Pavel Fischer: Milostmi bych neplýtval, ale rozhodně bych je nerušil

Český rozhlas oslovil s pěti anketními otázkami osobnosti, které se budou ucházet o úřad prezidenta. Druhý je podle abecedy bývalý diplomat, manažer a Havlův poradce Pavel Fischer. O své kandidatuře přesvědčil deset senátorů, kteří mu poskytli své podpisy. Prezidenta půjdou lidé volit 12. a 13. ledna, případné druhé kolo se bude konat za čtrnáct dnů. Praha 10:40 5. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na prezidenta Pavel Fischer | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: Český rozhlas

Jak byste chtěl přispět ke stmelení společnosti?

Česká společnost má mnoho různých vrstev a skupin zájmů, nedá se říct, že je jednotná. To, co jí dneska chybí, je svornost. Svornost není stmelení, není plná jednota. Svornost znamená, že víme, co máme společného, co máme za sebou, co máme před sebou, čeho chceme dosáhnout, jakými prostředky a jakým směrem se vydáváme. K tomuto může prezident přispět velkým dílem, zkrátka tím, že stanoví určité priority, stanoví směr a lidi povzbuzuje k tomu, aby neztráceli naději. S tím bych si uměl poradit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bývalý diplomat Pavel Fischer odpovídá na pět anketních otázek Českého rozhlasu.

Jste pro uspořádání referenda o vystoupení z Evropské unie?

Přemýšlet o vystoupení z Evropské unie v 21. století, viděno z Prahy, nedává smysl. Když čtu to, co se děje ve Velké Británii, jak náročná jsou jednání mezi Londýnem a Bruselem, docházím k závěru, že do našich politických debat v Praze se mnoho argumentů a otázek vůbec nepřekládá. Neuvědomujeme si, jak složitá ta jednání jsou, jak ještě budou a co všechno budou britští občané ztrácet, respektive budou muset obětovat. Tuhle debatu u nás nevidím ani neslyším.

Pavel Fischer při debatě prezidentských kandidátů na Univerzitě Karlově | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: Český rozhlas

Uděloval byste milosti?

Co je to milost? To je pravomoc hlavy státu ukončit, zkrátit nebo vymazat trest. Přestože máme před sebou člověka, který byl pravomocně odsouzen, a dokonce spravedlivě, pyká za svůj trest, tak udělovat milost je cosi vznešeného, co patří panovníkovi a je to spojeno vždycky s určitou nadějí. Naději má mít každý člověk i ten, který sedí v base. Pokud bychom o tom přemýšleli dále, hlava státu by měla udělovat milost jako šafránu – to znamená vzácně s vysokou mírou vlastní odpovědnosti. Milostmi bych neplýtval, ale rozhodně bych je nezastavoval ani nerušil.

Koho považuje za největšího soupeře v prezidentské volbě?

Za svého největšího nepřítele v prezidentské volbě považuji sám sebe. Pokud bych měl říct konkrétní jména, mohl bych vyjmenovat všech devět kandidátů. Jsou tam ale někteří, kteří mají velmi silnou oporu ve veřejném mínění, kteří mají uznanou politickou dráhu, a s těmi bude náročné se utkat, ale vím, že mám co nabídnout a že mám poměrně bohaté zkušenosti z nejrůznějších politických funkcí.

Drahoš: Společnost je kvůli Zemanovi rozdělená, rád bych ji stmelil Číst článek

Pokud byste se do druhého kola nedostal, koho z dalších kandidátů byste podpořil?

Často přemýšlím o tom, jak vlastně to první kolo asi bude vypadat a jaký přinese výsledek. V případě, že bych to nebyl já, kdo se dostane do druhého kola, tak bych podpořil toho, kdo mi je programově nejbližší. Ale zatím nevím, kdo se do druhého kola vlastně dostane.

Další díl seriálu s otázkami pro prezidentské kandidáty si můžete přečíst na serveru iROZHLAS.cz ve středu. Odpovědi uchazečů o Pražský hrad i jejich profily vysílá také Radiožurnál. Kandidáty představujeme podle abecedy.

Profil: kdo je Pavel Fischer?

Pavel Fischer se narodil 26. srpna 1965 v Praze. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, studoval i v Ženevě (sociální učení církve) a na pařížské Národní škole pro státní správu (ENA).

Bývalý diplomat a někdejší český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer se chce ucházet o funkci prezidenta. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Krátce pracoval jako učitel francouzštiny na gymnáziu, v letech 1991 až 1993 byl osobním sekretářem pražského biskupa Františka Lobkowicze, následující dva roky byl zástupcem ředitele pražského Institutu komunikace; v letech 1995 až 2003 působil v Kanceláři prezidenta republiky, mimo jiné jako poradce Václava Havla, v letech 1999 až 2003 byl ředitelem politického odboru; v letech 2003 až 2010 byl českým velvyslancem ve Francii a v Monaku, po návratu do Prahy pracoval jako vrchní ředitel sekce bezpečnostně-multilaterální ministerstva zahraničí.

Ve Francii byl za aktivity a zásluhy ve prospěch bilaterálních vztahů oceněn řádem Čestné legie, v Monaku řádem svatého Karla.

Současně působí jako ředitel neziskové organizace STEM, která se zabývá výzkumy veřejného mínění.

Záměr ucházet se o funkci prezidenta oznámil začátkem října, 27. října pak zaregistroval u ministerstva vnitra svou kandidaturu. Získal podpisy 17 senátorů.

Spravedlnost a solidarita

Za klíčový bod svého programu označuje moderní stát s prezidentem, který garantuje spravedlnost a solidaritu. Chce otevřít Pražský hrad, aby byl přirozenou součástí města a státu. Navrhuje provést audit hospodaření hradní správy, ale i bezpečnostní audit. Prosazuje rovněž orientaci na Západ, spolupráci se státy NATO a zapojení do úsilí, které směřuje k reformám EU. V otázce přijetí eura by nastolil politický dialog a do celého procesu vstoupil jako prostředník.

Bývalý diplomat a Havlův poradce Pavel Fischer chce kandidovat na prezidenta. Podporu našel mezi senátory Číst článek

Změna prezidentských pravomocí by podle něj znamenala změnu ústavy, do jejíhož textu by zásadně nezasahoval. Fischer by spíše změnil politický styl. Souhlasí s tím, že někdy je třeba vetovat zákony. Milost by Fischer uděloval pouze ve výjimečných případech a je proti obnovení trestu smrti.

Ve vedení volební kampaně se Fischer „spolehl na profesionály s dobrou pověstí“. Manažerem kampaně je Jiří Jirkovský, který vedl nadnárodní firmy, péči o média má na starosti spisovatelka Alena Ježková. Okrajově Fischer plánuje využít i služeb PR agentury.