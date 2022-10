Nemocnice v Pardubickém kraji mají nedostatek krve. Pomáhají sociální sítě

Transfúzní stanice v nemocnicích v Pardubickém kraji se potýkají v poslední době s nedostatkem krevních konzerv. Přímo v Pardubicích tak vyhlásili akci, kdy může přijít darovat krev i bez předchozího objednání téměř kdokoliv. Výzvu zveřejnily nemocnice na sociálních sítích a odezva byla dobrá. Pardubice 23:43 27. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Litomyšlské nemocnici provádí i klasické odběry plné krve. Plazma se může oddělit později | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

V pondělí ráno byla čekárna transfúzní stanice v Pardubické nemocnici plná. „Od léta jsme pozorovali větší spotřebu krve, momentálně je hodně dárců nemocných a ti pak nějakou dobu nesmí darovat krev,“ řekla primářka transfúzního oddělení Helena Gajerová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Pardubicích vyhlásili akci, kdy může přijít darovat krev bez předchozího objednání téměř kdokoliv

Podle primářky momentální nedostatek postihuje všechny krevní skupiny. To se ale v čase mění. „Někdy se sejdou pacienti s určitou krevní skupinou a v ten moment vznikne nedostatek,“ dodala.

Pomůžu a nic moc pro to nedělám

„Myslím si, že kdo se fyzicky cítí dobře, tak by to měl zkusit. Přináší to opravdu ten pocit, že můžu pomoct, a vlastně pro to nic moc nedělám. Mně jako osobě to neškodí a prospívá, protože jsem pomohla,“ vyzývá dárkyně Michaela Spurná, která přišla na svůj 71. odběr.

Během natáčení byli na oddělení i dva prvodárci. Během dvou dnů náborové akce, kdy mohl přijít darovat krev bez objednání téměř kdokoliv, se naštěstí podařilo krevní zásoby z velké části doplnit. Stálých dárců je ale i tak nedostatek.