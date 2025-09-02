‚Pardubické meruňky pálím poprvé za deset let,‘ říká majitel palírny. ‚Letos se urodilo,‘ chválí si místní
Je tak dobrá sezona, že se v Pardubicích po deseti letech zase pálí meruňky. Pěstitelské palírny teď mají napilno. Ovoce je dost, urodily se třešně, višně i švestky. A to zvedlo i zájem zahrádkářů, kteří přebytky vozí ke zpracování. „Pardubické meruňky pálím za těch deset, jedenáct let, co jsem tady, prakticky prvně,“ říká pro Český rozhlas Pardubice majitel pardubické palírny Jan Veverka.
„3,8 l meruňkovice z vlastních meruněk, ze zahrádky.“ Pavel Faltys opatrně drží láhve s pálenkou, kterou si právě vyzvedl. Obětoval na ni asi 50 kilo meruněk. „Letos se hodně urodilo. Řekli jsme si, co s tím, tak se dělala nějaká marmeláda, nějaké zavařování a zbytek šel do sudu,“ říká.
Majitel pardubické palírny Jan Veverka má letos zákazníků výrazně víc. Právě na meruňkách se ukazuje, že je sezona výjimečná. „Pardubické meruňky pálím za těch deset, jedenáct let, co jsem tady, prakticky prvně,“ pochvaluje si.
Zlepšení potvrzuje i tajemník Unie destilatérů Jakub Gottwald. Laťka ale podle něj byla nastavená hodně nízko. „Na druhou stranu je potřeba povědět, že to není složité, protože poslední tři roky byly katastrofální,“ dodává.
Stejnou zkušenost má pardubický palírník Jan Veverka. Běžná sezona u něj trvá půl roku, vloni se ale smrskla na pár měsíců. „Třeba loňská sezona byla úplně mrtvá, protože celkem nic nebylo. Začal jsem pálit 8. října a skončil jsem před Vánoci,“ říká. Ve skladu teď u něj převládá hlavně kvas ze švestek a mirabelek.
Lepší sklizeň je prakticky u všech druhů ovoce, dodává Jakub Gottwald. „Možná drobnou výjimkou v některých regionech je hruška, kde se čekala trošku větší úroda, ale obecně je sezona fajn. Po těch třech letech je to takové nadechnutí se, byť je pravda, že se vlastně z dlouhodobého hlediska jedná o sezonu veskrze průměrnou,“ popisuje.
Pěstitelských palíren je v Česku kolem pěti set. Pro naprostou většinu majitelů ale představují jen vedlejší zdroj příjmů nebo rovnou koníček.