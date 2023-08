Výmluvy nehodné ministra spravedlnosti, hodnotí Blažkovo ‚náhodné setkání‘ pirátská europoslankyně

Piráti mají opět problém s Pavlem Blažkem (ODS) ve vládě. Jak budou reagovat na údajně náhodné setkání ministra spravedlnosti s lobbistou Martinem Nejedlým, okomentovala pro Radiožurnál europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). „Budeme požadovat něco víc, než co se doposud stalo, tedy nejen plané sliby,“ řekla. Podle Gregorové by aktuální situace mohla eskalovat do fáze, že budou Piráti uvažovat o odchodu do opozice. Rozhovor Praha 17:29 19. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) kritizuje další kauzu ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Předsedové koaličních stran budou s ODS jednat o setkání ministra spravedlnosti Blažka na oslavě Nejedlého, exporadce bývalého prezidenta Miloše Zemana. Piráti podle předsedy Ivana Bartoše nepovažují ministrovo dosavadní vyjádření za dostatečné a důvěryhodné. Už dříve přitom odhlasovali, že Blažkovo setrvání v kabinetu ohrožuje spravedlnost a právní stát Česka. Červnové vymezení se vůči ministrovi jste iniciovala, co Pirátům vadí nyní na setkání Blažka s Nejedlým?

Vadí nám to od začátku. Ostatně jistí členové ODS nejsou označováni za kmotry jen tak pro nic za nic, ale právě proto, že mají takovéhle kontakty s lidmi, o kterých naše zpravodajské služby tvrdí, že jsou nebezpečím pro tuto zemi a jejich nejbližší příbuzní říkají, že jsou ruskou pátou kolonou, obzvlášť po začátku ruské války na Ukrajině. Měli bychom si skutečně být jisti, že tito lidé jsou odříznuti od jakékoliv moci.

Včera jsem se ve večerních hodinách bez předchozí domluvy nacházel poblíž mého pražského bydliště ve stejné restauraci jako Martin Nejedlý s rodinou a jeho známými, které jsem neznal.



Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k… — Pavel Blažek (@blazek_p) August 17, 2023

Pokud si pan Nejedlý může jedny z nejvyšších představitelů této země – včetně právě ministra spravedlnosti – zvát na své oslavy, oni poslušně přijdou a pak se ještě trapně vymlouvají na twitteru (v současnosti síť X, pozn. red.), že to bylo kvůli bouřce, mělo by to být nepřijatelné v jakémkoliv právním státě.

Slyšeli jsme vysvětlení, že ministr Blažek se do restaurace schoval před deštěm a náhodou tam slavil Nejedlý, tak si k nim přisedl a strávil tam pak zhruba pět hodin. Jaké další vysvětlení a odpovědi byste chtěli slyšet?

Zaprvé by mohlo nedocházet k těmto výmluvám. Je to skutečně nehodné pozice ministra spravedlnosti. Ve skutečnosti já osobně nepotřebuju už od Pavla Blažka slyšet nic. Potřebuju slyšet od Petra Fialy, že nominuje na pozici ministra nebo ministryně spravedlnosti někoho s vyšším morálním kreditem.

Není to vhodné, i kdyby k tomu došlo náhodně, myslí si premiér o schůzce ministra Blažka s Nejedlým Číst článek

Ptám se proto, že to řekl váš předseda Bartoš, který bude požadovat další vysvětlení. Zajímá mě, jestli je to něco konkrétního.

Nejsem ve vládě, takže nevím, co s ním bude chtít konkrétně Ivan Bartoš probírat. Odpovídám za sebe, neznám plán vládního týmu. Přeci jenom se to stalo teprve před chvílí (ve středu, pozn. red.).

‚Straně to vadí‘

Už je jasné, jak chce Pirátská strana postupovat? Budete mít směrem k vašemu vedení a posléze k ODS a premiéru Fialovi nějaké požadavky?

Domnívám se, že nějaký postup nepochybně vznikne, protože na Pirátském fóru už je opět podnět na to, aby Pavel Blažek odstoupil z této vlády. A pokud vím, tak má podporu. Tentokrát není založený mnou, nicméně to naší straně opravdu vadí.

Předpokládám, že tohle je přesně ten druh eskalace situace, kdy i na základě minulého úspěšného členského podnětu budeme požadovat něco víc, než co se doposud stalo, tedy nejen plané sliby.

Na Pirátském fóru je hlasování o podpoře na návrh odvolání ministra Blažka z vlády. Zatím tam hlasovalo přes 100 lidí a většina je pro. Neopakuje se ale situace z června, po které je jasné, že Piráti nemají dostatek síly dosáhnout odvolání pana Blažka?

Je samozřejmě otázka, zda existuje možnost, aby byl Pavel Blažek odvolán z této vlády, když za ním Petr Fiala zjevně tak pevně stojí. Nicméně potom tady máme nějaké kroky, které můžeme učinit my jako strana.

Odpověď na výhrady nebo lepší komunikace. Piráti chtějí po Blažkovi splnit pět podmínek Číst článek

Například? Kromě odchodu z vlády jsou ještě jiné možnosti?

Je množství kroků, které ale teď nemůžu zmiňovat, protože to může být předmětem vyjednávání, které není dobré prozrazovat předem.

Opozice jako možnost

Může to tentokrát dojít až do té fáze, že budou Piráti skutečně uvažovat o odchodu do opozice?

Ano, rozhodně si myslím, že to může dojít až takhle daleko.

Pokud byste odešli do opozice, byli byste tam s hnutím ANO a SPD, je tohle přijatelnější společnost pro Piráty než zůstat ve vládě?

V opozici jste sami za sebe, ne s někým.

Jde také ale o to, jakou pak máte sílu něco prosadit…

Opozice samozřejmě nic konkrétního neprosazuje, ale může poukazovat na problémy a navrhovat lepší řešení, která například nemůže zmiňovat, protože je součástí koaliční vlády a tedy tam musí mlčet ohledně kompromisů. To je standard politiky, není to nic zvláštního.

Kdy bude jasné, co budou Piráti požadovat nebo s čím půjdou na avizovanou schůzku s premiérem Fialou?

Domnívám se, že poté, co schůzka proběhne, tak Ivan Bartoš odprezentuje, co na ní bylo řečeno.