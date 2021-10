Otevřely se drive-in stanoviště pro letošní volby. Lidé v karanténě nebo izolaci mohou nyní odvolit z auta

Pokud jste nyní kvůli koronaviru v karanténě nebo v izolaci, stále máte možnost hlasovat v letošních sněmovních volbách. Volit můžete ve středu, a to z osobního auta na takzvaných drive-in stanovištích. Zvláštní odevzdání hlasů je možné díky tomu, že v Česku dál platí stav pandemické pohotovosti. Praha 9:19 6. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drive-in stanoviště pro hlasování lidí, kteří jsou v karanténě nebo izolaci | Foto: twitter | Zdroj: twitter Ministerstva vnitra

Bude to velmi podobné jako při loňských volbách do zastupitelstev krajů a Senátu. Důležité je, že při hlasování lidé nesmí vystoupit z vozu. Hlasují tak z okénka a zároveň je povinné mít u toho nasazený respirátor.

Co u takového druhu voleb voliči potřebují, vysvětluje náměstek ministra vnitra Petr Vokáč.„Do drive-in stanoviště je potřeba mít občanku nebo pas a zároveň potvrzení o tom, že je volič v karanténě nebo izolaci. V případě, že by se třeba dostal do karantény ve středu ráno a ještě neměl patřičné potvrzení, je možné udělat před komisí i čestné prohlášení o tom, že je člověk v karanténě,“ popisuje Vokáč.

Oproti loňskému roku ve volebních komisích na těchto stanovištích už nebudou vojáci, ale klasická civilní komise jmenovaná ředitelem krajského úřadu.

Podle mluvčího ministerstva vnitra Ondřeje Krátošky bude stanovišť po celém Česku celkem 82.

Volby z domova

„Drive-in volební stanoviště jsou v každém okrese, to znamená 76, pět jich je v Praze a v Plzni je navíc přidán ještě jeden drive-in kvůli místnímu referendu. Celkem jich je tedy 82. Seznamy volebních stanovišť jsou na stránkách jednotlivých krajů a hlavního města Prahy, odkaz na interaktivní mapu celého Česka s umístěním drive-inů máme na stránkách ministerstva vnitra,“ říká Krátoška.

Lidé v karanténě nebo izolaci můžou také volit z domova. Důležité je, aby se do dne před volbami, tedy v tomto případě do čtvrtka 7. října do 20 hodin, stihli přihlásit na příslušném krajském úřadu. Komise k nim poté přijde v pátek nebo v sobotu v řádném termínu voleb. Členové komise budou mít ochranné pomůcky a volič bude muset mít respirátor.

V pátek a v sobotu můžou volit také lidé, kteří jsou v nemocnicích nebo v jiném zdravotnickém zařízení. Pokud jsou hospitalizovaní v zařízení, které je mimo jejich volební okrsek, tak můžou hlasovat přímo v něm. Volební komise za pacienty přijde na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který sepíšou zaměstnanci zdravotnického zařízení.

„Volič může požádat o takzvanou přenosnou volební schránku a přijde za ním okrsková komise, na jejímž území sídlí příslušné zařízení nemocnice nebo domov pro seniory,“ popisuje náměstek ministra vnitra Petr Vokáč.

Loni u zvláštních volebních komisí hlasovalo dohromady přes pět a půl tisíce lidí.

