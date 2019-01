‚Předstíraly, že poskytují vysokoškolské vzdělání,‘ říká náměstek Doleček o trestním oznámení na dvě školy

V Česku nabízejí vzdělání vysoké školy, které k tomu nemají povolení od ministerstva školství. Jde o zahraniční instituce nebo jejich pobočky. Úřad už šesti školám vyměřil pokutu, na dvě z nich ještě podal trestní oznámení. K případu se v ranním interview Radiožurnálu vyjádřil náměstek ministerstva školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček. Praha 12:04 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministerstva školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček | Zdroj: Ministerstvo školství

Kvůli čemu přesně zahraniční vysoké školy nebo jejich pobočky pokuty dostaly?

Jednalo se o dva nejčastější prohřešky. Za prvé o to, že instituce užívala název „univerzita“ aniž by byla vysokou školou univerzitního typu. A druhý, patrně nejrozšířenější, že poskytovala vzdělání na území České republiky, aniž by disponovala oprávněním nebo chcete-li povolením, jak předpokládá zákon.

Jak vysoké ty pokuty jsou?

Zákon nám stanovuje horní hranici, tudíž nechává na správním uvážení, jakou pokutu vyměříme. Vzhledem k tomu, že ta agenda je relativně nová, tak se snažíme pochopitelně nastavit jednotnou správní praxi, abychom za stejné prohřešky dávali stejné pokuty a zároveň, abychom si nechali prostor pro případné recidivisty. Tudíž se pohybujeme v těch dolních polovinách sankcí, zatím největší pokuta byla dvě stě tisíc korun.

Na dvě instituce podalo ministerstvo školství trestní oznámení, to bylo z jakého důvodu?

To bylo z důvodu, že jsme pojali podezření na spáchání trestního činu podvodu. A sice, že uváděli uchazeče v omyl, předstírali, že poskytují vysokoškolské vzdělání, ale nebyli akreditovaní ani ve své domovské zemi. Logicky tak samozřejmě nemohli ani na území České republiky toto poskytovat. Nicméně od studentů vybírali poplatky již za pohovory a studenti posléze nedostali víza. Skutečný problém ale spočívá v tom, že nebyli akreditováni ani ve své domovské zemi a věděli to, a tak uváděli uchazeče v omyl, což jsme vyhodnotili jako důvod, proč podat trestní oznámení.

O jaké školy jde?

To bohužel nemůžu říct, protože řízení o přestupcích jsou ze zákona neveřejná a zákon nám neumožňuje, abychom tyto instituce zveřejnili.

A není to poměrně paradoxní situace? Neměl by na to zákon nějak pamatovat?

Úprava je relativně nová, tudíž ve chvíli, kdy se přijímala, tak rozsah těchto služeb nebyl znám. Tedy i ty sankční mechanismy byly nastaveny na známé skutečnosti v době uplatnění nebo účinnosti toho zákona. Samozřejmě my, jelikož ten zákon běží ve striktním režimu rok a čtvrt, tak sbíráme správní praxi a snažíme se ho ohledat tak, abychom zjistili, jestli ten zákon nemá nějaké nedostatky. Poté se případně budeme bavit o budoucí úpravě. Podotýkám, že rok a čtvrt není zas tak dlouhá doba a toto téma, to znamená možnost zveřejnění, je nepochybně jedno, o kterém uvažujeme. Byl bych rád, kdybychom nasbírali větší „munici“, abychom měli těch řízení za sebou větší spektrum v případě nějakých recidiv, abychom skutečně vyhodnotili, kde je ta úprava případně nedostatečná.

Takže uchazeč o studium nemá možnost se zatím dozvědět, jestli škola, do které by chtěl chodit, není jedna z těch, o kterých tady mluvíme. Co mají studenti dělat?

Může to udělat opačným směrem. Instituce, které jsou v zahraničí, a zároveň poskytují na území republiky vzdělání, jsou evidovány v našem registru, který máme na webových stránkách. Takže znáte instituce, které jsou naprosto v pořádku, což pro případného uchazeče o studium bych bral jako klíčové kritérium. A jestli mohu apelovat, podívejte se na web ministerstva školství, kde máte nejen ty instituce jako takové, ale i konkrétní studijní programy, protože povolení musí být pro každý konkrétní studijní program. Podívejte se, jaké informace tam jsou, je tam popsána celá procedura. Pro každého uchazeče o studium bych to bral jako nezbytné minimum, když vůbec uvažuje o tom, že by se k nějaké instituci, která není českou vysokou školou, zapsal a chtěl na ní studovat.

Má udělená pokuta nějaký vliv na diplom, který můžu z té školy získat, pokud škola všechny podmínky nesplnila a dostala pokutu, znamená to, že ten diplom bude nebo je neplatný?

Takto přímá kauzalita neplatí. Nechci teď jít do detailu, nicméně zákon říká, že na proces uznávání zahraničního vzdělání se vztahuje analogický zákon tak, jako kdybyste opravdu vystudoval reálně v zahraničí. A tam se primárně posuzuje, zda ta instituce je legitimní vysokou školou v té své mateřské zemi, popřípadě, jestli je tam nějaká shoda ve studijních programech, aby vzdělání bylo rovnocenné. Jinými slovy, bude to vždy na uvážení toho správního orgánu, aby byly splněny základní podmínky. Pokud by se ale stalo, že instituce není akreditována ani ve své domovské zemi, tak je to samozřejmě problém pro uznání diplomu.