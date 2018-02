Zahraniční politika, bezpečnost i rozvoj regionů. Pavel Fischer nastiňuje témata do senátní kampaně

Dusivý smrad minulosti se dere zpět. Taková slova vyřkl Pavel Fischer na tiskové konferenci, na které oznámil kandidaturu v podzimních senátních volbách. Co svým vyjádřením měl přesně na mysli? „Určité legitimizování komunistické strany, ale také popírání existence například lágru v Letech u Písku,“ vysvětluje Fischer ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Praha 21:00 22. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V kampani do Senátu bude klást důraz na to, aby lidé měli dost prostoru seznámit se s jeho názory, výhodou podle Fischera je i to, že prezidentská volba skončila nedávno. Na hlavní hesla kampaně je ale stále čas.

„Musíme odpracovat neviditelnou část, definovat priority a také zjistit, o co se bude za půl roku hrát,“ nastiňuje. Přesto na svém webu zmiňuje témata jako například zahraniční politika, bezpečnost státu a rozvoj regionů.

„Celoevropským problémem je chudnutí některých periferních regionů, v každé zemi najdeme takovouhle výzvu, o které se dneska mluví tolik po prezidentské volbě,“ říká s tím, že vláda může nástroji a programy celou řadu věcí mírnit. „Tady je potřeba položit otázku, zda dosavadní vlády České republiky v tom dělaly dost,“ dodává.

Věnovat se chce tak zahraniční politice a bezpečnostní oblasti – je potřeba vytvořit konsenzuální podporu. „Naprostou prioritou je spolupráce s našimi sousedy, potom postavení České republiky v EU nebo v rámci Aliance,“ vysvětluje s tím, že právě v těchto oblastech je potřeba, aby měla vláda v parlamentu silnou oporu.