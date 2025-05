Parkanová: Nevěřila jsem, že bych mohla jít do vězení. Těžce jsem nesla pocit veřejného zhanobení

Exministryně obrany Vlasta Parkanová čelila stíhání od roku 2012 kvůli nákupu letounů CASA. Údajně měla připravit stát o 658 milionů korun. Parkanová v tom žila až do roku 2021, kdy ji soudy definitivně zprostily obžaloby. „Obavu z toho, že bych měla být odsouzena, jsem si vůbec nepřipouštěla. Natolik mám důvěru k našim orgánům, k právnímu státu,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 18:58 17. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nejvíce se jí zastával Miroslav Kalousek, tehdejší předseda TOP 09, jejíž členkou Parkanová byla. Jiní politici se k případu příliš nevyjadřovali.

„Nemyslím, že to je špatně. Jestli se někdo, kdokoli, dostane do soukolí trestního řízení, tak by politici měli mlčet za předpokladu, že to trestní řízení probíhá korektně a podle pravidel,“ věří Parkanová.

„Miroslav Kalousek se vydatně ozýval. Mělo to svůj logický důvod, protože byl v té době ministrem financí a ministerstvo financí mělo významné slovo při procesu projednávání a schvalování této zakázky,“ připomíná v pořadu Osobnost Plus

„Od počátku viděl, jak je to obludný nesmysl a jaká je to konstrukce, která nemůže vydržet ani týden nebo měsíc nebo několik měsíců. A ono to vydrželo roky,“ dodává exministryně obrany.

Sama Parkanová i poslanci byli přesvědčeni, že případ smete soud do pár měsíců ze stolu. Nakonec se ale táhl až do roku 2021, kdy Městský soud v Praze potvrdil, že je zproštěna obžaloby.

„Nikdy jsem ani na vteřinu nevěřila tomu, že bych se mohla dostat do vězení. Opravdu ne. To, co jsem těžce nesla, byl pocit veřejného zhanobení. Ten byl strašný,“ vysvětluje bývalá ministryně a a připouští, že dobře se cítí až poslední rok.

Válka na Ukrajině

Parkanová dodnes sleduje zahraničně-bezpečnostní politiku, hlavně válku na Ukrajině.„Věřím, že Ukrajina má šanci. Bez toho se žít nedá,“ přiznává s tím, že ji přece jen znervózňuje stav evropské obrany.

„Byla jsem ministryní obrany v letech 2007 až 2009, to už bude za chvíli téměř dvacet let. Už v té době na setkání ministrů obrany, na summitech, všude říkali Američané: ‚Evropo, nevez se na našich zádech. Plať, přispívej!‘ Reakce evropských ministrů obrany, myslím z velkých významných států, byla taková naprosto nijaká,“ připomíná.

Připouští, že sama se ale nezachovala jinak. „Zaprvé jsem byla ministryní malé země. A za druhé tu byla neúspěšná snaha o umístění americké radarové základny,“ vzpomíná. „Mnohem víc mě mrzely postoje Německa nebo Francie.“

Tyto země podle ní významně přispěly k tomu, že se na bukurešťském summitu v roce 2008 dostalo do závěrečných prohlášení přiznání naděje Gruzii a Ukrajině, že někdy budou přijaty do NATO.

„Myslím si, že to byl moment, který mohl Vladimira Putina pošťouchnout. Mohl si říct: ‚Aha, tak oni se mě bojí‘ nebo ‚Mám dveře otevřené‘,“ představuje si Parkanová uvažování ruského prezidenta.

„Ten summit byl, tuším, v červnu červenci. Potom někdy v srpnu vpadli Rusové do Gruzie,“ připomíná a dodává, že přesto si podle ní obavy z Ruska dělal v Evropě málokdo.

Jaký byl život Vlasty Parkanové od doby, kdy jí soud zprostil obžaloby? A jak velkou roli hrála v kauze nynější nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová?