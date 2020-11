Kalousek: Když se vláda chlubila, že zachránila na jaře tisíce lidí, musí se přihlásit i k tisícům mrtvých

Vyšetřovací komise na parlamentní bázi, která by zjišťovala, kde udělala Česká republika v přípravách na podzimní vlnu pandemie chybu, nemusí přinést úplně nejobjektivnější závěry. Navíc se netěší velké důvěře veřejnosti, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové na Primě ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Naopak podle Miroslava Kalouska (TOP 09) by její šetření mělo smysl, uvedl v diskusním pořadu. Praha 12:23 1. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Kalouska by vyšetřovací komise mohla předložit výsledky, ze kterých by se dalo pro další podobné situace poučit. Nynější pandemie totiž nemusí být poslední | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Havlíček uvedl, že si stojí za dosavadními rozhodnutími vlády v boji proti šíření koronaviru a nese za ně tak jako další členové kabinetu plnou odpovědnost. Připustil, že některá opatření mohla být schválena dřív.

Vyšetřovací komise by však podle něj pravděpodobně nepřišla s žádným přelomovým závěrem a nebude brán úplně vážně. „Je to politická instituce, je to o soupeření, nejsem přesvědčen, že jakékoliv závěry jsou vždycky ty nejobjektivnější,“ řekl. Zúčtování je podle Havlíčka třeba udělat, ale až za několik měsíců, až budou k dispozici přesná čísla.

Podle Kalouska by vyšetřovací komise nemusela za každou cenu hledat viníka současné situace. Mohla by ale předložit výsledky, ze kterých by se dalo pro další podobné situace poučit. Nynější pandemie nemusí být podle Kalouska poslední. „Na jaře vláda říkala, že zachránila tisíce životů. Dnes se k těm tisícům mrtvých musí přihlásit,“ dodal nicméně.

Vytvoření sněmovní vyšetřovací komise po odeznění druhé vlny by uvítal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Řekl to v sobotu v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Podotkl, že premiér Andrej Babiš (ANO) do určité doby do rozhodování o ochranných opatřeních proti šíření koronaviru razantně vstupoval. Možnost vytvoření sněmovní komise podpořila i předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Nová opatření se nepřipravují

Hostem pořadu byl také vícepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Ten spolu s Havlíčkem ujistil, že se nová restriktivní opatření proti koronaviru nepřipravují. Šíření koronaviru se podle nich zpomaluje.

Hamáček také uvedl, že ministerstvo zdravotnictví by mělo v řádu dnů připravit tabulku s ukazateli, jaké restrikce budou platit za jakých podmínek šíření epidemie.Tempo bude ovšem záviset na rychlosti šíření viru i počtu nakažených či hospitalizovaných.

Ministr Havlíček k tomu uvedl, že vláda nechce pohřbít předvánoční trh. Prodejny by podle něj v určitém režimu mohly fungovat, ale detaily začne vláda řešit v polovině listopadu.

„Už dneska pracujeme na různých scénářích. Scénáře předvánočního režimu - volnějšího, méně volnějšího až úplně restriktivního,“ řekl. V potaz se podle něj bude brát reprodukční faktor, tedy údaj, kolik lidí nakazí jeden nakažený, počet nakažených a obsazenost lůžek v nemocnicích.

Podle poslance Miroslava Kalouska (TOP 09) by vláda měla předem deklarovat, při jakých číslech bude obchody otevírat. Po jasném plánu opozice i veřejnost podle něj volá od března. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že o uvolňování kabinet už diskutoval. Pokud to situace umožní, souhlasí s uvolněním restrikcí, ale nesmí se to přehnat, uvedl.