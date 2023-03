Hrad tiskl vstupenky na klenoty jen pro zaměstnance. ‚Mě pozvali e-mailem, byl jsem spojka,‘ tvrdí Blažek

Když Hrad v lednu pořádal výstavu korunovačních klenotů, do katedrály sv. Víta se mimo otevírací dobu dostali i brněnská primátorka Markéta Vaňková a ministr spravedlnosti Pavel Blažek (oba ODS). Podle Hradu přitom pozvánku dostali jen jeho zaměstnanci z řad prezidentské kanceláře nebo Správy Pražského hradu.

Co na to říká šéf české justice? Měl prý „normálně vstupenku“, které předcházel e-mail, jenž mu dorazil do kanceláře. Prý už ale nejde najít. „Vůbec nevím, kde ten mail je. Neblázněme, neblázněme, fakt neblázněme,“ říká.

Primátorka Vaňková na dotazy neodpověděla. Jak to s pozvánkami bylo, nevysvětlil ani bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

Ve středu 18. ledna vyrazili ministr Pavel Blažek a brněnská primátorka Markéta Vaňková na Pražský hrad. Po zavírací době si tam prohlédli výstavu korunovačních klenotů. Už si ale nevzpomínají, kdo je pozval. Další ministři ani primátoři, které Radiožurnál oslovil, pozvánku nedostali.

Hrad totiž – alespoň podle odpovědi, kterou reportérům poskytl podle informačního zákona – zval jen zaměstnance. „Stejně jako ve funkčních obdobích předchozích prezidentů republiky byly u předmětné příležitosti rozdány pozvánky (nešlo o vstupenky) všem zaměstnancům KPR, Správy Pražského hradu, Lesní správy Lány, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže, Útvaru ochrany prezidenta republiky Policie ČR,“ uvedla v odpovědi prezidentská kancelář.

A doplnila, že „výstavu korunovačních klenotů mohli navštívit i jejich hosté vykazující se pozvánkou“. Ty Hrad svým zaměstnancům roznášel. „Pozvánky si KPR vytvářela v listinné podobě sama, a to přibližně 200 kusů pro každý jednotlivý den vystavení,“ stojí v odpovědích Kanceláře prezidenta republiky.

Radiožurnál se proto zeptal ministra Blažka, jak se pozvánka dostala k němu a kdo ho pozval. Tvrdí, že na ministerstvo nejdřív přišel e-mail, na něj Blažkův aparát zareagoval, že „ano“. A pak přišla vstupenka. „To funguje hrozně jednoduše, takových pozvánek chodí hodně. A já říkám buď že jdu, nebo nejdu. Dál se o to nezajímám. A když přijde ten den, kdy tam mám jít, tak jedu s ochrankou někam, ta má vstupenky a já jdu dovnitř,“ tvrdí ministr.

Původní e-mail ovšem už podle něj není možné najít. „Já vůbec nevím, kde ten mail je. Neblázněme, neblázněme, fakt neblázněme,“ reagoval v rozhovoru Blažek.

Ani bývalý kancléř Mynář, který je stíhán kvůli dotaci na dostavbu penzionu, nevysvětlil, jak se vytištěné vstupenky dostaly do e-mailové schránky na ministerstvu spravedlnosti. „Myslím, že se nesluší mluvit za KPR, když už nejsem v žádném pracovním vztahu,“ odepsal Mynář v SMS.

Primátorka Vaňková už v únoru Radiožurnálu řekla, že pozvánku dostala jako „milion jiných pozvánek do kanceláře primátorky“. „Přiznám se, že neřeším, kdo ty pozvánky zasílá,“ prohlásila. Na aktuální dotazy zaslané přes e-mail i SMS neodpověděla.

Celý rozhovor s ministrem Blažkem:

Pražský hrad odpověděl podle informačního zákona, koho pozvali na prohlídku korunovačních klenotů mimo otevírací dobu. Sdělil, že to byli „všichni zaměstnanci Kanceláře Pražského hradu, Správy Pražského hradu, Lesní správy Lány, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Útvaru ochrany prezidenta republiky Policie ČR“. Jak se tedy pozvánka dostala k vám?

Byla mi normálně... Dostal jsem tehdy nějakou pozvánku, řekl jsem, že přijdu a dostal jsem nějakou vstupenku. Dokonce ji mám vyfocenou a je na ministerstvu. Dostal jsem normálně vstupenku a šel jsem jakéhosi dne na 18.30. To je všechno.

Mě spíš zajímá, od koho vám ta pozvánka přišla. Protože z toho, co napsali, tak to vypadá...

No musela přijít od kancléře. Opravdu tyhle věci, kdo mi poslal nějaké vstupenky, tak neřeším. Když mě zvou do Národního divadla, tak fakt neřeším, jestli mě pozval generální ředitel nebo sekretářka. Tady jsem to taky neřešil. Čili dostal jsem nějakou pozvánku a šel jsem tam.

