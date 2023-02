S Babišem možná výrazně vyhrajeme volby, ale koaliční potenciál se blíží nule, připouští Nacher

Maratonské jednání o novém vedení Prahy se zřejmě chýlí ke konci. Vzniká koalice Spolu, Pirátů a hnutí STAN, naopak v opozici kromě Prahy Sobě a SPD zůstane i hnutí ANO. „Koalice se mají tvořit na základě programové shody a tam, kde si ti lidé sednou, což tady evidentně není. Kopíruje to půdorys odjinud, což krásně ukazuje propojení Prahy a státu,“ upozorňuje pražský zastupitel a poslanec Patrik Nacher (nestraník za ANO). Interview Plus Praha 16:34 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Nacher | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

ANO v polovině prosince při jednání s koalicí Spolu nabídlo toleranci menšinové rady, tomu ale svým hlasem zabránila Hana Kordová Marvanová.

„Prvních šest týdnů jsme byli trpělivými pozorovateli. Respektovali jsme, že je snaha vytvořit koalici na vládním půdorysu, což samo o sobě může být problém, ale jako politik to musím respektovat, nemám-li být protivou, který se vlamuje do zavřených dveří,“ poznamenává.

Podle Nachera si jsou ANO a Spolu programově blízko jakožto reprezentanti klasické komunální politiky, zatímco Praha Sobě a Piráti pro něj reprezentují politiku aktivistickou. Důvod, proč koalice nevznikla, vidí v propojení Prahy a centrální politiky.

„To je očividné a jednoznačné, protože i lidsky si rozumíme, s některými se známe desítky let. I ta chemie tam musí být, protože k čemu je vám rada, když si ti lidé nebudou věřit. Koneckonců my jsme s ODS byli čtyři roky v opozici a na 90 procent věcí jsme měli stejný názor,“ připomíná.

Nacher připouští, že hnutí ANO má na celostátní úrovni nízký koaliční potenciál, což se projevuje i na komunální úrovni.

„To, co nevadí na úrovni městské části, tak na úrovni Prahy by to už byl symbol. Takže tlak ze strany pětikoaličních politiků byl enormní. Neměl jsem schopnost je přetlačit, jakkoliv jsem měl vůli,“ dodává.

Vyprázdněná politika

Nacher za svůj střednědobý úkol považuje zvýšení koaličního potenciálu a návrat politiky, která je srozumitelná.

„To znamená – byť to dnes už není moderní – dělení na pravici, levici, liberály, konzervativce. Mít nějakou představu, za kterou politik bojuje a získává podporu voličů. Tak by to mělo být. Posledních několik let se ale politika personifikovala, je to Babiš a antibabiš.“

Výsledkem toho prý je, že spolu ve vládě jsou strany, které mají úplně jiný pohled na Evropskou unii, daňové i celospolečenské otázky. Připouští přitom, že ani hnutí ANO není ve své politice vždy konzistentní a mělo by precizněji definovat své cíle.

„Podle mě to zasluhuje programovou konferenci, kde bychom si tyto věci ujasnili a podívali se na to, jaké pohledy mají jednotliví výrazní politici, kteří udávají tón a vystupují v médiích,“ uvádí Nacher.

Nedávné prezidentské volby podle něj mohou být katalyzátorem celé debaty a možná i větších změn v hnutí ANO.

„Kampaně zastínily věcná témata, po kterých člověk volá ve Sněmovně. Neříkám, že je to chyba jen koalice, někdy i naše, ale na rozdíl od pětikoalice mám sebereflexi. Tu musí udělat obě strany a změnit pohled na politiku, protože jinak to bude pouze o povrchních kampaních a agrese mezi lidmi se bude stupňovat,“ varuje.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) řekl v rozhovoru pro Radiožurnál, že s Andrejem Babišem (ANO) v čele má hnutí větší šanci uspět, nebo dokonce vyhrát volby, ale potenciál pro vyjednávání s ostatními stranami se může blížit nule.

„Dívám se na to podobně. Babiš je velký tahák pro lidi a je možné s ním výrazně vyhrát volby, ale koaliční potenciál se kvůli vymezování se ostatních a antibabišovské kampani blíží nule. Jsou to plusy a minusy a je třeba, aby si k tomu hnutí řeklo své,“ uzavírá.

