Firma kandidáta na ministra spravedlnosti Blažka nezveřejňuje účetnictví. Porušuje tak zákon

Akciová společnost Slide, ve které drží poloviční podíl kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), nezveřejňuje účetní závěrky ve sbírce listin obchodního rejstříku, jak zjistil Radiožurnál. Představitelé protikorupčních organizací si proto myslí, že Blažkova firma porušuje zákon. Blažek tvrdí, že mu jeho účetní sdělila, že v rejstříku dokumenty jsou. Nejaktuálnější ale pochází z roku 2015. Praha 5:00 2. prosince 2021

Pavel Blažek by se měl v právě vznikající vládě Petra Fialy (ODS) stát ministrem spravedlnosti. Úředníci resortu mimo jiné spravují obchodní rejstřík, kam firmy podle zákona musí vkládat účetní závěrky. Blažkova firma Slide přitom aktuální účetní závěrky v rejstříku zveřejněny nemá. Nejnovější pochází z roku 2015.

Účetní závěrky přitom slouží k tomu, aby z nich šlo vyčíst informace o tom, kolik firma vydělává, jaké má dluhy nebo majetek. Podle protikorupčních expertů je tedy důležité, aby ministrova firma takové informace zveřejňovala.

„Je zde jasný veřejný zájem na tom, aby bylo zřejmé, jak, v čem a s kým daný ministr podniká. Jedná se o prvek prevence střetu zájmů a eliminování pochybností o nestrannosti výkonu funkce.“ Petr Leyer (ředitel protikorupční organizace Transparency International)

Poslední účetní závěrka z 2015

Blažek byl ochotný o firmě Slide komunikovat pouze prostřednictvím e-mailu. Tvrdí ale, že za nezveřejnění jejího účetnictví nemůže. Ač je jejím akcionářem od roku 2006, za zveřejňování závěrek podle svých slov zodpovídá až od loňského listopadu, kdy se stal také předsedou představenstva firmy. „Účetní mi sdělila, že závěrky v rejstříku jsou,“ napsal dále Blažek.

Pohled do sbírky listin firmy Slide ale jasně ukazuje, že poslední její zveřejněná účetní závěrka pochází z roku 2015. Na dotaz, proč zveřejnění aktuálních závěrek neohlídal, už Blažek neodpověděl. „Společnost proto porušuje zejména zákon o účetnictví a dále zákon o veřejných rejstřících,“ vysvětluje Petr Leyer.

Firmě Slide za to může hrozit i pokuta. „Rejstříkový soud má právo uložit společnosti pořádkovou pokutu ve výši až 100 tisíc korun, jestliže nepředloží po výzvě listinu, která ve sbírce listin chybí. Za tento přestupek také hrozí pokuta až do výše 3 % aktiv společnosti od finančního úřadu,“ popisuje Marek Zelenka, ředitel protikorupční organizace Oživení, jaké důsledky pro Blažkovu firmu může nečinnost mít.

Krajním postihem za nezveřejňování účetních závěrek může být dokonce likvidace firmy, jak vysvětluje mluvčí ministerstva spravedlnosti Michal Pleskot. „Neplní-li zapsaná osoba tuto povinnost opakovaně, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení právnické osoby,“ vysvětluje.

„Je problematické, že ministerstvo, pod které spadá agenda transparentnosti firem, by měl vést člověk, jehož firma tyto základní standardy nesplňuje. Jinými slovy dochází k ohrožení důvěryhodnosti, že bude ministerstvo spravedlnosti za transparentnost skutečně bojovat,“ hodnotí Blažkovo počínání Věnek Bonuš, analytik Rekonstrukce státu.

Evidence skutečných majitelů

K větší transparentnosti firem má nově sloužit také evidence skutečných majitelů. Její zřízení vychází ze směrnice Evropské unie, která má za cíl zamezovat praní špinavých peněz či financování terorismu.

Není totiž výjimkou, že u firem aktivních v České republice nelze z veřejných zdrojů zjistit, komu vlastně patří. Důvodem může být to, že majitelem české firmy je anonymní společnost ze zahraničí, nebo prostě to, že firma nemá ve veřejných rejstřících zapsaného žádného majitele.

To je také případ firmy Slide. Majitele nemá v obchodním rejstříku uvedeného od roku 2004, kdy se firmy zbavila londýnská společnost Salmon Services. Firma Slide tedy musí své vlastníky zapsat alespoň do evidence skutečných majitelů, jak jí předepisuje zákon.

Na to, aby předložila státu potřebné doklady, měla firma čas do 1. prosince. Ještě 30. listopadu namísto informace o majiteli firmy Slide ale v evidenci stálo následující: „Povinnost zajištění zápisu údajů do evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, dosud splněna nebyla.“

Radiožurnál se tedy tento týden Blažka zeptal i na to, proč jeho firma majitele v evidenci nemá. „Ty majitele tam vložili dnes,“ odpověděl v úterý Blažek. Následně odmítl, že by tak jeho firma učinila v návaznosti na otázky Radiožurnálu. „Ne, dávali to tam dříve, ale vrátili to - nějaké formální nedostatky,“ napsal. Následně 1. prosince ráno se Blažek skutečně jako majitel firmy v evidenci objevil.

Nákup zprivatizovaného domu

Firma Slide vlastní historický dům v centru Brna, který byl privatizován v době, kdy byl Blažek brněnským zastupitelem. Jeho příběh před nedávnem popsal Deník N. Město dům prodalo v roce 2003 za čtyři miliony korun tehdejším nájemcům, kteří měli jako jediní možnost ho koupit za cenu odpovídající zhruba polovině tržní hodnoty.

Nájemnice, která získala devadesát pět procent domu, ale o pouhý měsíc později dům prodala firmě Slide. Byť ho získala od Brna za velmi výhodnou cenu, společnosti ho prodala jen o sto tisíc dráž.

Firmu Slide převzali v roce 2006 Pavel Blažek a Robert Kerndl, dnešní náměstek brněnské primátorky z ODS. Údaje o majitelích firmy v té době bylo možné vyčíst pouze z příloh k účetním závěrkám firmy Slide v letech 2006 až 2010.

Od roku 2011 již žádní majitelé akcií firmy Slide nejsou uvedeni ani v účetních závěrkách, oba ale vlastnictví firmy přiznali v reakci na článek v Hospodářských novinách. A na konci listopadu letošního roku přiznali vlastnictví firmy v evidenci skutečných majitelů.

Rekonstrukce domu

Nyní prý Blažek s Kerndlem plánují dům rekonstruovat. „Dům na ulici Veveri v Brně je se souhlasem firmy památkově chráněný a v současnosti se vedou jednání s projektantem. Cílem je dům v součinnosti se všemi úřady včetně památkové péče zrekonstruovat tak, aby odpovídal požadavkům 21.století,“ představil Blažek plány.

Že by se zúčastnil privatizace majetku Brna, Blažek odmítá. „Nikdy jsem nic nezprivatizoval a ani s městským majetkem neobchodoval," uvedl Blažek v minulosti pro Hospodářské noviny.

Právě Hospodářské noviny spolu se serverem Aktuálně.cz tento týden s odkazem na své zdroje informovaly o tom, že Blažka policie prověřuje kvůli údajné manipulaci při privatizaci městských bytů a prostor. Blažek ale něco takového rezolutně popřel a ODS v čele s předsedou strany a premiérem Petrem Fialou se za něj postavila.