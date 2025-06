Park Vantara: České zoo zatím s tajemným projektem moc nespolupracují, do Indie poslaly jen bizona a vlky

Největší zoologické zahrady v Česku zatím většinově nespolupracují s veřejnosti nepřístupným indickým gigaprojektem Vantara. Pouze z brněnské zahrady tam odeslali jednoho bizona amerického. Ředitel královédvorské zoo Přemysl Rabas (senátor za SEN 21) před takovou spoluprací odrazuje. „Předpokládal bych, že se zařízením, které jedná nebo postupuje podivně, by se zahrady sdružené v evropské asociaci neměly spojovat,“ řekl Radiožurnálu. Praha 5:00 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bizoni | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do nově vznikajícího veřejnosti nepřístupného zařízení Vantara v Indii míří z celého světa tisíce zvířat.

V gigantickém projektu, za kterým stojí syn nejbohatšího Asiata Anant Ambani, žije podle jejich webových stránek na 150 tisíc zvířat. Projekt a jeho spolupráci s českým chovatelem a obchodníkem se zvířaty Jindřichem Blahožem podrobně zmapoval Radiožurnál.

Pro srovnání: v pražské zoologické zahradě jich žije zhruba 6300. Němečtí novináři ze Süddeutsche Zeitung pak upozornili, že některé vzácné exempláře mohou pocházet z nelegálního odchytu z volné přírody.

Vantara to sice popírá, ale pro některé zahrady je to natolik závažné podezření, že s ní radši nechtějí spolupracovat. Kritizuje to například i ředitel Safari Parku Dvůr Králové a senátor za SEN 21 Přemysl Rabas.

„Co se týče těch velkých zahrad, tak bych předpokládal, že se zařízením, které jedná nebo postupuje podivně, by se zahrady sdružené v evropské asociaci neměly spojovat,“ sdělil na dotaz Radiožurnálu.

Gorila horská v zajetí

Za „podivné postupy“ Rabas považuje například zjištění německého deníku, že v indickém zařízení chovají gorilu horskou, kterou tam převezli ze Spojených arabských emirátů. Žádné zvíře takového druhu totiž oficiálně nežije v zajetí, protože ve volné přírodě se vyskytuje jen asi 1000 jedinců.

„Je jasné, že jestli byla horská gorila ve Spojených arabských emirátech, tak se tam nedostala legálně. A jako nelegální zvíře by se mělo dostat zpátky do nějaké záchranné stanice v Africe, kde jsou velmi seriózní stanice, které dobře fungují,“ popsal.

Zarážející je podle Rabase také množství zvířat putujících do Indie, například z Česka tam odešlo například tisíce plazů, 441 klokanů, 217 primátů, 138 lam nebo 68 jelenů. V zařízení by pak měli chovat nejméně 181 lvů.

„To je zvláštní. Myslím si, že seriózní zahrada nepotřebuje tak velké stavy lvů, nepotřebuje mít tak velké stavy klokanů. Prostě to, aby sloužila tomu, k čemu ty zahrady mají sloužit, to znamená, jak vzdělávání, tahle především i záchranným projektům, tak k tomu nepotřebujete takhle vysoké stavy zvířat, protože k tomu je ta mezinárodní spolupráce,“ uvedl.

Podle něj právě členství ve světových organizacích zajišťuje zahradám dostatečnou zásobu nepříbuzných jedinců pro jejich další chov.

Bizon z Brna, vlci z Olomouce

Radiožurnál v pátek upozornil, že nejaktivnějším dodavatelem z celé Evropské unie je jihočeský chovatel a obchodník Jindřich Blahož, který do Vantary poslal už více než 6700 zvířat.

Velké české zoologické zahrady, jak také zjistil Radiožurnál, se do exportů zatím většinově nezapojily.

Jediné zvíře z českých zahrad přímo do Indie odešlo pouze ze Zoo Brno. Společnost tam odeslala jednoho bizona amerického. Mluvčí Jan Bedřich uvedl, že tak postupovali na základě domluvy se Světovou asociací zoologických zahrad a akvárií (WAZA).

„Umístění tohoto zvířete ve Vantaře bylo konzultováno a doporučeno koordinátorem. Tudíž pak už se jednalo o přímou spolupráci, nebyl tedy zde žádný zprostředkovatel. A vše bylo na doporučení,“ napsal Radiožurnálu Bedřich.

Samotný indický zoo park přitom členem této asociace není a zatím o členství ani nepožádal, jak sama WAZA potvrdila Radiožurnálu.

„Jsme si vědomi toho, že se objevují články o této instituci zejména v oblasti získávání některých zvířat z volné přírody. Pokud vyjde najevo, že se tak skutečně děje, tak další spolupráce s touto institucí navazovat nebudeme,“ uvedl Bedřich.

Do Vantary v prosinci loňského roku z Česka putovali i čtyři vlci arktičtí, konkrétně ze Zooparku Zájezd na Kladensku. Zoopark zvířata získal od olomoucké zoo. Její mluvčí Iveta Grónská uvedla, že zahrada nevěděla, kam budou zvířata následně převezena a ani v té době ještě neměli o Vantaře povědomí.

Export čtyř starších vlčic do tohoto zařízení potvrdila za kladenský zoopark Karina Kratochvílová. Uvedla, že Indové měli o zvířata zájem a nechají je tam dožít v perfektních podmínkách.

6700 zvířat z Česka

Kromě zmíněných více než 6700 zvířat, která už Blahož do Vantary dodal, má povolení k vývozu dalších tří tisíc chráněných exemplářů.

Vše probíhá legální cestou a všechny vývozy české úřady doposud potvrdily. Úředníky ale počty vyvážených zvířat do jednoho zařízení, které nemají obdoby, zaráží. Nevědí také, v jakých podmínkách zvířata dále žijí.

Indické zařízení Vantara se také projednávalo na únorovém zasedání Stálého výboru mezinárodní úmluvy o obchodu s ohroženými druhy CITES.

Ten následně zavázal svůj sekretariát, aby s centrem udržovalo komunikaci a silněji s ním spolupracovalo ohledně dovážených zvířat. Ještě v tomto roce by také měla proběhnout mise sekretariátu do Vantary, která by měla ověřit dříve poskytované informace.