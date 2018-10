Prezident by se měl vrátit na hrací hřiště. Teď je v ofsajdu, tvrdí Pavel Fischer

Novým senátorem za Prahu 12 se jen před pár dny stal bývalý diplomat Pavel Fischer. K jaké straně se přikloní a na koho sází při volbě předsedy komory? Jak komentuje názory Miloše Zemana na zrušení Senátu a proč se mu tak nelíbila návštěva předsedy Sněmovny Vondráčka v Rusku? Rozhovor Praha 16:22 20. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hledá se prezident: Pavel Fischer | Foto: Khalil Baalbaki

Pavel Fischer kandidoval jako nezávislý s podporou hned čtyř politických stran, tedy ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. Mohl by se tak stát jakýmsi „jazýčkem na vahách.“

V Senátu je totiž hned několik nezávislých a jejich připojení k různým stranickým klubům může ovlivnit nejen volbu předsedy horní komory, ale i „barvu“ většiny Senátu. Jak se nakonec nový senátor a neúspěšný kandidát na prezidenta rozhodne?

Rozhodnutí padne příští týden

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus

„Nejsem rozhodnut. Beru to velmi zodpovědně a posuzuji všechno z více stran,“ přiznává Fischer. Má za sebou už první kolo jednání, čeká ho druhé, ale „už příští týden bude jasno,“ slíbil.

„Kandidoval jsem jako nezávislý a teď parkuji v nějakém přístavu, pod nějakou politickou vlajkou… Podpora čtyř politických stran ale taky vyžaduje, aby se člověk rozhodl opravdu uváženě… Ani tak nečekám, kdo mi nabídne tzv. víc, taky ale vím, že mám co nabídnout. Nedávná epizoda z návštěvy předsedy Sněmovny Radka Vondráčka v Moskvě ukázala, že je třeba, aby i z parlamentu zazníval jasný hlas z oblasti diplomacie. A tu já umím,“ říká senátor.

Proč ministr Petříček couvl a nepodepsal kritiku Vondráčka za cestu do Ruska? ‚Nejprve se s ním setkám.‘ Číst článek

Fischer taky odmítl prozradit svůj tip na předsedu Senátu. „Měla by to být žena či muž, který bude tak pevný ve svých názorech, že dokáže obstát v tlaku. A to nejen mediálním, firemním, ze Sněmovny, a pokud to bude třeba, tak i prezidenta… Já už tam několik jmen vidím, ale nesložil jsem ještě ani senátorský slib a komentovat konkrétní jména by mi přišlo až nevkusné.“

Šéf Senátu? Co jméno, to osobnost

Samozřejmě, že ale už slyšel skloňovat jména Jaroslava Kubery nebo Zbyňka Linharta. „Pak jsou tam Václav Hampl, Jiří Růžička,… prostě co jméno, to osobnost,“ dodává Fischer. A co pak říká na snahy, hlavně premiéra Andreje Babiše a nejnověji i prezidenta Miloše Zemana, kteří znovu otevírají otázku potřebnosti Senátu?

Hilšer a Drahoš posílí v Senátu klub Starostů a nezávislých, hnutí má tak šanci získat post předsedy Číst článek

„Demokracie něco stojí. Nejlevnější způsob řízení státu je diktatura. Tak si vyberte. My si ale, zaplať bůh, už dřív vybrali zastupitelskou demokracii, která ale taky něco stojí.“ A co Senát „škrtnout“, jak navrhuje prezident?

„Tak to bychom taky mohli škrtnout polovinu radnic v malých obcích a lidé budou mít pocit, že se o nich nerozhoduje tam, kde žijí. Začnou být pasivní a konečné důsledky budou devastující pro celou společnost. Proto se mi zdá, že prezident říká věci, které se prostě nepatří,“ říká důrazně.

Zeman v ofsajdu

„Prezident po svém zvolení přísahá na Ústavu ČR. Zdá se mi, že Miloš Zeman, ve svém komentování českého politického provozu, jde za hranu, která mu přísluší. Třeba svou výzvou, aby se Senát vyhladověl a škrtaly se mu finance… Mám pocit, že by se prezident měl vrátit na hrací hřiště. On je teď tak trochu v ofsajdu.“

Kompletní přepis rozhovoru Jana Pokorného s Milošem Zemanem: O senátu, 17. listopadu a ekonomických zm*dech Číst článek

A jak by pak komentoval poslední návštěvu předsedy dolní komory Vondráčka v Moskvě, který tam jednal s politiky na sankčním seznamu EU? „Ta návštěva se jaksi nepovedla a je třeba promyslet, jak to napravit. Tak, aby to pak odpovídalo duchu naší zahraniční politiky. Když se totiž takto vysoký státní činitel setká s lidmi na sankčním seznamu, měl by také říct, proč to dělá. Co má za lubem… Mohl by se při takové návštěvě pohybovat zkušeněji a obratněji a některým okolnostem se zkrátka vyhnout,“ dodává nový senátor.