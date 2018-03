Nezávislost veřejnoprávních médií není ohrožená. Hysterické reakci nerozumím, říká poslanec ANO Nacher

Sněmovní volební výbor tento týden schválil výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za rok 2016. Proti byli jen dva poslanci za SPD. Je v Česku ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií? „Určitá racionální kritika, a nejde jen o zpravodajství nebo publicistiku, ale třeba o hospodaření, nemůže být zaměňována za ohrožení nezávislosti,” řekl v Interview Plus poslanec a člen volebního výboru Patrik Nacher (ANO). Praha 20:45 29. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Patrik Nacher (ANO) | Foto: Alžběta Švarcová | Zdroj: Český rozhlas

Podle poslance v Česku není nezávislost veřejnoprávních médií ohrožena. „Abych se přiznal, té hysterické reakci jsem trošičku nerozuměl. Kdo byl v úterý na volebním výboru, viděl, že jsme se racionálně ptali. Ta diskuze byla v některých ohledech celkem podrobná. Dostali jsme nějaké odpovědi od členů Rady České televize i od pana generálního ředitele. O nějakém ohrožení nezávislosti nemůže být řeč,” říká.

O které hysterické reakci Nacher mluví? „Už jen to, kolik jsem dostal sms a dotazů na to, jestli uposlechnu rad pana prezidenta, jak se dá odvolat rada a obměnit management České televize. Vzhledem k tomu, v jakém kontextu ty dotazy padaly, jak se k tomu umělci postavili, jsem to ze svého úhlu pohledu bral jako hysterickou reakci,” odpovídá poslanec.

„Úterní jednání jasně ukázalo, že nic takového nehrozí. Někdy mám pocit, že tyto neadekvátní reakce jsou nátlakovou akcí k tomu, aby se někdo neptal na některé nepříjemné věci,” dodává.

Umělci a veřejnost

Reakci veřejnosti Nacher podle svých slov nepovažuje za negativní jev. „Ale reakce umělců, kteří by z hlediska kontextu dané situace měli říci, v jakém jsou oni vztahu s Českou televizí, tam mi to v pořádku nepřijde. Zajímá mě vždycky ten kontext. U veřejnosti je to legitimní,” myslí si.

Umělci nejsou veřejnost? „Kontext je podstatný. Něco jiného je, když protestuje a manifestuje svoje názory veřejnost, která na to pohlíží zvnějšku, a něco úplně jiného je, když se k tomu vyjadřuje umělec, který je na České televizi finančně závislý pupeční šňůrou. Pak mě skutečně zajímá, jestli jde o autentickou obavu o nezávislost, nebo o autentickou obavu o svoji ekonomickou budoucnost,” vysvětluje poslanec za hnutí ANO.

V jakém kontextu?

Prezident Zeman ve svém inauguračním projevu Českou televizi kritizoval. V rozhovorech také vyzval k tomu, aby Poslanecká sněmovna zprávy, o nichž bude ještě hlasovat na plénu, neschválila. „Já osobně jsem nezaznamenal žádný tlak na to, aby tyto zprávy neprošly,” říká Nacher.

Andrej Babiš nazýval redaktory ČT v minulosti zkorumpovanou pakáží, Tomio Okamura označuje pořady České televize bez důkazů za zkorumpované. Ve vysílání Českého rozhlasu mluvil hned po volbách o zestátnění veřejnoprávních médií.

„Tyto výrazy, jakkoliv si o některých pořadech myslím své, o České televizi nepoužívám. Určitá racionální kritika, a nejde jen o zpravodajství nebo publicistiku, ale třeba o hospodaření, nemůže být zaměňována za ohrožení nezávislosti. Zmíněné výroky bych potřeboval znát v kontextu, komu je řekli, v jakém kontextu. Dovedu si představit, že kdyby dneska někdo vystřihl moji první větu, bez kontextu, mohla by znít tak, že si stěžuju na hysterické reakce,” podotýká Patrik Nacher.