Policie nechala vyříznout otvor do trezoru z koupelny lobbisty Oulického. Našla v něm jen šrouby

Mezi obviněnými kauzy ROP Severozápad není, přesto se policie o Patrika Oulického v souvislosti s ní intenzivně zajímá. Vlivný severočeský lobbista a podnikatel, jehož někdejší předseda ODS Mirek Topolánek zařadil mezi „kmotry“, strávil na konci loňského roku několik hodin u výslechu. Kriminalisté k němu navíc loni v červnu dorazili na prohlídku, z níž si mimo jiné odnesli trezor. Po otevření v něm ale našli jen šrouby. Teplice 6:00 17. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroverzní ústecký podnikatel Patrik Oulický vystoupil z ODS (na archivním snímku z listopadu 2009) | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

Menší trezor kriminalisté objevili během domovní prohlídky loni koncem června v Oulického koupelně, našli ho ve vestavěné skříni. O měsíc později ho nechali otevřít. Podnikatel ani jeho advokát jim však neprozradili kód zámku, a tak musel na pomoc dorazit zámečník. Ten konstatoval, že se bez hesla do trezoru musí vlámat násilím.

„Doporučil použití rozbrusky a v zadní části trezoru vyříznout otvor s tím, že ho případně lze opravit. Obhájce Patrika Oulického byl opětovně dotázán, zda není známo heslo. Uvedl, že není,“ popisuje otevírání trezoru policejní dokument, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Nic v něm nebylo

Kriminalisté nakonec souhlasili s tím, aby se zámečník do Oulického trezoru rozbruskou „zakousl“. Poté, co do něj vyřízl otvor, ale nic neobjevili. „Zjistili, že trezor obsahuje pouze sadu šroubů jako příslušenství k trezoru, jinak je prázdný,“ zaznamenali policisté výsledek akce.

Jeden z obhájců v kauze Jiří Schüller ji kritizuje jako nadbytečnou. „Jednalo se o jeden z mnoha zbytečných úkonů, daňoví poplatníci zaplatili několik policistů, advokátů, kameramana a zámečníka, aby zjistili, že v trezoru nic není. Žádné peníze v něm totiž nebyly, nikomu nechybí, nikdo je neukradl, a obvinění je tudíž celé špatně,“ řekl Schüller serveru iROZHLAS.cz.

Zbytečné bylo otevření trezoru i podle dalšího obhájce Jaroslava Ortmana. „Podobných úkonů v kauze bylo ale víc,“ tvrdí Ortman. Sám Oulický se k policejní akci ani svému angažmá v kauze ROP nevyjádřil. V pondělí nezvedal telefon ani nereagoval na SMS zprávu.

Obří dotační kauza Mocní severočeští podnikatelé a expolitici ODS Daniel Ježek a Alexandr Novák podle vyšetřovatelů dokázali do čela úřadu ROP Severozápad, který rozhoduje o dotacích v Ústeckém a Karlovarském kraji, prosadit loajální lidi. Nejdříve Petra Vráblíka, který však postupně vypovídal poslušnost a proto ho nahradil Petr Kušnierz. Mezi podnikateli a úředníky panoval podle detektivů jednoznačný vztah podřízenosti a nadřízenosti.

„Kušnierz oslovoval Alexandra Nováka jako Kapitána, Daniela Ježka pak jako Pana Velkomožného,“ stojí v obvinění z loňského prosince. Kušnierz začal spolupracovat s policií a popsal jí, jak systém fungoval. Ježek byl podle něj „styčným důstojníkem“, především on úkoloval a rozhodoval. Každou středu pak šéfové ROPu chodili do kanceláří byznysmenů reportovat a naopak si odnášeli „notičky“.

Systém podle detektivů fungoval v režimu 60 na 40. Přeloženo, 60 procent dotačních peněz proudilo na "tlačené" projekty v Ústeckém a zbytek na projekty v Karlovarském kraji. Podle kriminalistů tímto nezákonným způsobem úředníci posuzovali 541 projektů.

