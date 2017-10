Parte na protest v ordinacích. Lékařům vadí kromě nízkých odměn také EET a málo času na pacienty

Víc než deset tisíc praktických lékařů vyvěsí v ordinacích parte a na ruku navléknou černou pásku. Tímto způsobem chtějí vyjádřit nesouhlas s rostoucí administrativou a nízkými platy v ambulancích a ordinacích mimo nemocnice. Varují navíc, že špatné podmínky nemotivují k nástupu mladé lékaře. Dokládají to i data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Pokud se nic nezmění, budou v Česku za pár let chybět stovky praktických lékařů. Praha 6:15 10. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Na dveřích praktické lékařky Moniky Novákové bude k vidění kromě ordinačních hodin také parte, bude ho mít rovnou dvakrát - venku i vevnitř.

„Budeme ho mít tady v čekárně. Normálně takové to bílé, černě orámované a bude tam křížek a napsáno 'Konec ambulantní péče'. Je to všechno nepřipravené. eRecepty, to je naprostý nesmysl. Když vypadne internet, shodí se síť. Staří doktoři nejsou, nechtějí pracovat s počítačem,“ říká Nováková Radiožurnálu.

K protestu se kromě ní připojí zhruba deset tisíc lékařů z celé republiky. Na Kutnohorsku symbolicky pohřbí české ambulantní lékařství, v tamní obci Žleby končí jediná ordinace praktického doktora. Zatím za ni není náhrada.

„Cítíme, že nás ministerstvo velmi podceňuje a finančně podhodnocuje. V poslední době nám přibylo obrovské množství administrativy. Za posledních deset let snad o padesát procent víc papírování. Nikoho to netěší, nemáme čas na pacienty. To se teď ještě zhoršuje povinným EET a elektronickým receptem, což nám jen komplikuje život a nebude to od ledna fungovat,“ vysvětluje Radiožurnálu předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Specialisté pracují méně, zní z ministerstva

Se současnou situací nejsou spokojeni ani specialisté jako třeba oční a krční lékaři nebo kardiologové a gastroenterologové. Vadí jim hlavně rozdílné platy mezi soukromou a státní sférou. V některých případech jde i o propady zhruba 30 procent.

„Rozdíl mezi soukromým lékařem a státním lékařem v ambulanci je přes 30 procent a u státní a nestátní sestřičky je to 28 procent. Je to zcela jednoznačně přístupem ministerstva zdravotnictví. S významným protěžováním nemocnic a vlastního státního,“ uvádí předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojka.

Ministerstvo zdravotnictví ale uvádí, že platy v soukromé sféře ovlivňovat nemůže. Náměstek resortu Roman Prymula říká, že ambulantní specialisté také pracují méně než jejich kolegové v nemocnicích.

„Ve sféře privátní je mzda svým způsobem smluvním vztahem mezi soukromým podnikatelem a jeho zaměstnancem. Ambulantní specialisté na tom špatně nejsou ve srovnání s ostatními segmenty a nemluvme ani o tom, kolik hodin pracují. To se nedá srovnávat s kolegy na lůžkových odděleních,“ tvrdí.