Pět aut na dvě místa. Povolení do modrých zón v Praze je víc než parkovacích míst

Průzkum ukázal, že ve všech centrálních městských částech, kde už mají zóny, tedy v Praze 1, 2, 3 a 5 až 8, je výrazně víc povolenek k parkování než míst v modrých zónách.

Tento nepoměr zůstává, i když se k modrým zónám přičtou smíšené fialové. To znamená, že i kdyby rezidenti obsadili všechna místa v modrých i fialových zónách, nedostalo by se ani tak na všechny. A už vůbec by místo nenašli přespolní řidiči, pro které jsou fialové zóny také určené.

Háček je totiž v tom, že ne všechny městské části mají oranžové zóny, které jsou vyhrazené pouze pro návštěvníky. Úplně chybí třeba v centru města. Tam, kde je mají, není parkovacích míst ve srovnání s dalšími typy zón moc. Třeba Praha 8 jich aktuálně eviduje jenom asi 200 a Praha 5 zhruba 220.

Nejhůř se hledá místo na Praze 5

Pokud jde o statistickou šanci získat místo v modré zóně, ta je podle propočtů Českého rozhlasu nejvyšší ve třetí městské části. Na jedno místo připadá zhruba 1,4 desetiny auta. Naopak nejhůř je na tom pátá městská část, kde je to víc než dvě a půl auta na jedno místo.

„Na čtyři tisíce parkovacích míst v modrých zónách jsme vydali asi 10 tisíc karet. My podle zákona musíme vydávat oprávnění každému, kdo má na parkovací zóně nárok v dané zóně. Takže pokračujeme, i když je limit překročený,“ vysvětluje mluvčí Prahy 5 Jakub Večerka.

Radnice většinou přiznávají, že možnosti špatnou parkovací situaci řešit jsou dost omezené. Chybí prostor i peníze. Praha 1 se spoléhá na několik plánovaných podzemních garáží. Plánuje je na Václavském i Malostranském náměstí, zatím ale chybí potřebná dokumentace a v případě Malostranského náměstí ještě není ani jisté, zda bude stavba technicky možná. Prověřit by to měli statici.

Praha 5 připravuje dva parkovací domy se stovkami míst, u nemocnic Motol a Homolky. Sedmá městská část se rozhodla využít stávající parkovací plochy. „V současné době s TSK řešíme možnost budoucího využití parkoviště před Národním zemědělským muzeem a v garážích na Letné vyjednáváme levnější tarif pro noční parkování rezidentů,“ popisuje mluvčí radnice Martin Vokuš.

Podobný model už funguje na parkovišti HC Sparta Praha, kde je asi 100 míst. Radnice už se domluvila taky s majitelem budovaného obchodního centra Letná. V obou případech ale rezidenti zaplatí 20 korun za noc.

Zapojí se i další ulice

Třeba pátá městská část připravuje další rozšíření modrých zón. „Lidé si poměrně nestěžují na ty modré zóny, ale stěžují si spíš tam, kde nejsou. Poněvadž jsme zavedli modré zóny pouze v části Prahy 5, a tím pádem se především středočeští řidiči přesunuli na tu Prahu 5, kde modré zóny nejsou. Lidé nám neustále píší, aby se ty modré zóny rozšířily i do jejich bydliště. Protože tam parkují přespolní a oni potom nemají kde zaparkovat,“ říká Večerka.

Modré zóny se podle něj ještě letos objeví na sídlištích Poštovka a Buďánka a v okolních ulicích. Příští rok je radnice plánuje taky na sídlišti Barrandov a v Košířích.

Do systému, který už funguje ve většině centrálních městských částí, se od července zapojí taky Praha 4. Modré čáry už teď kreslí silničáři v Nuslích a Podolí. O placeném parkování mluví taky desátá městská část.

„Rozhodovat bude až nové zastupitelstvo. Teď chystáme studii, která popíše, jak parkování u nás ovlivní modré zóny v Praze 4,“ doplňuje mluvčí radnice Vítek Novák. Celkem je teď v pražských modrých zónách zhruba 55 tisíc míst. Držitelů parkovacích oprávnění je kolem 100 tisíc.

Městská část Parkovací oprávnění do modrých zón Místa v modrých zónách

Místa ve fialových zónách Praha 1 10 581 6130 1790 Praha 2 13 908 7244 4157 Praha 3 17 400 12 299 4304 Praha 4 cca 10 000 3939 4665 Praha 5 cca 22 000 cca 11 000 cca 7500 Praha 6 cca 11 000 cca 6700 cca 2400 Praha 7 14 517 8106 4617