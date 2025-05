Pavel jednal s předsedy sněmovních stran. ‚Členství v EU a NATO nikdo nezpochybnil, válka nás ale ovlivní‘

Prezident Petr Pavel po čtvrteční sérii schůzek s lídry parlamentních stran řekl, že panuje shoda na tom, že české členství v Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii je v současnosti nejlepší garancí bezpečnosti a prosperity. Řekl to na tiskové konferenci. Všichni včetně opozice se podle hlavy státu shodli také na tom, že bezpečnost vidí komplexně či že výsledek konfliktu na Ukrajině jednoznačně ovlivní bezpečnost ČR. Praha 17:15 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel po čtvrteční sérii schůzek s lídry parlamentních stran | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Lídři stran a hnutí se k jednáním postavili věcně, debata měla charakter názorové výměny, a ne pouze nějakých deklarací, řekl Pavel. Postupně přijal předsedy Pirátů, SPD, STAN, ANO a stran koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Prezident poznamenal, že jeho cílem nebylo odrazovat politiky od zdůrazňování tématu bezpečnosti před sněmovními volbami, ale od jeho používání k rozdělování společnosti.

Pavel řekl, že vnímá jako základní kameny bezpečnosti ČR pevné ukotvení v EU a NATO. Se šéfy stran také hovořil o přístupu ke zvyšování bezpečnosti ať už navyšováním výdajů na obranu, tak věnováním pozornosti připravenosti státu a jeho institucí i občanů na případné krize.

Členství v EU a NATO podle Pavla nezpochybnilo ani opoziční hnutí SPD, které prosazuje referendum o vystoupení z těchto institucí. „Zdůraznili, že jako strana přímé demokracie se zasazují o to, aby měli občané právo se v referendu vyjádřit k případnému setrvání, nebo nesetrvání,“ řekl prezident. Sám má jiný názor, nedomnívá se, že by se dalo v nějaké krátké době podobné referendum připravit.

Ukrajina a bezpečnost

Pavel také konstatoval, že způsob ukončení války na Ukrajině jednoznačně ovlivní bezpečnost České republiky na roky, možná desetiletí dopředu, stejně jako stav celé Evropy. „I proto jsem přesvědčen o tom, že je potřeba na téma bezpečnosti hovořit nejen se stranami, ale i s občany naprosto otevřeně,“ podotkl.

To, že jednotlivé strany se liší v přístupu, do jaké míry podporovat Ukrajinu, je podle hlavy státu také legitimní. „Ale nikdo z nich nezpochybňuje, že výsledek války bude mít na nás dopad a že je nutné dělat vše pro to, aby mírová jednání vedla pokud možno k rychlému výsledku i za cenu toho, že budou uzavřeny nějaké kompromisy,“ dodal.

Žádná ze stran podle Pavla také nezpochybnila, že větší výdaje do bezpečnosti jsou zapotřebí, ačkoli mohou mít různé pohledy na postup při zvyšování výdajů na obranu. „Některá strana má větší důraz na to, že vyšší výdaje by měly být spojeny zároveň s větší efektivitou, transparentností, což je naprosto v pořádku,“ podotkl prezident.

Zazněl podle něj též návrh na zřízení něčeho jako fondu národní obrany. „Vykrýval by v určitých letech, kdy jsou vyšší požadavky, ty vyšší výdaje, ale nebylo by nutné mít údaje lineární určitým procentem, ale to už je věcí technických řešení,“ poznamenal.

O kritice muniční iniciativy pro Ukrajinu například hnutím ANO ve čtvrtek politici přímo nehovořili. Veškeré výhrady k případné netransparentnosti ale podle Pavla vždy byly velice rychle a otevřeně řešeny. Největší přispěvovatelé dostali možnost vyslat své auditory, kteří přímo u českého resortu obrany kontrolovali to, jak je s jejich penězi zacházeno, dodal. Nezaznamenal od žádného státu stížnost.

Pavel také řekl, že neměl ambici, že by po čtvrtečních schůzkách všichni odcházeli s naprostým souhlasem ve všech hlavních bodech. Považoval za vhodný formát individuálních setkání s jednotlivými stranami či koalicemi vzhledem k době předvolební kampaně.