Paroubek je blíž návratu do sociální demokracie. Pražská organizace už mu nebrání

Bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek má o něco blíže k návratu do své bývalé strany. V pondělí uspěl u pražské organizace, která do této chvíle jeho návratu bránila. Lidovým novinám to potvrdil místopředseda strany Petr Dolínek.