Policie v rozsáhlé kauze stíhá 26 lidí kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci, porušení povinnosti při správě cizího majetku a podplácení. Vedle Nováka s Ježkem také ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou (ČSSD), exstarostu Chebu Petra Navrátila (ČSSD) a exposlance Josefa Novotného (za ČSSD) a Jaroslava Borku (KSČM).

Obvinění se mu vyhýbá

Zatímco Nováka společně s další vlivnou postavou severu Čech Danielem Ježkem v rozsáhlé kauze ROP Severozápad obvinili, Oulickému se i po otevření trezoru stíhání vyhýbá. Přitom obě hlavní postavy případu, kde hrozí škoda za miliardy korun, jsou Oulického obchodními partnery, dotační úřad si pronajímal prostory od firmy, v níž figuroval.

S dotačními machinacemi ho přímo v soudní síni spojila tehdy ústecká soudkyně Kamila Elsnicová, která mimo jiné poslala za mříže bývalého šéfa dotačního úřadu Petra Kušnierze. „Úřad neřídil ředitel, ale úplně jiní lidé. Patrik Oulický, Alexandr Novák, Daniel Ježek byli styční důstojníci, kteří bohužel rozhodovali o tom, které projekty mají projít, a které ne,“ nebrala si soudkyně servítky.

Podnikatel navíc léta ovlivňoval politické dění na severu Čech. On a někteří další, například Ivo Rittig, Roman Janoušek, Pavel Dlouhý či Alexandr Novák patří mezi zákulisní hráče, kteří spojovali soukromý byznys s politikou. Právě v souvislosti s nimi někdejší předseda ODS Topolánek v roce 2009 přišel s pojmem „kmotři“.

Dlouhý výslech

Když proto před dvěma lety začali kriminalisté ve třetí vlně kauzy ROP Severozápad zatýkat, média spekulovala, že společně s Novákem a Ježkem skončil v poutech i Oulický. Podnikatel ale v případu figuruje pouze jako svědek, loni v listopadu ho policie a státní zástupce několik hodin vyslýchali, jak jako první informoval server Seznam Zprávy.

Oulický jakoukoliv souvislost s dotační kauzou popřel. Připustil sice, že se stíhaným exšéfem dotačního úřadu si tykali, řešili ale spolu prý pouze provozní věci týkající se nájmu, nikoliv evropské dotace pro konkrétní projekty.

„Již dříve jsem byl na výslechu, kde mi policie předložila údajně zájmové projekty s nějakým označením, tyto projekty jsem neznal. Když mě požádali, abych dobrovolně dal otisky prstů, tak jsem tak učinil a moje otisky na tomto seznamu nebyly,“ hájil se například Oulický. Připustil také, že společně s Novákem a Ježkem plánovali podnikat jako developeři.

Vedle Nováka s Ježkem stíhají v rozsáhlém případu kriminalisté dalších 24 lidí, mezi nimi ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou (ČSSD), exstarostu Chebu Petra Navrátila (ČSSD), exposlance Josefa Novotného (za ČSSD) a Jaroslava Borku (KSČM) či někdejšího ústeckého hejtmana za ODS Jiřího Šulce.

Kapitán a Pan Velkomožný

Ježek s Novákem podle policie řídili skupinu loajálních úředníků a politiků, kteří na jejich pokyny zařizovali, aby evropské stamiliony dostaly „tlačené“ projekty, takto jich údajně zmanipulovali více než 500. Kvůli machinacím již soudy rozdávaly tresty, dvakrát poslaly za mříže Kušnierze. Exšéf dotačního úřadu se ale rozhodl spolupracovat a nyní pomáhá detektivům rozkrývat údajnou kriminální síť.

U výslechu například popsal, že Alexandra Nováka jako „Kapitána“, Daniela Ježka pak jako „Pana Velkomožného“. Každou středu jim podle svého tvrzení chodil do kanceláří v budově Oulického firmy reportovat a naopak si odnášeli „notičky“.

Policie skupinu obvinila z kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci, porušení povinnosti při správě cizího majetku a podplácení.

Policisté koncem minulého roku případ rozdělili, jeho první část chtějí brzy poslat k soudu. Obvinění v blízké době budou moci seznamovat s rozsáhlým spisem.