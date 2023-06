Pětikoalice dělá z manželství pro všechny politiku. ANO je ohledně toho rozděleno na třetiny, říká Nacher

Piráti, STAN a TOP 09 většinově podporují zrovnoprávnění sňatků stejnopohlavních párů, tzv. manželství pro všechny. Na druhé straně jej většinově odmítají ODS, SPD a KDU-ČSL. Nejsilnější sněmovní klub hnutí ANO je ohledně návrhu rozdělený zhruba na třetiny, popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz poslanec Patrik Nacher (za ANO). „Třetina je liberální, třetina konzervativní a zbylá třetina je ve vakuu, nemá na to úplně silné stanovisko,“ vysvětluje. Rozhovor Praha 6:20 28. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Nacher | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když jsem se před časem bavil s vaší poslaneckou kolegyní Janou Pastuchovou, tak mi řekla, že v 71členném klubu ANO je poměr názorů na manželství pro všechny zhruba 50 na 50. Jak je to podle vás?

Myslím si, že to 50 na 50 není. Kdyby šlo čistě o manželství pro všechny, tak bych řekl, že je pro zhruba třetina. To je můj odhad.

Řadě poslanců ANO, kteří jsou proti manželství pro stejnopohlavní páry, vlastně vadí jen slovo manželství…

Ono to je vícevrstevnaté. Někomu vadí možné adopce dětí, někdo je natolik konzervativní, že mu to vadí kompletně. Ale je pravda, že to slovo manželství je pojítkem.

Kolik vašich kolegů je pak pro ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy?

To bych také odhadoval třeba na třetinu.

Ptám se, protože má ANO více než třetinu všech poslanců a jelikož se vládní pětikoalice neshodne na postoji k manželství pro všechny ani k ústavní novele na zakotvení manželství, právě hlasy vašeho klubu budou rozhodující. Takže zhruba třetina vašich kolegů jsou konzervativní, třetina liberální, a co zbytek?

Zbylá třetina je ve vakuu, nemá na to úplně silné stanovisko a podporovali by nějaké konsenzuální návrhy.

Anebo se rozhodují podle toho, jakým způsobem probíhá ta emocionální diskuse. Třeba vystoupení poslance STAN Martina Exnera, který řekl, že všichni, kteří s tím nesouhlasí, jsou napojení na Rusko, ruští trollové nebo co.

Uvažuji, že se ohledně toho obrátím na mandátový výbor, protože takové prohlášení považuji za skandální, navíc je to medvědí služba pro jeho věc. Každým takovým vystoupením ztrácí dva, tři, čtyři hlasy poslanců, kteří by to třeba podpořili, ale ne za takovou cenu.

Váš postoj je takový, že jste pro narovnání práv, ale bez názvu manželství. Proč vám to tolik vadí?

Pro mě je naprosto zásadní, aby se o tom vedla ve Sněmovně dlouhá a důkladná diskuse. Jestli má někdy smysl diskutovat na mikrofon a přesvědčovat se, tak je to teď. Třetina, která na to nemá silný názor, si ho může udělat podle diskuse, relevantních argumentů, emocí, množství nálepek, urážek apod.

Proto mě překvapuje, že když se o tom debatuje, tak je poloprázdný sál, protože to je jeden z mála návrhů, kde se můžeme navzájem přesvědčovat, protože jsou sněmovní kluby až na výjimky rozdělené. Tohle není koalice vs. opozice, ale napříč. U státního rozpočtu těžko přesvědčíme koaliční poslance, aby pro něj nehlasovali. Ale tady si myslím, že by někoho přesvědčit šlo.

Návrh v šuplíku

V minulém volebním období jste měl připravený jakýsi kompromisní návrh, který by narovnal práva homosexuálních a heterosexuálních párů, ale vyhnul by se slovu manželství. Jakou zhruba podporu by tento váš návrh mohl mít?

Kdyby šlo o narovnání práv a nepojmenovávalo se to manželství, tak by to tehdy podpořilo 80 procent klubu ANO. Nepodpořilo by to deset procent ultrakonzervativních, ale myslím, že teď už by to podpořili i oni. A na druhé straně bylo i u nás asi deset procent ultraliberálních, kteří trvají na tom, že buď všechno, nebo nic, včetně slova manželství.

Návrh jsem měl připravený, ale protestovali proti němu aktivisti, že by prý celou debatu rozředil. Tak jsem ho ani nepředkládal a dal jsem ho do šuplíku.

S návrhem na půl cesty mezi manželstvím pro všechny a ústavním zakotvením manželství jako sňatku muže a ženy přichází lidovecký poslanec Jiří Navrátil. Šlo by o novelu zákona o registrovaném partnerství, která by ale neumožňovala adopce dětí stejnopohlavními páry a svazek by pojmenovávala jako partnerství…

Ano, ale v tu chvíli bude ve vzduchu moje otázka, proč se už před čtyřmi lety neschválil můj kompromis. I tehdy se jela taktika všechno, nebo nic. Upozorňoval bych, že už to mohlo být dávno a ti lidé, kterým tato práva chybí a v praxi je to omezuje, už je mohli mít čtyři roky.

Byli byste v klubu ANO pro Navrátilův návrh? Protože pětikoalice nejspíš bude chtít, aby šlo o jejich návrh, a ne o ten váš opoziční…

Nevím, ale předpokládám, že bychom byli pro. Ale nebudu mluvit za ostatní, protože je to společenská otázka, kde na to má každý svůj názor. Toto hlasování až na výjimky, jako jsou Piráti, SPD nebo KDU-ČSL sněmovní kluby půlí.

Podtrhl bych ale tu druhou část. Koalice říká, ať se do toho neplete politika, že je to nedůstojné, ale zároveň by hlasovala jen pro návrh z jejich dílny, jakkoliv ten můj stačí vytáhnout ze šuplíku… Ale já nemám ambice ho vytahovat, spíš mi jde o princip a o symbol.

Pokud by na tom takhle trvali, tak to jsou oni, kdo z toho dělá politiku. Protože jsem si doteď myslel, že jde o tu samotnou věc, a ne o to, kdo bude předkladatel.

Trochu z vás cítím, že byste nad tím jenom nemávl rukou a hlasoval pro lidovecký návrh, protože byste argumentoval tím, že už to čtyři roky mohlo být.

Ale já právě nejsem jako oni. Zřejmě bych pro to hlasoval. Musím se s ním seznámit, ale podle mě tam není nic originálnějšího oproti tomu, co jsem připravil. Naopak, jak jsem pochopil, tak je to užší o adopci dětí. Takže se po čtyřech letech vlastně dostáváme o krok zpátky oproti tomu, co jsem navrhoval. Určitě bych si neodpustil poznámky kolem, které vám teď říkám.