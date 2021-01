Češi žijící v zahraničí budou v parlamentních volbách hlasovat v Ústeckém kraji, rozhodl los

Češi žijící v zahraničí, kteří se letos v říjnu rozhodnou hlasovat ve sněmovních volbách, budou vybírat z kandidátů pro Ústecký kraj. Určil to čtvrteční los Státní volební komise, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo vnitra. V posledních volbách se hlasy ze zahraničí započítávaly do výsledků ve Středočeském kraji. Praha 13:37 7. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební místnosti se otevřely v pátek 5. října. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Češi v cizině měli možnost vybírat si poslance ve volebních místnostech na zastupitelských úřadech či konzulátech zatím pětkrát. Poprvé to bylo v roce 2002, kdy se rozhodovali mezi jihomoravskými kandidáty. Při následujících dvou volbách volili mezi jihočeskými kandidáty. V roce 2013 i 2017 pak byli občané ze zahraničí přiřazeni ke Středočeskému kraji.

Losování se podle předpisů musí uskutečnit do sedmi dnů od vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů. Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, že se volby do sněmovny uskuteční 8. a 9. října, vyšlo ve sbírce na Silvestra. Začala tím oficiálně volební kampaň, která nese povinnosti pro strany, hnutí i jejich volební koalice.

Podle senátorů za STAN by měl Zemanovo rozhodnutí zrušit Ústavní soud kvůli zneužití pravomocí hlavy státu. Brzké vyhlášení termínu voleb považují Starostové za zásah do férovosti volební soutěže a zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím. Se začátkem kampaně se totiž počítají i veškeré náklady na propagaci do limitu 90 milionů korun na kampaň.

V Ústeckém kraji plánuje kandidovat mimo jiné předseda Pirátů Ivan Bartoš jako celostátní lídr chystané koalice Pirátů a Starostů a nezávislých. Před čtyřmi lety v Ústeckém kraji vyhrálo s výrazným náskokem vládní hnutí ANO, které získalo 37,6 procenta hlasů. Druhá byla SPD s 12,6 procenta, za kterou zhruba o tři procentní body zaostaly KSČM a ODS.

Počet Čechů hlasujících v cizině se v minulosti postupně zvyšoval. Při premiéře v roce 2002 přišlo hlasovat zhruba 3800 lidí, v roce 2006 jich bylo kolem 6700, o čtyři roky později 8222. V dalších volbách se dostavilo na ambasády 10 571 voličů, naposledy se ke středočeským výsledkům připočetlo 10 494 platných hlasů ze zahraničí.