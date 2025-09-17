Pavel bude jednat s Babišem. Bude se zajímat, jak dostojí zákonu o střetu zájmů

Prezident Petr Pavel bude brzy jednat s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem (bude kandidovat ve sněmovních volbách). Bude se zajímat, jak Babiš dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem.

Petr Pavel a Andrej Babiš. Volební debata Českého rozhlasu před druhým kolem

Ilustrační foto | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas

Pavel tak ve středu na setkání s veřejností v Muzeu přeživších v Brněnci odpověděl na dotaz občana, zda si nechal udělat posudek a může jmenovat Babiše premiérem. Volby se uskuteční 3. a 4. října a Babišovo ANO je podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem.

Pavel jako prezident považuje za svou odpovědnost dostát co nejvíce liteře ústavy.

„Ústava skutečně dává v tomto smyslu mantinely, stejně jako dává další upřesněné mantinely zákon o střetu zájmů,“ přiznal Pavel.

„Zatím nemám jasnou pozici, protože ani nevím, jak dopadnou volby, takže nemá smysl předjímat, ale vzhledem k tomu, že budu mít v blízké době jednání s Andrejem Babišem, tak se s ním budu i o této věci bavit, jestli v případě, že bude pověřen sestavením vlády, je také připraven dostát svým slovům, že se s tou situací vypořádá v souladu se zákonem, a ten zákon hovoří vcelku jasně,“ uvedl Pavel.

Babiš minulý týden v rozhovoru pro server Blesk mimo jiné řekl, že pokud by měl být po volbách premiérem, vyhoví všem požadavkům kladeným českými i evropskými normami a má na to právní experty. Zákon o střetu zájmů měnit nechce. Aktuální Babišovu reakci ČTK zjišťuje.

Do voleb verdikt k Čapímu hnízdu nepadne

Prezident ve středu poukázal také na to, že Vrchní soud v případu týkajícím se dotace na farmu Čapí hnízdo uvedl, že je přesvědčen o Babišově vině. Soud nižší instance by měl být tímto rozhodnutím vázán, dodal Pavel.

Vrchní soud v Praze zrušil na konci června rozsudek, kterým pražský městský soud loni v únoru Babiše osvobodil. Konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů. Městský soud se bude případem muset znovu zabývat, odvolací senát ho svým právním názorem zavázal.

Server Seznam Zprávy v červenci uvedl, že rozsudek v kauze Čapí hnízdo zřejmě do podzimních voleb nepadne. Senát pražského vrchního soudu si nechal prodloužit lhůtu na vypracování písemného rozhodnutí.

Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí vrchního soudu označil za naprosto absurdní, scestné a účelové.

Prezident Pavel v červnu v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že chce v kauze Čapí hnízdo vyčkat nového rozhodnutí Městského soudu v Praze. Do té doby nechce spekulovat o tom, zda by Babiše po volbách případně jmenoval premiérem. Tehdy ale prezident také předpokládal, že soud rozhodne do voleb.

Babiš je stále majitelem Agrofertu

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce.

Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Vyplacením dotace podle státního zástupce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun. Firma spornou dotaci v roce 2018 vrátila.

Babiš vlastnil holding Agrofert do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.

