Paroubek, Hnilička, Šlégr i Benda. Desítky lidí o víkendu slavily v teplickém hotelu Prince de Ligne

V teplickém hotelu Prince de Ligne, který patří exposlanci za ČSSD Petru Bendovi, se v noci ze soboty na neděli slavilo. Party se účastnily desítky lidí včetně bývalého premiéra Jiřího Parbouka, vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky (ANO) nebo místopředsedy Rady České televize a exposlance Jiřího Šlégra. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) účastníci porušili vládní opatření proti covidu. Teplice 11:27 25. 1. 2021 (Aktualizováno: 11:37 25. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Paroubek | Foto: Dan Materna/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nenošení roušek a respirátorů, nedodržení zákazu vycházení, ubytování hostů, které je možné pouze v případě výkonu povolání a podnikání, nebo shromáždění více než dvou lidí z různých domácností. To je jen krátký výčet porušení vládních nařízení, kterých se měli dopustit účastníci party v hotelu v centru Teplic.

Pražský magistrát rozhodl o pokutě pro restauraci Rio's na Vyšehradě, kde se sešel Faltýnek s Prymulou Číst článek

Na party podle reportéra serveru Blesk.cz, který účastníky vyfotil, teklo víno proudem, lidé chodili ven kouřit nebo před půlnocí odjížděli domů taxíky, případně vlastními vozy. Část z hostů v hotelu přespala a domů odjela až v neděli dopoledne.

Jedním z nich byl i bývalý premiér Jiří Paroubek. Ten v minulosti kritizoval účastníky demonstrací proti vládním opatřením za nenošení roušek a nedodržování rozestupů, což podle něj ukazovalo jejich bezohlednost.

„Petru Bendovi jsem krátce pogratuloval a pak jsem se věnoval práci. S jeho hotelovou společností mám dlouhodobou smlouvu o spolupráci. Řešil jsem s ředitelem a účetním jeho firmy hospodaření společnosti. Ostatně tak jako každý měsíc. Bláboly o mejdanu se mě dotýkají. Je o mě obecně známo, že již pět let nepiji alkohol. Přišlo mi rozumné a úsporné řešit v jednom pracovní věci a gratulaci, abych ušetřil jednu cestu do Teplic,“ tvrdil Paroubek s tím, že schůzka skončila ve 20 hodin, proto v hotelu zůstal přes noc.

V teplickém hotelu Prince de Ligne, který patří exposlanci za ČSSD Petru Bendovi, se v noci ze soboty na neděli slavilo | Foto: HaSt | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0,©

I Šlégr měl podle svého tvrzení v hotelu pracovat. „Mohu potvrdit, že jsem navštívil hotel za účelem pracovní schůzky s panem Hniličkou,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Hnilička uznal chybu a poslal peníze na charitu. „Nepil jsem, po večeři a pár pracovních schůzkách jsem řídil domů. Ale uvědomuju si, že jsem udělal velkou a hloupou chybu, za kterou se moc omlouvám a jsem připraven nést následky. Okamžitě posílám 50 000 Kč na charitu, vybral jsem si sbírku SOS Česko vyhlášenou Člověkem v tísni. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci,“ řekl Hnilička serveru Lidovky.cz.

‚Měříme všem stejným metrem‘

Účastníci oslavy se podle vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dopustili porušení vládních nařízení. „Jak organizátorovi, tak účastníkům hrozí pokuta ve správním řízení,“ podotkl. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) označil akci jako nepřijatelnou. „Provozovna tím ztrácí šanci na jakoukoliv podporu. Měřit se musí všem stejně,“ řekl.

Exprezident Klaus strávil bez roušky hodinu v zavřené restauraci. ‚Šel jen na toaletu,‘ brání se podnik Číst článek

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by měl Hnilička ze své účasti na akci vyvodit důsledky. „Je to nepřijatelné papalášství a hlavně porušení vládních nařízení. Pánové si z nich udělali trhací kalendář. Všichni zúčastnění, včetně hotelu, ve kterém se ta akce konala, za to musí nést následky. Na fotce jsem poznal i Milana Hniličku. Nevím, co tam dělal, nechápu, proč tam byl, ale očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem,“ napsal Seznam Zprávám Babiš.

Případem se už zabývá policie. „Na základě informací zveřejněných v médiích celou věc prověřujeme. V případě, že se potvrdí, že došlo k porušení vládních nařízení, bude věc předána správnímu orgánu,“ řekla krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Kalousek si dal pivo v zavřené restauraci. ‚Nesrovnávejte mě s Prymulou, já jsem nepařil,‘ brání se Číst článek

Nejde o první podobnou party v době nouzového stavu. Ve druhé polovině října se v pražské restauraci Rio's na Vyšehradě sešli mimo jiné tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se šéfem poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, ředitelem ostravské nemocnice Jiřím Havrlantem a dalšími. Prymula musel po tlaku na post ministra rezignovat. Účastníci zaplatili pokutu.

O dva týdny později pak reportér Radiožurnálu přistihl tehdejšího šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, jak vchází do restaurace Hlučná samota na pražských Vinohradech. Tam strávil asi 40 minut, během kterých vypil pivo. Zaplatil kvůli tomu pokutu.

V polovině ledna pak strávil hodinu a čtvrt v zavřené restauraci exprezident a odpůrce vládních opatření Václav Klaus. Podle vyjádření podniku si Klaus jen došel na toaletu při čekání na jídlo. Žádné si ale neodnesl.