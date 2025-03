Pavel dostal od ukrajinských vojáků model tanku. Vyrobili ho z nábojnic z české muniční iniciativy

Dělostřelci z 10. útočné brigády ukrajinské armády vyrobili pro českého prezidenta tank z nábojnic, které vystříleli na Rusy a které pocházejí z české muniční iniciativy. Model tanku předala prezidentovi Lesya Kopchuk, která žije dvacet let na pražském Smíchově a pravidelně vozí pomoc vojákům na frontu. Praha 7:00 17. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Model vyráběli dělostřelci z 10. útočné brigády z nábojnic, které vystříleli na Rusy a které pocházejí z české muniční iniciativy | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

V těchto dnech je Lesya Kopchuk znovu na cestě k 10. brigádě, veze bagr na hloubení zákopů, batohy na drony a jako dar dvě dodávky, na které získal její spolek Spark peníze ze sbírek v Česku.

„To jsem byla zrovna v Doněcku, když mi přišlo pozvání na Pražský hrad. Hned jsem řekla klukům, že mám pozvání od pana prezidenta, tak všichni začali jakože Musíme mu poslat dar,“ říká pro Radiožurnál velmi energická žena, která do různých míst na Ukrajině vozí pomoc i dvakrát za měsíc.

„Ten model vyráběli dělostřelci z 10. útočné brigády, když se vrátili z rotace a měli volno. To většinou čistí zbraně, opravují techniku a našli si čas i na suvenýr, který jsem osobně panu prezidentovi předala,“ popisuje.

Od svateb k dronům

Lesya Kopchuk měla před válkou svatební salon, který upravila na dílnu, kde vyrábí především věci pro vojáky od teplého oblečení až po batohy. Náboje z české muniční iniciativy podle ní dělostřelci znají. „To už bylo dřív, když jsem tam přijela, a pamatuju si, jak kluci najednou říkali, nevíme odkud, ale přišla sem vlna českých nábojů, takže máme co dělat a jsme úplně spokojení.“

Vojákům vozí Lesya Kopchuk speciální batohy, do kterých se vejde i dvacet dronů, což usnadňuje operátům přesun na pozice. Na drony a na bagr přispěl Nadační fond Dárek pro Putina. Jeho spolu zakladatel Martin Ondráček tímto způsobem dává dohromady spolky, které mají stejný zájem.

„Nám je jasné, že malé spolky nezískají tolik prostředků jako my, takže s řadou z nich spolupracujeme a v případě Lesye se bavíme o částce zhruba jeden milion. Máme o ní jen samé dobré reference,“ říká Ondráček.

Spolek Spark

Čtyřicátnice Lesya má tři syny, dva dospělí jí pomáhají, finančně přispívají vlastními penězi a taky mají o matku na cestách docela strach. „Jezdí dost daleko a na místa, kde by podle mě neměla co dělat. Já nespím nikdy v klidu, když tam je, protože vím, že se může cokoliv stát. Je to takové děsivé,” kroutí hlavou nejstarší syn Igor, který pracuje jako zvukař v komerční televizi.

Lesya Kopchuk založila Spark - Spolek žen pro pomoc obětem válečné agrese a prostředky vybírá ve veřejné sbírce na portálu Donio. V její dílně pracují ukrajinské ženy, dobrovolník z Ameriky a na tuto cestu na Donbas se přidali i dva čeští dobrovolníci, kteří řídí dodávky. Auta zanechají vojákům na frontě.