Time Financial CZ, které poskytují nebankovní půjčky. Označila jej za lichváře. Nelíbil se jí ani jeho postup při sestavování kandidátky do voleb. Kohoutek se svého podílu ve firmě již zbavil.

Nejméně 30 lidí za rok a půl

Styl krajského předsedy odsuzují i další bývalí členové. „Vím nejméně o 30 lidech, které vyloučil v posledním asi roce a půl. Nějaký důvod se vždycky našel. Kdo začal být aktivní, musel jít z kola ven," řekl před časem podnikatel Vladimír Boštík. Krajská organizace mu ukončila členství loni na jaře. V roce 2013 neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny za Úsvit přímé demokracie.

Server iROZHLAS.cz před časem poukázal na to, že hnutí v Pardubickém kraji nechalo v roce 2016 před krajskými volbami zřídit fond s poplatky za místo na kandidátce (celý článek si můžete přečíst ZDE). Členům tvrdilo, že je třeba zaplatit kauci pro krajský úřad. Později vyšlo najevo, že na rozdíl od sněmovních voleb není třeba platit příspěvek na volební náklady.

Kohoutek ve vyjádření rozeslaném médiím uvedl, že „kauza je absurdní nesmysl". Podle něj členové krajské organizace vybírání vratné kauce schválili, a když vedení kraje zjistilo, že kauce neexistuje, rozhodlo se peníze členům vrátit.

V pondělí v pořadu Reportéři ČT Česká televize uvedla, že Kohoutkova firma Time Financial CZ dostala mnoho lidí do exekuce nevýhodnými půjčkami. Za nepravdivé údaje ve smlouvách také v roce 2010 dostala pokutu 100 000 korun od České obchodní inspekce. RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů půjček, byla uváděna ve výši 240 procent, Česká obchodní inspekce ale dospěla k hodnotě 791 procent.