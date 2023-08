Blažkova schůzka s Nejedlým nebyla jediná. Zemanův exporadce řekl, že se sešli před pár měsíci

Setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s bývalým poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým minulý týden nebylo ojedinělé. Nejedlý ve středu serveru Seznam Zprávy řekl, že se už jednou letos sešli. Podle svých slov si ale nemůže vzpomenout, jestli šlo o plánovou schůzku, nebo ne. Také odmítl říct, o čem se bavili. Ministr ale krátce po vydání článku exporadcova slova odmítl. Praha 13:12 23. 8. 2023 (Aktualizováno: 13:42 23. 8. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Blažek popírá další setkání s Martinem Nejedlým | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

„Určitě jsme se potkali asi tři čtyři měsíce zpátky, ale rozhodně jsme neřešili nic. Co já dnes můžu řešit? A přece člověku, nejenom panu ministrovi, který je bohužel v nějaké výkonné funkci, nebudu říkat ‚Nezlob se, teď ještě není doba. Až nebudeš ve funkci, tak mi zavolej, půjdeme na pivo‘,“ uvedl pro Seznam Zprávy Nejedlý.

Podle svých slov si nepamatuje, jestli se sešli plánovaně. „My dva se rozhodně nevyhledáváme tak, že bychom si cíleně volali, že si musíme něco říct,“ dodal exporadce.

Odmítl ale říct, o čem se při nedávném setkání v taverně i na letošní schůzce bavili: „Promiňte mi, ale lidé se potkávají. Není to žádné vyhledávání, není to žádná účelová věc k řešení ničeho, co by rozhodně asi zajímalo vás, a rozumím tomu, že bylo období, kdy já jsem měl nějaké schůzky, ale proboha, proč teď?“

Blažek ale další setkání s Nejedlým odmítl. „Po skončení mandátu prezidenta Miloše Zemana se žádná schůzka mezi mnou a Martinem Nejedlým nekonala,“ sdělil v tiskové zprávě.

Setkání v taverně

Blažek se sešel s Nejedlým minulou středu v řecké taverně na pražském Žižkově a strávil tam pět hodin. O setkání informoval server Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u restaurace mluvili.

Ministr ještě před publikováním zprávy na sociální síti popsal setkání jako náhodné. Uvedl, že nešlo o žádnou konspiraci, ale v podniku se schovával kvůli vydatné bouřce, která hlavní město zasáhla.

V pondělí pak Blažek zveřejnil omluvu „všem, koho se jeho jednání dotklo“. Uznal, že zůstat s Nejedlým v restauraci pět hodin bylo nevhodné.

„Chci občany ČR, a zejména voliče vládních stran ujistit, že moje prozápadní a prodemokratická orientace je integrální součástí všech mých politických i soukromých aktivit. V politice nejde vždy jen o fakta, ale o i symboly. A bylo mou politickou chybou, že právě toto jsem nedocenil,“ uvedl Blažek.

Nejedlý webu Seznam Zprávy před restaurací řekl, že do své oblíbené restaurace pozval pár přátel. „A pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. A najednou koukne do této hospody a tam sedí Nejedlý. A toho viděl před 40 lety na volejbale. A on říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu, přišel tam,“ uvedl.

Podle zjištění Deníku N se na Nejedlého oslavu kromě rodiny dostavilo také několik vlivných podnikatelů, někteří další dostali pozvánku a nedorazili. Už před oslavou se Nejedlý setkal s pražským lobbistou Tomášem Hrdličkou, který byl pozvaný i na oslavu, kam ale nedorazil.

Mezi hosty byl ale podle Deníku N slovenský podnikatel Radoslav Baran, který Nejedlého opakovaně navštěvoval na Pražském hradě.

Za setkání Blažka kritizovali jeho koaliční partneři. Premiér Petr Fiala (ODS) ale řekl, pro něj je důležité to, že šlo o náhodné setkání, na odchod ministra z vlády by podle něj bylo, kdyby schůzka byla plánovaná.

Za chybu Fiala považuje to, že Blažek ihned nevyhodnotil všechny politické souvislosti, problémy kolem osoby Nejedlého, a neodešel. „Stalo se a myslím si, že si jak koaliční partneři, tak veřejnost oprávněně žádají, aby věc byla vysvětlena,“ uvedl. Dodal, že sám při reakci na kauzu jednal rychle, jasně a srozumitelně.

‚Nešťastná schůzka‘

Ještě předtím, než server Seznam Zprávy ve středu zveřejnily rozhovor s Nejedlým, vyjadřovali se k setkání ministři.

„Schůzka byla nešťastná z hlediska symbolického, o tom není sporu, ale nemá to žádný vliv na to, co by věcně Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti řešil nebo co by řešil jakýkoli jiný vládní resort,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Setkání podle něj skutečně bylo náhodné. Kupkovu podporu jakožto místopředsedy občanských demokratů Blažek má.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) míní, že podobné schůzky nejsou šťastné, nicméně jde podle něj o vnitřní záležitost ODS. Až si věc vydiskutuje a přijde s návrhem řešení, mohou se k tomu vyjádřit předsedové dalších stran, míní. Pokud by šlo o ministra za TOP 09, ve vládě by skončil, dodal.

Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) je kauza maximálně nešťastná a má obrovský symbolický význam. Nemyslí si ale, že by byla důvodem pro výměnu ministra. „Situace je trochu odlišná od toho, kdyby ministr Blažek byl zapojen do nějaké kriminální kauzy,“ poznamenal.

Věc má podle Beka symbolickou váhu zejména pro voliče koalice, postava Nejedlého je pro některé „rudým hadrem“. „Na druhé straně zachovejme určitou střízlivost při posuzování personálních věcí ve vládě,“ dodal ministr.

„Politika je záležitost symbolů, jasných signálů směrem k veřejnosti, takže vzhledem k těmto záležitostem to považuji za nešťastné. Zároveň se asi nedá z jedné schůzky soudit, že je něco celkově špatně,“ řekl ministr životního prostředí a místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík.

Setkáním by se ve středu měly zabývat i koaliční špičky při večerním jednání. Hovořilo se o formátu K15, v němž se politici budou zabývat konsolidačním balíčkem. Vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a lidovecký předseda Marian Jurečka ale novinářům řekl, že by záležitost podle něj měli probrat pouze šéfové koaličních stran. Jurečka předpokládá, že se debaty zúčastní i Blažek.