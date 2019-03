Nové placené parkoviště překvapilo brněnské radní. Soukromník ho otevřel na pozemcích městské firmy

Zaparkovat v brněnských Černých Polích je pro tamní obyvatele většinou problém. Situace se ještě zhoršila po zavedení modrých zón v centru města. Na nedostatek parkovacích míst si stěžují i návštěvníci Dětské nemocnice. Ulehčit by jim mělo nové soukromé parkoviště pro asi třicet aut na rohu Jugoslávské a Merhautovy ulice. Otázkou ale je, proč místo toho nevzniklo městem provozované neplacené parkoviště, když je pozemek majetkem městské firmy. Brno 7:50 26. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Situaci s nedostatkem parkovacích míst zavedení modrých zón v centru Brna nezlepšilo, zaparkovat v Černých polích je stále problém (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Bylo to pro nás překvapení, že místo autobazaru tam najednou vzniklo parkoviště. V dnešní době je nedostatek parkovacích míst. Zároveň o jednu zastávku tramvaje dále je Dětská nemocnice, tak tam mohlo být třeba pro záchytné parkoviště pro nemocniční návštěvníky,“ vyjádřil se ke vzniklé situaci pro Radiožurnál radní Brna-severu Martin Cibula (SOL).

Pozemek vlastní městská firma Technické sítě Brno. Od roku 2013 pronajímala parcely autobazaru, měsíčně za skoro 21 tisíc korun. Majitel autobazaru ale letos oznámil, že končí. Přivedl za sebe náhradu.

Nové smluvní podmínky

„My jsme s novým nájemcem projednali jeho nové aktivity. Automaticky jsme mu řekli, že nájemné bude zdraženo a výpovědní lhůta bude zkrácena z 12 měsíců na tři, což on respektoval a s těmito podmínkami jsme uzavřeli novou smlouvu,“ potvrdil generální ředitel technických sítí Pavel Rouček. Nabídka na pronájem tedy nevisela nikde veřejně. Podle Roučka v tom firma nepochybila.

Plochu má teď v nájmu brněnský podnikatel Adam Adámek. Za pronájem placeného parkoviště platí měsíčně 22 tisíc bez DPH. Adámek po telefonu jen řekl, že to byl on, kdo oslovil majitele autobazaru a ten s nabídkou převést nájem na Adámka souhlasil.

Takový postup se ale nelíbí radnímu Brna-severu a náměstkovi brněnské primátorky Petru Hladíkovi z KDU-ČSL. „Jsem naprosto překvapený a šokovaný. Technické sítě jsou stoprocentně vlastněné městem Brnem a vůbec nerozumím, proč to pronajali soukromému provozovateli, aby tam provozoval placené parkoviště, když to mohlo být nabídnuto městu, městské části nebo brněnským komunikacím, aby tam udělali klasické městské neplacené parkoviště,“ reagoval Hladík.

Ovlivňování výsledků voleb?

Podnikatel Adámek se dostal do podvědomí v roce 2014 kvůli údajnému kupčení s hlasy Romů před komunálními volbami. Soudy tehdy prověřovaly, zda Adámek neovlivnil výsledek voleb v Brně severu, když pořádal zábavu pro Romy. Radil jim, aby volili tehdejšího starostu Rostislava Hakla z ČSSD. Hakl odmítl, že by se na akci jakkoli podílel. A soudy nakonec žádné pochybení nepotvrdly.

Byl to ale právě Hladík, který kvůli podezření podal návrh na neplatnost voleb. „Samozřejmě podniká jako každý jiný, je to jeho záležitost. Na druhou stranu třeba ve mně osobně tato osoba žádnou důvěryhodnost nevyvolává,“ okomentoval Hladík Adámkovu osobu.

Adámek se tehdy obhajoval, že chtěl Romy pouze naučit volit a sdělil jim jen svůj názor, koho bude volit on sám. Jakýkoli záměr odmítl. Tento týden se k více než čtyři roky staré události vyjádřit nechtěl.

Město má stále možnost

Generální ředitel Technických sítí Brno Pavel Rouček dodává, že pokud město projeví o parkovací plochu v Černých polích zájem, je možné aktuální smlouvu rozvázat. Dosud to ale nikdo ze zástupců města ani městských firem neudělal.

„Nás nikdo jiný v průběhu pronájmu, ať už předchozího nebo stávajícího nájemce, neoslovil s tím, že by měl o tuto plochu zájem. Proto jsme to neřešili a naopak jsme využili pro firmu lepších finančních podmínek pro to, abychom mohli být na tomto pozemku flexibilnější, kdyby náhodou městská část nebo magistrát měli o nějaké parkování v této oblasti zájem,“ řekl Rouček.

Vedení Brna mezitím řeší jak parkování v Černých polích zlepšit postavením parkovacího domu v areálu Dětské nemocnice. Garáže pro 300 aut za asi 100 milionů korun projektují Brněnské komunikace a město aktuálně domlouvá s ministerstvem zdravotnictví, kdo potřebné pozemky dostane od státu do správy.