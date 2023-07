Polovina Čechů si myslí, že ministr Blažek ohrožuje důvěru ve spravedlnost, 20 procent nesouhlasí

Celkem 51 procent odpovědělo, že souhlasí s tvrzením, že Blažek ohrožuje důvěru ve spravedlnost. 22 procent uvedlo, že rozhodně souhlasí. Jsou to především muži, lidé ve věku 45 až 59 let a voliči SPD. 29 procent potom spíš souhlasí.

Šéf Medianu Přemysl Čech upozorňuje, že stejně velká je taky skupina, která neodpověděla. Otázku nedokázalo posoudit 29 procent respondentů.

„Znovu bych zdůraznil, že to vnímám jako silný důkaz toho, že problematika není celoplošně mezi lidmi dostatečně vnímána, že je to spíš problém určitých okruhů lidí,“ vysvětluje.

20 procent respondentů se vyjádřilo, že kroky ministra spravedlnosti neohrožují důvěru ve spravedlnost, čtyři rozhodně nesouhlasí a šestnáct spíše nesouhlasí. Jsou to většinou voliči Spolu.

Průzkum reagoval mimo jiné na pirátské referendum, ve kterém se členové vládní strany po online hlasování usnesli, že Blažek jako ministr spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát i plnění cílů programového prohlášení vlády.

Pirátské usnesení reagovalo na možný Blažkův střet zájmů ve vztahu k prošetřování bytové kauzy v Brně a některé jeho kontroverzní kroky, o kterých v posledních měsících informovaly protikorupční organizace.

„Naši zástupci ve vládě by měli prosazovat pirátský program, to od nás voliči chtějí, takže musí dělat kompromisy. Ale celostátní fórum pirátské strany má vůči pirátským příznivcům taky závazek, udržovat naše hodnoty. Proto chci, aby bylo veřejně známé, kde si strana stojí,“ vysvětluje europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová, která hlasování iniciovala.

Gregorová připomněla taky nedávnou zprávu serveru Seznam Zprávy, podle které Blažek v minulosti získal část utajeného policejního spisu ke kauze, ve které byli stíhaní jeho spolustraníci. Blažek už dříve uvedl, že Gregorové nabídl otevřenou debatu, ale neměla čas. Anketa je tak „o něm bez něj“, dodal.

Kvůli kritice Blažka se s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem sešel premiér Petr Fiala z ODS. Podle předsedy vlády si celou záležitost vysvětlili. Blažka se navíc zastalo širší vedení ODS. Ministr spravedlnosti pochybení odmítá.

Podle ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti) výsledek vnitrostranického hlasování neovlivnil vládní komunikaci. „Vláda má primárně tolik správněprávních úkolů, že bych neřekl, že ji to nějak zásadně ovlivňuje. Ke klidu to nepřidá, ale že by to totálně rozkližovalo a znemožňovalo jednání vlády, tak to taky není,“ říká.