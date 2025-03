Party stan, zmizelé dary a předražená slivovice: elitní detektivové odložili další tři kauzy exkancléře Mynáře

Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) opět odložili tři ze čtyř kauz bývalého kancléře Vratislava Mynáře, které jim v loňském roce vrátili k došetření žalobci z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Poslední kauzu zvýhodněného bydlení pro dnes již zesnulého šéfa lánské obory Miloše Baláka předali elitní policisté středočeské kriminálce. Původní zpráva Praha 5:00 28. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý kancléř Vratislav Mynář u soudu ve Zlíně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„K prvním třem věcem, které jste uvedl, mohu sdělit, že v uplynulých dnech bylo naším útvarem vydáno usnesení o odložení,“ odpověděl na dotaz webu iROZHLAS.cz mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Dotaz se týkal čtyř kauz, které elitním detektivům vrátili vloni na jaře žalobci Vrchního státního zastupitelství v Praze k došetření.

„Dozorová státní zástupkyně rozhodla usnesením na základě stížnosti poškozené Kanceláře prezidenta republiky o tom, že se usnesení policejního orgánu ruší a policejnímu orgánu se ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl,“ vysvětlila před rokem serveru Seznam Zprávy, žalobkyně Denisa Sotáková z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Policisté tak znovu museli prošetřit třeba případ, kdy si bývalý kancléř Vratislav Mynář nechal do Osvětiman odvést party stan z hradního skladu, který využíval u sjezdovky vedle svého penzionu. Vrátit ho měl až poté, co se na celý případ přišlo.

Stejně tak se policisté museli opět zabývat případem milionového nákupu slivovice pro reprezentační účely od zlínského autoservisu, který neměl na podobné podnikání koncesi, či opět prošetřit kauzu zmizelých darů prezidentské kanceláře za více než půl milionu korun.

Všechny tyto kauzy se ale nejnovějším rozhodnutím detektivů opět uzavírají. Policisté ani po opakovaném prošetření případů nezjistili, že by došlo k trestnému činu.

Případ pro Středočechy

Poslední vrácenou kauzou je případ zvýhodněného bydlení pro dnes již zesnulého bývalého šéfa lánské obory Miloše Baláka. Ten během prezidentství Miloše Zemana pobýval v lánské vile s 21 místnostmi, za což platil symbolický nájem 6300 korun a 3000 za služby.

Balák si měl podle Seznam Zpráv smlouvy o pronájmu podepisovat sám, což zkritizovali i kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Poslední nájemní kontrakt podepsala za lesní správu jeho podřízená Ivana Pokorná – a to týden před tím, než skončil na postu ředitele. V domě pobýval až do loňského prosince, kdy se z něj vystěhoval.

Ani touto kauzou se už ale elitní policisté z NCOZ nezabývají. Případ předali kolegům.„Ohledně vámi uvedené poslední věci (bez toho, aby byla naše odpověď vztažena ke konkrétní osobě) mohu sdělit, že již v loňském roce byla postoupena z našeho útvaru na Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,“ napsal Ibehej.

Nevinen

Bývalý kancléř za éry prezidentství Miloše Zemana tak může mít zase o něco klidnější spánek. Po lednovém zprošťujícím rozsudku v trestní větvi kauzy šestimilionové dotace na jeho osvětimanský penzion, jde totiž o další případy, ve kterých ho státní orgány uznaly nevinným. V kauze dotace na penzion se za něj už dříve postavil také Nejvyšší správní soud, podle které Mynář dotaci vracet nemusel.

Co je to abolice? Abolice je jedna z forem milosti. Je udělována před pravomocným skončením trestního řízení, které tak nemůže být dokončeno. Pravomoc udělit abolici, stejně jako milost a amnestii, má hlava státu. Pro amnestii a abolici ale potřebuje prezident také spolupodpis premiéra, případně jím pověřeného člena vlády.

