Zoo i navštěvovaná bazilika. Svatý Kopeček má nový parkovací systém, měl by zabránit kolapsům dopravy

Na třech parkovištích v olomoucké městské části Svatý Kopeček jsou nově závory s automaty. Ve zkušebním provozu by měly fungovat od 1. června. Svatý Kopeček s národní kulturní památkou, bazilikou Navštívení Panny Marie a zoologickou zahradou patří k deseti nejnavštěvovanějším místům v Česku. Především o víkendech bývají parkoviště přeplněná. Nový informační systém by měl pomáhat předcházet dopravním kolizím. Olomouc 12:57 23. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parkoviště u ZOO na Svatém Kopečku | Foto: Blanka Mazalová | Zdroj: Český rozhlas

„Návštěvníci opravdu parkují, kde se dá i nedá, protože v těch nejvydatnějších dnech návštěvnosti na Svatém kopečku ti lidé zkouší opravdu úplně všechno,“ říká předseda komise městské části Svatý Kopeček František Prášil, podle něhož je pro místní situace s parkováním neúnosná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Svatém Kopečku začne fungovat nový informační parkovací systém. Zabrání dopravním kolapsům?

Závory a informační systém na parkovištích mají zlepšit především orientaci řidičů. „Ukáže, kolik míst je obsazeno, a mělo by to zamezit zbytečné přejíždění návštěvníků z místa na místo, hledání volných míst, ucpávání místních komunikací, zajíždění do zákazu vjezdů atd.,“ vypočítává Prášil.

Celý naváděcí systém má přijít na zhruba 12 milionů bez daně. Systém bude tvořit 14 navigačních tabulí a pět současných parkovacích ploch se závorami, parkomaty a zařízením, které na dálku bude sledovat obsazenost parkovišť. Data pak vyhodnotí nový dispečink v budově zoo.

„V případě, že už bude obsazeno na všech parkovištích, tak se rozsvítí na kruhovém objezdu v Samotiškách ‚STOP‘ a bude upozorňovat návštěvníky, že už je parkoviště naplněné, že už nemají najíždět,“ popisuje Prášil.

Nový systém ale neřeší nedostatek parkovacích míst na Svatém Kopečku. Už dřívější vedení radnice se zabývalo dvěma možnostmi.

Tou první bylo zvýšit kapacitu parkování přímo u zoologické zahrady, ale kvůli úzké příjezdové Darwinově ulici by se musela vybudovat nová cesta přes les. Druhá možnost je vybudovat záchytné parkoviště v Samotiškách.

„Samotišky se v minulosti nepodařilo vyřešit. Co se týká Svatého Kopečku, tak ten projekt byl dotažený do nějakého stupně, ale skončil. V současné době není nachystaný, to znamená, že je nutné ho oživit,“ uvádí náměstek primátora Tomáš Pejpek z koalice ProOlomouc a Piráti.

Podle předsedy komise městské části Františka Prášila by s velkým počtem automobilů mohl pomoci rychlospoj mezi Olomoucí a Svatým Kopečkem. Dopravní podnik ale s linkou 111 letos nepočítá. Během špičky počítá s posilovými vozy a spoji.