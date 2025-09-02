‚Pardubické meruňky pálím poprvé za deset let,‘ říká majitel palírny. ‚Letos se urodilo,‘ chválí si místní

Je tak dobrá sezona, že se v Pardubicích po deseti letech zase pálí meruňky. Pěstitelské palírny teď mají napilno. Ovoce je dost, urodily se třešně, višně i švestky. A to zvedlo i zájem zahrádkářů, kteří přebytky vozí ke zpracování. „Pardubické meruňky pálím za těch deset, jedenáct let, co jsem tady, prakticky prvně,“ říká pro Český rozhlas Pardubice majitel pardubické palírny Jan Veverka.

Pardubice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Meruňka, meruňky, samosběr (ilustrační foto)

Díky dobré sezoně se letos v Pardubicích pálí meruňky (ilustrační foto) | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

„3,8 l meruňkovice z vlastních meruněk, ze zahrádky.“ Pavel Faltys opatrně drží láhve s pálenkou, kterou si právě vyzvedl. Obětoval na ni asi 50 kilo meruněk. „Letos se hodně urodilo. Řekli jsme si, co s tím, tak se dělala nějaká marmeláda, nějaké zavařování a zbytek šel do sudu,“ říká.

Přehrát

00:00 / 00:00

Je tak dobrá sezona, že se v Pardubicích po deseti letech zase pálí meruňky

Majitel pardubické palírny Jan Veverka má letos zákazníků výrazně víc. Právě na meruňkách se ukazuje, že je sezona výjimečná. „Pardubické meruňky pálím za těch deset, jedenáct let, co jsem tady, prakticky prvně,“ pochvaluje si.

Zlepšení potvrzuje i tajemník Unie destilatérů Jakub Gottwald. Laťka ale podle něj byla nastavená hodně nízko. „Na druhou stranu je potřeba povědět, že to není složité, protože poslední tři roky byly katastrofální,“ dodává.

‚Je to nadechnutí‘

Noční mrazy sadařům způsobily lokální škody. Na vyčíslení je podle nich ale zatím příliš brzy

Číst článek

Stejnou zkušenost má pardubický palírník Jan Veverka. Běžná sezona u něj trvá půl roku, vloni se ale smrskla na pár měsíců. „Třeba loňská sezona byla úplně mrtvá, protože celkem nic nebylo. Začal jsem pálit 8. října a skončil jsem před Vánoci,“ říká. Ve skladu teď u něj převládá hlavně kvas ze švestek a mirabelek.

Lepší sklizeň je prakticky u všech druhů ovoce, dodává Jakub Gottwald. „Možná drobnou výjimkou v některých regionech je hruška, kde se čekala trošku větší úroda, ale obecně je sezona fajn. Po těch třech letech je to takové nadechnutí se, byť je pravda, že se vlastně z dlouhodobého hlediska jedná o sezonu veskrze průměrnou,“ popisuje.

Pěstitelských palíren je v Česku kolem pěti set. Pro naprostou většinu majitelů ale představují jen vedlejší zdroj příjmů nebo rovnou koníček.

Josef Kopecký Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme