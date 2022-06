Kauza kolem Hlubučka je největší skandál od revoluce. ‚Navrhnu odvolání primátora,‘ říká Nacher

Poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO) chce kvůli kauze kolem Petra Hlubučka znovu iniciovat odvolání pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Řekl to v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Že by korupční kauza zasáhla i pražské ANO, se ale neobává. Dvousettisícový dar obviněného podnikatele Zakaríji Nemraha přesto hnutí vracet neplánuje. V rozhovoru pak Nacher třeba i zmiňuje, že počítá se svou nominací do čela pražské kandidátky ANO. Rozhovor Praha 9:20 26. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Nacher | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O čem vypovídá kauza kolem Petra Hlubučka v rámci pražské komunální politiky?

Já si myslím, že je to největší skandál od revoluce. Protože, když se na to člověk podívá, tak tam vidíte velký rozsah z pohledu financí, počtu osob, přípravy, strategie. Moc si to neumím představit, všechny ty konspirační byty, šifrované telefony, komunikaci s europoslancem, přesah do celostátu, do středních Čech, k tomu ještě drogy...

STAN by se měl vzdát ministerstva vnitra, je to minimální požadavek, namítá poslanec Mašek z ANO Číst článek

Největší skandál od revoluce? Není to příliš odvážné tvrzení?

Pozor! To není spor koalice-opozice. Tady na to upozorňovala Hana Marvanová (NEZ.), která byla tváří STANu v těch minulých volbách. A to až tak silně, že z toho STANu odešla. To musely být tak silné impulzy, na které nedostávala očividně žádné reakce. Teď kandiduje za SPOLU. Není to tedy tak, že by toho opozice využila a teď do toho tepala. Nikdy se ještě nestalo, aby policie nějakého politika zadržela v kanceláři, pak ho odvedla a soud schválil vazbu. Na druhou stranu by mi přišlo nefér to házet jenom na pana Hlubučka.

Jak to myslíte?

Tam nese jednoznačně politickou odpovědnost i primátor Zdeněk Hřib (Piráti), protože o tom věděl. Protože ho na to upozornila Marvanová. Protože jsme věci okolo dopravního podniku chtěli řešit na zastupitelstvu a oni nás zakopávali tři metry pod zem. Určitě za to nese odpovědnost i příslušný náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Nemůže tolerovat, že se tam něco podobného dělo přes ty náznaky, které měl a které ho vedly až na policii. Jediné zdůvodnění toho, proč ani primátor Hřib ani Adam Scheinherr nic nedělali je strach z rozpadu koalice.

A opravdu nic nedělali? Sám jste zmínil, že náměstek Scheinherr šel s celou věcí na policii a postupoval podle jejích pokynů. Nemohlo tohle hrát roli v té – jak vy říkáte – nečinnosti?

Není možné aby primátor měl na jedné straně náměstka, který podává trestní oznámení a na druhé měl náměstka, který je zatčen a ten primátor dělá, že se ho to netýká... tak to už samo o sobě je tragické.

Patrik Nacher

@PatrikNacher Bomba - pod primátorem se odehrává největší korupční kauza, jeden jeho náměstek je ve vazbě, druhý podává TO, ředitelé městských firem jsou jmenováni bez výběrového řízení, na Radě se tajně hlasuje o miliardách, ale za všechno může opoziční ANO a ODS ⬇️🤦‍♂️

seznamzpravy.cz/clanek/audio-p… 16 123

Podání trestního oznámení je občanská povinnost. Pak je tady ale ještě politická role. Nezapomeňme, že on (náměstek Adam Scheinherr, pozn. red.) nebyl pouze náměstek pro dopravu. Byl i předseda dozorčí rady. Ve chvíli, kdy viděl, co se tam děje, měl iniciovat odvolání těchto členů rady, ne pro ně hlasovat. A v případě, že by je neodvolal, tak měl vyvolat koaliční jednání třeba i pod pohrůžkou odchodu z koalice. Ale to oni nechtěli a teď hledají výmluvy, proč nečinili aktivněji tím, že poslouchali policii. To si necháte rozkrást firmu...

...a došlo tam reálně k rozkradení?

Tak to já nevím. To bude součástí výsledků vyšetřování...

Nevíte, ale říkáte to.

Z toho co se dostává ven, to ale působí strašidelně. Já jsem v politice druhé volební období a nikdy by mě nenapadlo se scházet v konspiračních bytech nebo mít šifrovaný telefon. Mít spojku u policie, která mě upozorňuje, vydírat lidi, ovládat je. Řeknu to jinak... Hana Marvanová napsala i dopis panu Rakušanovi, který se dostal do médií, kde popisuje věci, které chtěla zastavit, vůči kterým měla podezření. Narážela na nečinnost na úrovni Prahy i celostátu.

Byly to skutečně tak prokazatelné věci, aby někdo z vedení mohl reálně zasáhnout? Protože paní Marvanová toto vysvětlovala třeba i v Prostoru X, kde řekla, cituji: „Neměla jsem v dané době rozhodné důkazy, jaké měl Adam Scheinherr.“ Není možné že vedení STAN opravdu nemělo konkrétní důkazy, na základě kterých by mohlo rozhodně jednat?

Jsou tady dvě teze, které nemohou vedle sebe fungovat. Buď platí, že po podání trestního oznámení následovaly nějaké úkony, které vyústily v tento zákrok. Tedy reálně se tam něco dělo, vám se to děje pod rukama, ale necháváte to být. Nebo platí teze, že se tam neporušoval zákon, prakticky to, co jste teď říkal vy...

Jsem přesvědčen, že jsou Redlovy zdravotní posudky účelové, říká bývalý elitní detektiv Tichý Číst článek

Já jsem pouze říkal, že paní Marvanová v Prostoru X uvedla, že tak silné důkazy sama v té době neměla. Vy jste se na ni odvolával.

Fajn. Potom, ale nerozumím tomu, proč všichni teď říkají – my jsme ti, co podali trestní oznámení, ti co spolupracují, jenom jsme to neříkali do médií. Rozumíte? Nemůže to být mix všeho. Že se tam zároveň něco dělo a nedělo.

Tak předpokládám, že policie má v tuto chvíli už více důkazů, na základě kterých tu akci spustili. Určitě více, než měla svého času paní Marvanová.

Já vím. Ale co musí být za silné nutkání člověka, když ona opakovaně upozorňuje na nějaké věci, co se tam dějí a její kolega ze strany se chová tak, že ona odejde. Netají se s tím, veřejně k tomu promlouvá, třeba i na Radě. A píše i dopis předsedovi Vítu Rakušanovi. Dělo se tam něco, co neměl sílu ovlivnit člen koalice ani členka rady Hlavního města Prahy.

Vy jste sám nevěděl, že něco takového se u pana Hlubučka děje? Zmiňujete pořád ty náznaky paní Marvanové.

Upřímně, spousta informací běžela tou chodbou. Já se přiznám, že jsem v Parlamentu takovou debatu s jedním docela významným členem hnutí STAN vedl, jestli to opravdu myslí vážně, že mají pana Hlubučka na kandidátce. No a on mi odpověděl, že z toho třetího místa, ze kterého nakonec pan Hlubuček kandidoval, je daleko snadnější ho pak škrtnout. Kdyby třeba náhodou k něčemu došlo. Což se stalo teď. Z toho jde vidět, že na chodbách tyto informace probublávaly. O některých těch věcech jsme právě mluvili i na tom zastupitelstvu.

Spojitost s ANO?

Vy sám se nebojíte, že by kauza mohla zasáhnout i hnutí ANO? Neplánujete třeba nějaký audit mezi svými členy, jestli se náhodou nějak s tou skupinou okolo Petra Hlubučka nezapletli?

Nedělali jsme žádný audit, to ani nejde. Je důležité, aby se vyšetřovala ta podstata, která jde za tím, kdo vládne. Ten má totiž moc, vliv, má možnosti jmenovat, odvolávat... Nebo se to bude dělat, jako to dělá primátor Hřib, který do toho namočí všechny, kteří se okolo budou "šolichat", kdo koho znal. Bude vytahovat pravěk, minulost. To, že se něco stalo v letech 2015/16 přece nehraje roli v kauze, která začala v letech 2021/22.

Hnutí STAN prověřuje dary z minulých let. Zatím našlo spojitost s Redlem u jediného ve výši 300 tisíc Číst článek

Nehraje roli?

Uvedu příklad, měli jsme teď s Markem Výborným (KDU-ČSL) seminář k milostivému létu dva a pozvali jsme tam zástupce dvou velkých firem s největším počtem zastavených exekucí – Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Dopravní podnik Hlavního města Prahy. No, a když jsme to připravovali před dvěma týdny tak jsme pozvali Kabátka (ředitel VZP Zdeněk Kabátek, pozn. red.) a z dopravního podniku Kučeru (šéf právního odboru Dopravního podniku Hlavního města Prahy Dalibor Kučera, pozn. red.).

Normálně jsem takto zveřejnil celou pozvánku na svých sociálních sítích a vůbec jsem si neuvědomil, že pan Kučera tam figuruje jako obviněný, takže Dopravní podnik nakonec poslal někoho jiného. A teď byste si o mně mohli myslet, že jsem s nimi spojený, protože jsem s ním řešil to milostivé léto a jednou nebo dvakrát jsem se s ním sešel...

Chápete to na stejné úrovni?

Já vám to schválně dávám jako příklad. Jak takto chcete řešit audit? A z hlediska primátora, pokrytce Hřiba jsme napojení? Ne. Řešili jsme pouze Milostivé léto. Napojený je ten, kdo to řídí.

A když už jste sám zmínil ty roky 2015/16. Mluvil jste jistě o sponzorském daru pro hnutí ANO od dalšího obviněného v kauze kolem Petra Hlubučka podnikateli Zakaríji Nemrahovi?

Ano.

Patrik Nacher

@PatrikNacher Dnes se uskutečnil seminář na téma milostivé léto, kde jsme se věnovali jak tomu prvnímu, tak i druhému, který proběhne v období od 1.9.-30.11.2022. ML 2 v pátek zřejmě schválí Senát a můžeme se do toho pustit. Pozor, týká se to exekucí zahájených před 28.10.2021 ⬇️

Detaily večer 1 15

Tedy jde o ten sponzorský dar dvakrát sto tisíc korun, který hnutí ANO vracet nechce?

Přesně. A to jsem si zjišťoval, že ty dary přišly do ANO z firem, kde on (Zakaría Nemrah, pozn. red.) seděl v dozorčí radě. To znamená, že on to nedal jako fyzická osoba ani jako člen představenstva nebo majitel.

To něco významně mění?

No mění. Protože vás zajímá, kdo o tom zaslání daru rozhoduje. A to je ten majitel.

Takže máte jistotu, že on na to nemohl mít žádný vliv?

Tak on byl v dozorčí radě. Ale hlavně – vždyť jde o roky 2015 a 2016...

...ministr Petr Gazdík (STAN) byl taky na dovolené s obviněným lobbistou Michalem Redlem a podnikatelem Pavlem Kosem už v roce 2016.

No moment. Ten problém je v tom, že když od někoho berete dar v roce 2015 a 2016, tak nevíte, co bude dělat za pět nebo šest let.

Rakušan má absolutní důvěru lídrů koalice. ‚Nevidíme důvody pro rekonstrukci vlády,‘ řekl Fiala Číst článek

Ale pan Nemrah byl spojený od roku 2012 třeba s lobbisty Ivo Rittigem a Tomášem Hrdličkou. Nedalo se to předpokládat?

Podívejte se, já tady teď s vámi vedu rozhovor. Vy za pět let něco uděláte a někdo mi bude vyčítat, že jsme spolu byli v kontaktu.

Nebo to může být obráceně.

(smích) Nebo tak. Takže oni vám řeknou: „Jak jste mohl dělat rozhovor s Nacherem, který teď dělá to a ono.“

Tak oficiální rozhovor je asi něco jiného než poskytnutí sponzorského daru.

Já to pouze prezentuji na příkladu. To je typické chování, jak někoho do případu namočit, když už nevíte kam dál. Z médií bylo slyšet, že v kauze jde asi o stovku osob. U nich zkrátka musíte nají propojku na někoho dalšího. Já jsem se vám tady sám přiznal, že Kučera byl pozvaný na seminář o milostivém létu. Je to propojka? No není.

To je ale důvod, proč jsem se na to ptal. Jde o kauzu, ke které se minimálně vaši straničtí kolegové poměrně intenzivně vyjadřují. Neobáváte se, že by to mohlo poškodit i ANO?

Co se týče toho hlavního proudu, tak si myslím, že ne. Prostě ne. Protože celé ty čtyři roky, nás oni (koalice na pražském magistrátu, pozn. red.) nepustí vůbec k ničemu. Poprvé se stalo, že v dozorčí radě Dopravního podniku není nikdo z opozice. My jsme to přitom vždycky ctili. ODS to taky respektovala. Takže oni nás tady čtyři roky drtili a teď, když se jim to začne sypat, tak řeknou, že jsme taky smočení. Z jaké pozice jsme smočení? Nic nám nedali, nikam nás nepustí. Takže ten hlavní proud se hnutí ANO opravdu týkat nebude.

„Je důležité, aby se vyšetřovala ta podstata, která jde za tím, kdo vládne. Ten má totiž moc, vliv, má možnosti jmenovat, odvolávat... Nebo se to bude dělat, jako to dělá primátor Hřib, který do toho namočí všechny, kteří se okolo budou "šolichat", kdo koho znal. Bude vytahovat pravěk, minulost. To, že se něco stalo v letech 2015/16 přece nehraje roli v kauze, která začala v letech 2021/22.“ Patrik Nacher (poslanec a pražský zastupitel hnutí ANO)

A to, že někdo z hnutí ANO může někoho z obviněných blíže znát?

No určitě někdo někoho zná. Určitě. Doufám, že hnutí ANO ty dary vrátí, protože to za to vysvětlování nestojí. My jsme v opozici, my nastavujeme zrcadlo. A musí se zpovídat Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu.

Takže se neobáváte toho, že by ta kauza mohla zasáhnout celou pražskou komunální politiku nebo vaší kandidátku do podzimních voleb?

Ne.

‚Cítím silnou podporu‘

Budete tedy lídrem pražské kandidátky hnutí ANO?

V tuto chvíli se představuju, abych měl podporu zespoda, členům a příznivcům hnutí ANO. Je to neformální, ale díky tomu jsem se poznal se všemi aktivními členky. Doporučení od pražského předsednictva jsem získal minulý týden. Tady na těch setkáních nabírám inspiraci a definitivně rozhodne předsednictvo 7. července.

Ale cítíte tentokrát podporu?

Ale jo. Cítím podporu. Zatím se nenašel žádný vyzyvatel. Tím, že jsem to oznámil, že jsem si tu Prahu obšlápnul, že dělám setkání s těmi lidmi, tak minimalizuji riziko, že se vyloupne někdo, kdo tam bude dosazený. Cítím silnou podporu zespoda i shora.

Takže už nedojde ke stejnému scénáři, jako před minulými komunálními volbami?

Pokud jde o tu procesní stránku věci, tak jsem pro to udělal všechno, co jsem mohl. Protože to pak poškozuje mě i celou značku.

Sondoval jste si scénáře u vedení hnutí ANO?

Jo a věřím, že už to teď nenastane.

Můžeme tedy říci, že jste lídr pražské kandidátky hnutí ANO?

Zatím neoficiálně. Oficiálně to bude až toho sedmého července.

Překvapení už nečekáte?

Nečekám.

Město nebo celý stát?

Primátor Zdeněk Hřib...

...vy mě zase chcete rozvibrovat.

Škatulata ve vládě nejsou to, co Česká republika potřebuje, řekl k situaci v hnutí STAN ministr Bartoš Číst článek

Pan primátor poukázal v rozhovoru pro Seznam Zprávy na to, že se ta kauza netýká pouze Dopravního podniku, ale třeba i VZP. Cituji: „U VZP v době, kdy tady vládlo hnutí ANO. Tady je jednoznačná vazba na hnutí ANO.“ S tím nesouhlasíte?

Já nevím, co se dělo ve VZP. Ale pan Hřib to možná ví, protože on sám byl jednu dobu zároveň primátor a zároveň v dozorčí radě VZP. Půl roku se toho vzdával, tak možná k tomu má větší informace. Tak by se o ně mohl podělit. Já nejsem člen v dozorčí radě VZP, zdravotnictví není moje oblast.

Takže se nebojíte nějakých nepříjemností kvůli propojení hnutí ANO s VZP?

Ale já se tady bavím o fungování městských firem. VZP městská firma není.

V pořádku, ale ta kauza zabíhá i tam.

Jak říkám, jestli to někdo bude rozšiřovat a relativizovat touto formou, jak jsem tady říkal třeba s tím Milostivým létem a šéfem právního oddělení...

...ale ta kauza se netýká pouze Dopravního podniku. To asi víte?

Ale já se chci politicky vyjadřovat k tomu, na co mám nějaký puvoár. Já jsem člen Zastupitelstva Hlavního města Prahy. Chci navrhnout odvolání primátora Zdeňka Hřiba.

To už jste navrhovali.

Ano. Respektive ODS to navrhovala. Na tom mimořádném zastupitelstvu bychom to opět chtěli navrhnout. A to je ta linka, kterou my můžeme... já jako pražský zastupitel nemůžu řešit, co se děje ve Středočeském kraji nebo ve VZP.

„Chci se politicky vyjadřovat k tomu na co mám nějaký puvoár. Já jsem člen zastupitelstva Hlavního města Prahy. Chci navrhnout odvolání primátora Zdeňka Hřiba.“ Patrik Nacher (poslanec a pražský zastupitel za hnutí ANO)

Ale jste zároveň poslanec.

Právě proto, jsem chtěl tento bod zařadit tady ve sněmovně. A to právě proto, že se to netýká pouze Prahy, ale třeba i VZP. A opět tady máte dvě protichůdné tendence. Na jedné straně mi tento bod nepovolili, protože je to podle nich pouze komunální politika. Na druhé straně pirátská hlava říká, že to není jenom o městě, ale že tam hraje roli i právě VZP. Takže opět nemůže platit obojí. A proto není možné, aby jeden den mluvili tak a druhý den se tam snažili vlepit něco víc...

Nemyslíte si, že to spíše rozhoduje policie, než politici?

Ale zatím to tady vlepuje, slepuje Hřib. Mě štve, že tady nějaké letmé kontakty budou rozřeďovat tu hlavní linku. Že i vy mě budete, pane redaktore, grilovat na tom, jestli někdo někoho znal, viděl... No znal i viděl. Klidně vám to řeknu. Je to možné. Sto subjektů, sto jmen. I vy jste určitě někoho znal.

A co se týče pana Nemraha, toho nikdo z hnutí ANO nezná? Neměl s ním pravidelný kontakt?

Tak to nevím. Detaily sponzoringu hnutí ANO v letech 2015 a 2016 opravdu neznám. To se musíte zeptat manažera hnutí ANO.

Říkal jste, že jste si to zjišťoval.

Jenom tu základní informaci, když jsem to viděl v médiích. Protože jsem očekával ty dotazy. Od koho to bylo, kolik to bylo peněz, jakou roli tam hrál ten pán, kterého si neumím zapamatovat, že byl v dozorčí radě, že to nebyl dar fyzické osoby.