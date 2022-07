Socioložka Tabery: Ubránit se vlastními silami? Tomu Češi nevěří, spíš než vlastní armádě důvěřují NATO

O situaci na Ukrajině se zajímají více než tři čtvrtiny české veřejnosti. Skoro 80 procent respondentů ji považuje za hrozbu pro evropskou bezpečnost, ukázal výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. „Mírně klesá pozornost tomuto tématu a postupně klesá i angažovanost občanů. Potvrzují to nejenom výzkumy, ale reálně i to, kolik lidé přispívají do různých sbírek,“ přibližuje vedoucí centra Paulína Tabery. Praha 17:42 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká veřejnost se podle výzkumu shoduje, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu | Foto: Andreas Gebert | Zdroj: Reuters

Kroky vlády podporuje asi 60 procent respondentů. „Souvisí to s dosaženým vzděláním, lidé s vyšším mají tendenci více souhlasit, a také s politickými postoji. Volič vládní koalice samozřejmě vyjadřuje větší souhlas než volič opozice,“ shrnuje Tabery.

Válka na Ukrajině přiměla Čechy nejenom pomáhat, ale také přemýšlet o vlastní bezpečnosti.

„V dlouhodobém srovnání vyletěla spokojenost lidí se členstvím v Severoatlantické alianci výrazně nahoru. V únoru 2020 bylo spokojeno 58 procent dotázaných. Teď jsme naměřili 73 procent,“ potvrzuje Tabery.

„Dlouhodobě se lidí ptáme, co pro ně členství v Severoatlantické alianci znamená. Zda je to forma podřízenosti cizím mocnostem, nebo je to záruka nezávislosti. Tentokrát poprvé za celé měření odpovědělo zhruba 50 procent dotázaných, že členství v NATO je zárukou nezávislosti České republiky. Vidíme tedy, že se některé názory skutečně začínají trochu posouvat.“

Přestože si dlouhodobě okolo 65 procent dotázaných myslí, že členství v NATO nezvyšuje mír a stabilitu v Evropě, daleko více lidí je nyní přesvědčeno o tom, že NATO zajišťuje mír a bezpečnost v České republice.

„Když se to vztáhne k České republice, přináší členství v NATO Čechům mír a bezpečnost. Souvisí to ale i s malou důvěrou ve vlastní armádu,“ vysvětluje Tabery.

Bránit se za každou cenu

Česká veřejnost se podle Sociologického ústavu Akademie věd v naprosté většině shoduje, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. Oproti roku 2020 došlo k nárůstu o osm procentních bodů.

„To, že bychom se vlastními silami neubránili, si myslí více než 60 procent lidí. Jde vlastně o velmi zajímavý postoj. Na jedné straně si 93 procent lidí myslí, že suverenitu je třeba bránit za každou cenu. Pokud by ale k něčemu došlo, vlastní síly odhadujeme jako relativně špatné. O to více tedy oceňujeme členství v NATO,“ přibližuje vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění.

V souvislosti s obranou padla i otázka, zda náklady státu na obranu zatěžují zbytečně státní rozpočet. „Rovných 59 procent si to nemyslí. A i podíl těch, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jde o zbytečné výdaje, se zmenšuje. Výrazně se zmenšuje od roku 2017 a teď je nejmenší v historii,“ uzavírá Paulína Tabery.

