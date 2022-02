Parkoviště horských středisek byla plná. Lidé využívali hezkého počasí a jarních prázdnin

Některá parkoviště horských středisek v Krkonoších a Orlických horách se před polednem zaplnila vozidly. U turisticky oblíbených lokalit museli policisté také řídit dopravu, řekla Radiožurnálu policejní mluvčí Eva Prachařová. Platí to třeba pro Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou nebo Janské Lázně. Lidé vyrazili na hory zejména kvůli jarním prázdninám a hezkému počasí. Stejný zájem policisté očekávají i během neděle. Černý důl 17:06 12. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parkoviště v horských střediscích v Krkonoších jsou plná | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Před polednem se zaplnila parkoviště všech významnějších horských středisek a v tuto chvíli musí policisté otáčet vozidla jak ze Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou, Janských Lázní, Pomezních Bud a dalších. Obdobná je situace i na Šerlichu v Orlických horách, kde je parkoviště plné již od 9:00,“ uvedla Prachařová.

Lidé vyrazili na hory. Využívají dobrého počasí a jarních prázdnin | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Policisté proto žádají návštěvníky, kteří směřují do hor, aby tam, kde to je možné, využívali v maximální míře kyvadlovou dopravu a hlavně neparkovali tam, kde to není dovolené a neblokovali průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému,“ dodala mluvčí pro Radiožurnál s tím, že obdobnou situaci očekávají policisté i v neděli.

‚Chybí večerní tržba‘

Solidní obsazenost hlásí v Krkonoších třeba i hoteliéři. Většina z nich ale stále ještě má na další prázdninové termíny i volná místa.

Do Černého Dolu v Krkonoších dorazili lyžovat lidé ze širokého okolí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zatímco hoteliéři mluví v těchto dnech o zajímavých tržbách, v řadě restaurací je situace i přes další rozvolnění koronavirových opatření jiná. Do Krkonoš totiž přijíždí hodně lyžařů třeba na jediný den.

Zásadní změnu vidím v tom, že obědy, svačiny jsou v pohodě. Ale chybí nám večery. Je tady spousta zákazníků, kteří přijíždějí na hory pouze na jeden den – na lyžovačku. Nejsou ubytovaní a odjíždějí. To znamená, že v restauracích chybí večerní zákazníci, večerní tržba,“ vysvětlil Radiožurnálu provozovatel restaurace v Peci pod Sněžkou Ladislav Moravec.