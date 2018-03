Na Právnické fakultě se znovu rozjede páternoster, na jeho opravu přispěli i studenti

Symbolická adopce zvířat v zoologických zahradách je už docela běžná. Právnická fakulta Univerzity Karlovy teď přišla s nápadem na netradiční způsob osvojení - zájemci mohli přispět na kabinky tamního páternosteru. Vedení školy tak chtělo vybrat na jeho opravu. I díky sbírce, do které přispěli také studenti a pedagogové, se výtah po třinácti letech ve středu znovu rozjede. Praha 12:55 14. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Khalil Baalbaki

Kvůli reportérce Radiožurnálu Pavle Lioliasové páternoster aspoň zkušebně na fakultě pustili v předstihu.

„Zažil jsem jízdu výtahem a vím, že to bylo velmi populární mezi studenty, takže jsme si řekli, že by ten výtah mohl být určitým symbolem, který spojuje zaměstnance, učitele a studenty,“ vysvětluje Radiožurnálu děkan pražské Právnické fakulty Jan Kuklík. Právě po jeho nástupu do čela školy v roce 2014 se rekonstrukce výtahu začala připravovat.

„Páternoster je součástí budovy už od jejího vzniku, nerekonstruoval se, to znamená, že jsme ho z technických důvodů v roce 2005 museli odstavit,“ popisuje proděkan fakulty Marek Antoš. Škola na opravu vyhlásila sbírku.

„Z té sbírky se pokryla zhruba jedna čtvrtina těch nákladů. Přispěla celá plejáda lidí, dohromady asi stovka, z velké části absolventi naší fakulty, ale přispěli i studenti, studentské spolky, učitelé a různé advokátní kanceláře.“

Celá rekonstrukce nakonec vyšla na deset milionů korun. Ve sbírce se vybrala čtvrtina peněz, zbytek škola zaplatila ze svého rozpočtu. Výtah prošel kompletní opravou. Dělníci vyměnili jednotlivé kabiny i motor, říká děkan Jan Kuklík.

„My jsme také nabídli možnost si adoptovat kabinku pro některé z těch větších dárců, což třeba využili i studentské spolky a některé advokátní kanceláře. Máme šest adoptovaných kabinet, ale pořád máme i volné místo, takže doufáme, že se nám určitou část nákladů podaří pokrýt tou činností i do budoucna.

Škola připravila ke slavnostnímu zahájení provozu i doprovodný program. Kromě koncertů studentských kapel nebo přednášek se lidé můžou v rámci prohlídky podívat i do běžně nepřístupných prostor fakulty, dodává organizátor Michal Říha.

„jedná se o provozní zázemí fakulty, to znamená bojlerovnu. Půjde se vzduchotechnikou fakulty, půjde se po půdě, tam byla během 80. let i střelnice, to se tady založil Svazarm. Jeden učitel tam střílel, byť byl založen pro celou fakultu.“

Kromě Právnické fakulty jsou v Praze páternostery třeba na Ministerstvu pro místní rozvoj, magistrátu nebo v sídle Českého rozhlasu na Vinohradské ulici.