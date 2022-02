Na pardubickém letišti vznikne hangár pro servis soukromých tryskáčů i velkých letadel

Na Letišti Pardubice by podle plánu soukromého investora měl do dvou let vzniknout hangár na ploše 5000 metrů čtverečních a v něm kompletní servisní zázemí pro odbavení malých i velkých letadel. Za projektem stojí soukromá společnost Aeropartner. Mělo by jít především nepravidelné lety malých soukromých letadel. Pardubice 23:35 2. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soukromých letadel by v Pardubicích mělo brzy přistávat víc | Foto: Petr Huňáček | Zdroj: lkpd.info

„Letadlo přiletí, poskytneme mu naše handlingové služby, nějaké VIP odbavení, pokud si to ti lidé budou přát, letadlo zaparkuje v hangáru a samozřejmě součástí hangáru je i servisování letadel,“ přibližuje Mária Ministrová, manažerka rozvoje a marketingu společnosti East Bohemian Airport, která na pardubickém letišti zajišťuje civilní provoz.

Podobné zázemí je i na jiných místech v Česku, kapacity jsou ale většinou plné. „My se musíme poohlížet i po jiných letištích, abychom uspokojili poptávku - jednak vlastní a také od jiných leteckých společností,“ přibližuje majitel společnosti Aeropartner Richard Santus.

Služby by měli využívat dopravci k pravidelným servisům nebo i nařízeným opravám svých letadel. Hangár bude podle Richarda Santuse postavený tak, aby se do něj vešly jak malé soukromé tryskáče, tak i velké dopravní letouny.

Sportovního letadla i Boeing

„Ono to je koncipováno až do kategorie letadel C, pro představu to je Boeing 737, Airbus 320. Takže od těchto až po ty nejmenší tryskáče i sportovní letadla,“ dodává Santus.

Pro společnost EBA, která ze dvou třetin patří městu a z jedné třetiny kraji, může být stavba hangáru velkou příležitostí, jak si zajistit další stabilní příjem.

„Budou to služby, které se budou vzájemně doplňovat. Vlastní letiště bude moct přes své zázemí odbavovat letadla, doplňovat palivo a zároveň by se ty letadla parkovaly, servisovaly, takže pro mě je to klíčový nový partner,“ řekl před časem primátor Martin Charvát (ANO).

Stavba hangáru začne nejdřív za několik měsíců. Zatím je všechno ještě ve fázi plánování. „Ladíme první smlouvu, to je smlouva o smlouvě budoucí, o právu stavby na cizím pozemku, protože pozemek zůstává ve vlastnictví pardubického letiště a rádi bychom ještě v letošním roce začali stavět,“ říká investor Richard Santus.

Výstavba servisního zázemí bude znamenat i vznik několik desítek pracovních míst, školícího centra pro letecké mechaniky a nabízí se i spolupráce s dopravní fakultou pardubické univerzity.