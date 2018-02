Fischer oznámil kandidaturu do Senátu. Plány do budoucna představují i další prezidentští kandidáti

Co bude od 8. března dělat prezident Miloš Zeman, to je jasné - druhým mandátem bude pokračovat ve své funkci. Co ale mají v plánu ostatní prezidentští kandidáti? Například Pavel Fischer ve čtvrtek oznámil, že hodlá kandidovat do Senátu. Stejné plány mají i Marek Hilšer a Jiří Hynek. Praha 11:38 22. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na prezidenta Pavel Fischer | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Pavel Fischer už dříve kandidaturu do Senátu nevyloučil. Ve čtvrtek však svůj úmysl potvrdil. Chystá se kandidovat na Praze 12, zatím jako nezávislý. O případné podpoře některé ze stran nebo hnutí prý jedná.

„Vedle sběru podpisů, které jako nezávislý kandidát musím představit, pokračuji v jednání s politickými stranami. Velmi stojím o to, abychom mohli spolupracovat a případně abych si získal jejich podporu. Nerad bych do toho ovšem šel s jedinou z nich, budu proto jednat s několika stranami, abychom vytvořili určitou platformu a možnosti práce do budoucna,“ řekl Fischer novinářům.

Hilšerovy plány

Fischer ale nebude jediným prezidentským kandidátem, který se bude pokoušet o post senátora. Kandidovat bude i Marek Hilšer, který v prvním kole prezidentských voleb skončil na pátém místě. O hlasy voličů se chce ucházet v Praze, zatím se ale nerozhodl, ve kterém ze čtyř senátních obvodů to bude. Začátkem února, kdy svůj záměr oznámil, prý ještě jednal s politickými stranami o případné podpoře.

Hilšer před několika dny řekl, že v případě úspěchu v senátních volbách by se zřejmě musel vzdát své vědecké práce. Rád by ale v takovém případě dál vyučoval studenty medicíny na Univerzitě Karlově.

Jiří Drahoš: pohyb ve veřejném životě

To, že chce zůstat ve veřejném životě a politice, řekl i Jiří Drahoš, který se společně s Milošem Zemanem dostal do druhého kola prezidentské volby. Drahoš připustil, že zvažuje určitý širší projekt. Kandidatura do Senátu prý může být jeho součástí - tak to aspoň komentoval před necelými dvěma týdny. Zatím jen vyloučil, že by zakládal nějakou vlastní politickou stranu, jak spekulovala některá média.

Podobně jako Marek Hilšer Drahoš zjišťuje, jakou by mohl získat podporu od politických uskupení. Jednal se zástupci stran, které mu vyjádřily v prezidentské volbě podporu, tedy třeba STAN, lidovci či TOP 09. Pokud by se pro kandidaturu do senátu rozhodl, do politické strany by nevstupoval.

Každopádně těsně po volbách prohlásil, že by rád zúročil zkušenosti, které získal v prezidentském klání. Jeho společenské zapojení by podle něj vycházelo z témat, která v kampani považoval za důležitá.

Pokud jde o opětovnou prezidentskou kandidaturu, tak daleko do budoucnosti se prý nedívá. Nicméně pokud by se volby konaly dříve než za pět let, o účasti v nich by údajně velmi intenzivně přemýšlel.

Kandidovat chce i Hynek

Plány na kandidaturu do Senátu představil i Jiří Hynek. Volební obvod si zatím nevybral, rozhodnout se o něm chce do května. O přízeň voličů se však bude pravděpodobně ucházet mimo Prahu. Plánuje také vyjednávat s politickými stranami o podpoře. Do budoucna se také nevzdává myšlenky opět kandidovat do prezidentského úřadu.

Petr Hannig chce v politice pokračovat jako předseda neparlamentní strany Rozumní. A Michal Horáček se plánuje vrátit ke své původní profesi - tedy textařině.