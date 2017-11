'Parlament se dostal do role užitečného idiota.' Posloužili jsme ruským zájmům, tvrdí bývalý poslanec Gabal

Jak důležitá je kauza lithium, která zahýbala tuzemskou politickou scénou těsně před volbami a velmi pravděpodobně také ovlivnila jejich výsledek? S tvrzením o způsobu těžby lithia ve prospěch sociální demokracie přišel jako první proruský server Aeronet. Zprávu pak rozšířili přes sociální sítě příznivci SPD Tomia Okamury, až se jí na Facebooku chopil Andrej Babiš. Praha 18:10 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Gabal z KDU-ČSL. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Neříkám, že se nejednalo o dezinformační kampaň. Ale negativní dopad měl hlavně postup ministra průmyslu a vlády v této věci,“ uvedl v pořadu Pro a proti bývalý poslanec za ANO Bohuslav Chalupa.

Podle Chalupy web Aeronet zřejmě nějakou informaci vypustil. „Co také můžeme čekat od našeho soupeře? Nevím ale, jestli to lze označit jako dezinformaci, protože při projednávání ve Sněmovně se ukázalo, že tyto věci byly vládou špatně řešeny.“

Chalupa prý právních názorů na memorandum a jeho výhodnost četl více. „Tu jednoznačnost nepovažuji za jednoznačnou. Zprávu z Aeronetu neznám, ale četl jsem to, co se týká konkrétní kauzy, k tomu se vyjádřil ve Sněmovně, a na svém názoru trvám.“

„Proč se dezinformacím neumíme bránit? Jsme špatně vzděláváni. To není problém protivníka, ale náš. Všichni v rámci obchodních, politických a jiných zájmů budou podobné metody nadále využívat,“ upozornil Chalupa.

„V televizi jsou také reklamy na zboží, to jsou dezinformace v přímém přenosu a rozhodně ne ruské. Trápí mě, že nejsme schopni se takovým útokům bránit, že nejsme schopni kriticky posuzovat věci, které jsou v zájmu našeho státu,“ dodal Bohuslav Chalupa.

Domluvený komplot

Bývalý poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal připomněl, že po volbách uznal Andrej Babiš, že podepsané memorandum o těžbě lithia je pro Českou republiku nezávazné.

„Když před volbami tvrdím, že nás memorandum zavazuje, ale po volbách řeknu, že memorandum závazné není, tak se znedůvěryhodním. Sice to můžu udělat, ale pak se nemůžu divit, že nedokážu sestavit koalici, protože jsem totálně nedůvěryhodný,“ řekl na adresu Andreje Babiše Gabal.

Ten je přesvědčen, že analýza bezpečnostních expertů jasně ukazuje, jak byla dezinformace vyvolána. „Také muž jménem Soukup byl v obskurní televizi Barrandov domluvený s Tomiem Okamurou a předsedou Filipem na tématu lithia. To byl domluvený komplot.“

„Český parlament diskutoval, hlasoval a porval se o dezinformaci. Dostal se tedy do role užitečného idiota sloužícího cizím zájmům. Co Rusové chtějí, je ovlivnit voliče, a to se jim povedlo,“ myslí si Gabal.

Bývalý poslanec připomněl, že vláda jedná ve sboru a má kolektivní odpovědnost. „Myslím, že když jeden ministr dává licence, druhý ministr se snaží vstoupit do jednání, ale pak to rozštípne proruský server, tak jde o nedospělé a nesuverénní jednání.“

„Jsme v situaci dezinformačních náletů, ale nikdo lidi nevaruje. Pak roli užitečných idiotů sehrají poslanci a členové vlády, kteří po sobě jdou jen proto, že jsou poštváni ruskou dezinformací. Absence varování od bezpečnostních služeb je selhání,“ konstatoval Ivan Gabal.

O co jde v kauze lithium? Začátkem října podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček memorandum o těžbě lithia s australskou společností European Metals Holdings (EMH). Hnutí ANO i část opozice tento krok kritizovala. Ještě před volbami se kauzou zabývaly obě komory Parlamentu. Už dříve Havlíček i další představitelé ČSSD uvedli, že dokumentem se dohodlo, že pokud se vůbec bude lithium těžit, tak se bude zpracovávat v ČR a že bude možné, aby do toho vstoupil český stát. Podle Babiše by lithium, které se využívá při výrobě baterií, měl těžit státní podnik Diamo, ne soukromá firma. Havlíček poukázal i na to, že souhlas s průzkumem pro těžbu australské firmě prodloužilo ministerstvo životního prostředí vedené Richardem Brabcem z ANO. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou vlastní EHM. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín. Zpracováním vytěžené rudy je možné získat ročně 21 000 tun karbonátu lithia, což je meziprodukt, který se používá v navazujícím průmyslu.