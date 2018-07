Z brněnských ulic mizí kouřící dopravní značky, poutají hlavně pozornost turistů

Zdánlivé kouřící dopravní značky ve skutečnosti obsahují vývody parovodů, které od začátku 30. let minulého století vedou pod brněnskými ulicemi. V současnosti přitahují hlavně zájem turistů.

Od 30. let

Pára pod brněnskými ulicemi proudí od začátku 30. let minulého století z tehdy první československé teplárny Na Špitálce. Ta kombinovaně vyráběla elektřinu a teplo v podobě páry. Elektřinu totiž potřebovaly slavné textilní továrny jako třeba Vlněna nebo Mosilana, díky kterým město dostalo přezdívku moravský Manchester.

Pod Brnem ještě v roce 2010 vedlo 65 km parovodů. Přes polovinu potrubí nechaly teplárny vyměnit na horkovodní. Z původních 105 komínků odvádějících páru jich v ulicích zůstalo na 40. I ty postupně zmizí.

Od letošního jara jsou kvůli výměně trubek rozkopané ulice třeba u Obilního trhu nebo kousek od náměstí Svobody, kudy i kvůli těmto pracím o prázdninách vůbec nejezdí tramvaje.

Co lidem omezení přinesou, objasňuje generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon: „Výměnou za to budou mít naši spotřebitelé levnější cenu tepla. Z údajů, co máme od zákazníků, které jsme přepojili na teplou vodu, víme, že ti ušetří v průměru 12 až 15 %, což je nějakých 1500 až 2000 korun za rok.“

Nynější práce v ulicích mají být hotové do začátku topné sezony na konci září. Kompletní výměna parovodů za horkovody za více než jednu miliardu korun potrvá ještě pět let. Na výkopy se musí připravit třeba obyvatelé Brna-severu nebo Židenic.