Mně jde o to, že pokud vás pozval kancléř, tak to vypadá, že stíhaný Mynář pozval ministra spravedlnosti.

Ale já vůbec netvrdím, že mě pozval kancléř. Znovu říkám: přišla z Hradu pozvánka, že je možnost jít tam ve vyhrazenou dobu. Můj aparát potom nějakým způsobem zařídil, že byly nějaké vstupenky, ty jsem dostal a šel jsem tam. Vůbec nic o tom nevím a ani mě to nikdy nezajímalo. Stejně jako mě to nezajímá u dalších jiných pozvánek.

Takže přišla pravděpodobně od Kanceláře prezidenta republiky?

Já nevím, asi jo.

A dá se to dohledat?

A co bys... Já ty vstupenky mám, jinak nemám nic. Vstupenky mám a mám je náhodou, protože zůstaly na ministerstvu. Ty vám můžu kdykoli ukázat, jsou na nějaký čas a bylo nás tam hrozně moc. Ale vůbec nevím, koho zvali, nebo nezvali. To je opravdu věc Hradu, nikoli moje.

Zajímá mě to proto, že když zvali jenom zaměstnance, kdo pozval vás.

To já nevím. A pro boha svatého, jak to já můžu vědět? Přišla normálně pozvánka, pak se řeklo „jó, ministr by tam šel“ a přišly vstupenky. To se děje desetkrát denně všude možně.

Takže přišla nejdřív pozvánka a pak vstupenka?

Nějaký mail přišel, na to se reagovalo, že ano. To funguje hrozně jednoduše, takových pozvánek chodí hodně. A já říkám buď že jdu, nebo nejdu. Dál se o to nezajímám. A když přijde ten den, kdy tam mám jít, tak jedu s ochrankou někam, ta má vstupenky a já jdu dovnitř. Jestli je to divadlo, jestli je to Hrad, jestli je to cokoli jiného, takhle to funguje. Úplně normální postup.

A v tom e-mailu to tedy už nemáte?

To je na ministerstvu, já vůbec nevím, kde ten mail je. Neblázněme, neblázněme, fakt neblázněme. Takových mailů chodí hodně a já je nevidím.

Jasně, mně přišlo zajímavé, že z vlády nikoho jiného nepozvali.

Ježíšmarja, pořád říkám, že jediný, koho tam znal prezident republiky osobně z vlády, jsem byl já. Jestli rozhodl prezident republiky, koho pozvou, nebo ne, to nevím. Stejně jako zvávali na předávání vyznamenání. Možná tímto způsobem někdo rozhodl, koho mají pozvat z politiků na tuhletu akci. Ani nevím, jestli jsem byl jediný, nebo nebyl.

My jsme se ptali všech zbylých ministrů.

Jediné, co vím, že byla nějaká prohlídka v 18.30, v 19, 19.30. A na to, že jsem byl pozván já, není nic mimořádného. Protože jsem byl ta takzvaná spojka na Hrad, což chtěl Miloš Zeman i Petr Fiala (ODS). Nic víc na tom není. Vůbec nechápu, co se v tom hledá, protože na tom není vůbec nic. Kdybych tam šel do zavřené...

Mně jde o tu netransparentnost.

Pozvánka opravdu... Jestli budete chtít transparentnost i u pozvánek na kulturní akce, tak je to svět, ze kterého se zblázníme.

V gesci Mynáře? Radiožurnál v únoru oslovil všechny ministry a některé primátory s dotazem, zda jim – stejně jako Vaňkové s Blažkem – dorazila pozvánka na výstavu. Nikdo z nich ji ale nedostal.

V minulosti – třeba během výstav v letech 2008 a 2013 – Hrad zval plošně poslance, senátory nebo třeba i diplomaty. „Jako šéf protokolu jsem nechal obstarat určitý počet vstupenek. Cítil jsem, že je to natolik důležitá akce veřejného zájmu, že lidé z veřejného života mají určité privilegium výstavu zhlédnout,“ připomněl bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt.

U další výstavy v roce 2016 se prý ale situace změnila. „Za pana kancléře Vratislava Mynáře to bylo všechno monopolizované pouze jeho osobou. Kolikrát mi hradní policie volala, že tam je nějaká skupina osob, která údajně měla přijít na prohlídku klenotů, a já jsem o tom vůbec nevěděl, oni taky ne. Kancléř Mynář si to domlouval po vlastní linii a naprosto spontánně, takže to bylo bez jakéhokoli přehledu,“ říká bývalý šéf protokolu.

Také bývalý vedoucí Správy Pražského hradu Ivo Velíšek Radiožurnálu řekl, že čestné vstupenky byly „čistě v režii Kanceláře prezidenta republiky“, kterou Mynář vedl.