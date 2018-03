Nejeli jste s tímto mužem v tramvaji? Policie shání svědky utonutí ve Vltavě

Psychiatrickou péči v Česku čeká velká reforma. Odborníci se přesunou do terénu blíže k lidem

Méně lůžek a víc zařízení, do kterých by pacienti docházeli z domova - tak by mělo vypadat pokračování reformy psychiatrické péče. Do července vznikne prvních pět týmů pro novou psychiatrickou péči.