Vyhostit všechny kromě velvyslance. S Ruskem musíme začít od čistého stolu, vyzývá senátor Fischer

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nebyl výbuch muničního skladu ve Vrběticích aktem státního terorismu, ruští agenti útočili na zboží bulharského obchodníka, za což se premiér v úterý odpoledne omluvil. „Změnil rétoriku způsobem, který ukazuje, jako kdyby z toho nechtěl dělat problém. Vypadá to jako mnichovanství, jako ustupování," kritizuje nezávislý senátor Pavel Fischer. Interview Plus Praha 16:42 20. dubna 2021

„Na našem území operovaly speciální složky, které nosí uniformy, poslouchají rozkazy a byly tady bez povolení. Způsobily teroristický čin, rozsáhlé škody a ztráty na životech. V mých očích šlo o nepřátelský akt vůči České republice na našem výsostném území,“ zdůrazňuje pro Český rozhlas Plus.

Fischer předsedá senátnímu výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který vládě doporučuje vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze kromě velvyslance.

Připomíná, že Česko jako napadená země vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády ve lhůtě dvou dní. Rusko v reakci na to vyhostilo 20 Čechů, a to včetně zástupce velvyslance, zemi navíc museli opustit do 24 hodin.

„Ruská strana eskaluje. Teď je otázka, jestli si to necháme líbit. Někdy se říká, že diplomacie je pro jemné mravy a dobré vychování, ale ve vztazích mezi zeměmi fungují velmi silové poměry. Je na čase, abychom udělali to, co je potřeba: začít od čistého stolu,“ vyzývá bývalý diplomat.

„Není to akt nepřátelství proti Ruské federaci nebo ruskému lidu. Ale musíme se bránit, protože proti sobě máme putinovský režim, který zkouší destabilizovat Českou republiku a další demokracie,“ doplňuje.

Selhání ministra zahraničí?

Fischer se pozastavuje nad tím, že Česko v současnosti nemá plnohodnotného ministra zahraničí, řízením rezortu je pověřen vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„I kdyby to byl superman, který jezdí naoko nakupovat Sputnik, aby zakryl další věci, to nemůže všechno zvládnout,“ naráží na Hamáčkovo vysvětlení, proč zrušil plánovanou cestu do Moskvy.

Hamáček tvrdí, že evropské ministry zahraničí požádal o to, aby unijní země koordinovaně vypovídaly ruské diplomaty. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell ale uvedl, že Česko o společný postup nepožádalo.

„Když jsem viděl větu, kterou (Hamáček) řekl, tak to mohlo vypadat, jako když někdo zve, aby přišli brigádníci hrabat listí do zahrady Černínského paláce. Nebylo vůbec jasné, jaký je právní základ pro to, co pan vicepremiér říká. Nebylo jasné, že Česká republika byla napadena tou slavnou jednotkou 29155 a že na našem území operovali speciálové, kteří vraždili v Salisbury,“ upozorňuje Fischer.

Vláda podle něj měl po sobotním zveřejnění celé kauzy obratem mobilizovat všechny spojence a českým velvyslancům a ambasádám předat instrukce s kompletním přehledem toho, co se stalo a o co případně žádáme.

„V sobotu večer zůstala celá řada lidí i na diplomatických postech perplex, nechápali, co se stalo ve Vrběticích. Volali mi velvyslanci i z cizích zemí a ptali se, co se u nás děje. Šlo o to vysvětlit, co se stalo. Budeme se muset zeptat, jak to vláda zprocesovala,“ uvádí Fischer.

Podklady měli ještě před nedělním jednáním obdržet také unijní ministři zahraničí. „Věděli, co to jsou Vrbětice? Možná to slovo slyšeli poprvé v životě a třeba ani do mikrofonu nerozuměli tomu, co říká pan Hamáček. On tomu věnoval možná pět vteřin svého času, tam byla jedna věta či souvětí, podle toho, co jsem viděl v novinách. To je velmi málo na situaci, do které jsme se dostali,“ dodává.