Ten to přesto udělal. Jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz na základě informací ze získaných odtajněných dokumentů a výpovědi bývalého prezidenta Miloše Zemana, bylo to zřejmě proto, že chtěl získat abolici – tedy zastavit své trestní stíhání ještě před podáním obžaloby. Mynář to přesto nikdy nepřiznal, na dotazy reportéra po vyneseném rozsudku odmítl odpovědět.

Teď už se pouze čeká na to, zda bude Mynář požadovat peníze z dotace zpět. Ministerstvo pro místní rozvoj, na jehož účet nakonec Mynář dotaci vrátil, ale podobný krok nepovažuje za příliš pravděpodobný. „Odpověď od odboru kontroly, který má celou záležitost na starosti, je, že to považují za uzavřenou věc,“ reagovala v polovině měsíce mluvčí resortu Karolína Nová.

Mynářova dotační kauza V případu šlo o šestimilionovou evropskou dotaci na dostavbu Mynářova penzionu v Osvětimanech, kterou hradní kancléř z období prezidenta Miloše Zemana získal přes svou firmu Clever Management v roce 2011. Podle obžaloby k tomu mělo dojít v rozporu s dotačními pravidly, protože na stejnou stavbu již dříve čerpal dotaci z ministerstva školství pro spolek Chřibák, v němž byl hospodářem. Tuto skutečnost však Mynář podle žalobce Malůše ve své žádosti o druhou dotaci zatajil. Soudce Pavel Dvorský ze zlínské pobočky Krajského soudu v Brně ale v odůvodnění dnes již pravomocného verdiktu vysvětlil, že v žádosti neuvedené informace nebyly pro poskytnutí dotace klíčové. Žalobci Malůšovi se navíc podle soudu nepodařilo z předložených důkazů prokázat, že by exkancléř tyto informace zatajil úmyslně s cílem dotační podmínky obejít. Mynář svou vinu od počátku odmítá. Stejně tak ale odmítl odpovědět na otázku serveru iROZHLAS.cz, proč tedy dotaci v dubnu 2023 jeho firma sama vrátila. A zda to souviselo s žádostí o abolici, která měla jeho trestní stíhání v této kauze zastavit. ČASOVÁ OSA listopad 2009: firma Clever Management žádá o dotaci

firma Clever Management žádá o dotaci červen 2011: ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun

ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun duben 2019: dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu

dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu jaro 2019: organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení

organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení březen 2020: Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit

Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit únor 2021: policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management

policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management březen 2021: státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management

státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management červen 2021: státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje

státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje červen 2021: ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci

ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci prosinec 2021: nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě

nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě leden 2023: firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky

firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky únor 2023: Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit

Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit konec února 2023: opětovná žádost o součinnost

opětovná žádost o součinnost 7. března 2023: vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu, premiér ji Petr Fiala (ODS) ji však nepodepsal

vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu, premiér ji Petr Fiala (ODS) ji však nepodepsal začátek března 2023: podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud

podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud 3. dubna 2023: Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek

Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek duben 2024: v případu možného poškození finančních zájmů Evropské unie padla obžaloba vůči Vratislavu Mynářovi

v případu možného poškození finančních zájmů Evropské unie padla obžaloba vůči Vratislavu Mynářovi srpen 2024: Nejvyšší správní soud ruší předchozí verdikty správních soudů nižší instance. Podle jeho verdiktu Mynářova firma Clever Management při žádosti o dotaci zákon neporušila

Nejvyšší správní soud ruší předchozí verdikty správních soudů nižší instance. Podle jeho verdiktu Mynářova firma Clever Management při žádosti o dotaci zákon neporušila 15. ledna 2025: první nepravomocný verdikt v trestní větvi kauzy – Vratislav Mynář je zproštěn obžaloby. Podle soudce Pavla Dvorského nešlo o trestný čin

první nepravomocný verdikt v trestní větvi kauzy – Vratislav Mynář je zproštěn obžaloby. Podle soudce Pavla Dvorského nešlo o trestný čin 13. března: konec Mynářovy dotační kauzy – prvoinstanční verdikt je pravomocný