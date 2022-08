Ministr Blažek: Soudci a státní zástupci občas podléhají tomu, co chtějí média

Soudci a státní zástupci občas podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) podléhají tomu, co chtějí média. I kvůli tomu rostou státu náklady na náhrady škody, uvedl. Novinářům v úterý také řekl, že i jako ministr dostává mnoho výzev, aby byl někdo stíhán či naopak zproštěn. Podle něj podobné postupy nepřispívají k chodu spravedlnosti ve státě. Praha 13:31 23. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je na integritě každého státního zástupce, policisty, soudce, jak těmto tlakům podlehne. Ministr v zásadě nemá žádné kompetence v těchto věcech,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Společnost je podle něj rozdělená na občanské, politické i mediální tábory, které prosazují své zájmy. „Například když za něco není stíhán pan (Andrej) Babiš, je to hrozně špatně. Ministr zaplaťpánbůh zasáhnout nemůže,“ poznamenal.

Obvinit politika dnes podle Blažka není projevem žádné odvahy. „Protože vám zatleskají úplně všichni,“ řekl. „Odvaha se dnes u soudců projevuje zejména tím, že nepodléhají mediálním tlakům a soudí, tak jak mají, tedy podle zákonů. Proto vláda řekla, že bude dbát na vyšší odpovědnost státních zástupců a soudců,“ dodal.

Blažek také zkritizoval vynášení informací z trestních řízení. „Všechno má být veřejné až u soudu. Jen tak je zabezpečené právo stran na spravedlivý proces,“ zdůraznil.

‚Někdo to dělat musí‘

Blažek také řekl, že považuje za naprosto normální, že se vláda stýká s prezidentem. Ke své roli spojky mezi prezidentem Milošem Zemanem a kabinetem Petra Fialy (ODS) novinářům řekl, že „někdo to dělat musí“. Svým kritikům vzkázal, že prošel testem voličů v mnoha volbách.

Blažek zmínil, že když Fialova vláda vznikala, Zeman ho doporučil jako spojku mezi Pražským hradem a Strakovou akademií. Zdůraznil, že demokracie je diskuse a diskutovat se musí.

„Od začátku počítám s tím, že budu znevažován různými nepřáteli Miloše Zemana,“ podotkl s tím, že někdy ve svých pamětech napíše, čemu všemu se díky komunikaci se Zemanem podařilo zabránit a co naopak dojednat. „Někdo to dělat musí, dělám to já,“ prohlásil.

Poukázal také na to, že po několika letech je v čele ministerstva spravedlnosti ministr, který patří do nějaké politické strany. „Vše, co dělám, je naprosto očekávané z volebního programu SPOLU a ODS a z vládního programového prohlášení,“ řekl.

Doplnil, že všechny zákony se snaží dopředu předjednat se všemi poslaneckými kluby. „To je věc ryze praktická a pragmatická,“ poznamenal a uvedl, že takto momentálně diskutuje například o návrhu zákona o státních zástupcích.

Blažek v poslední době čelil kritice od protikorupční organizace Transparency International kvůli údajnému střetu zájmů či od Soudcovské unie, které vadilo to, že z pozice ministra hodnotil rozhodování soudce.