Při stoprocentní nemocenské nebudou chodit do práce ani sestřičky, říká poslanec ANO Juříček

Lidé v izolaci nebo karanténě by měli dostávat podle vládního návrhu nově sto procent redukovaného výdělku. Opatření, které má platit v březnu a dubnu, má bránit propadu příjmů a motivovat lidi k tomu, aby hlásili své kontakty a nastupovali do karantény. Poslanec ANO a majitel firmy Brano Group, která zaměstnává 2300 lidí, Pavel Juříček se ale domnívá, že je to cesta, jak uzavřít průmysl. Radiožurnálu řekl, že lidi přestanou chodit do práce. Praha 15:37 2. března 2021

Nehlasoval jste pro bonus v karanténě 370 korun, který schválila vláda, návrh tak ve sněmovně neprošel. Teď vláda navrhuje pro lidi v izolaci nebo karanténě stoprocentní nemocenskou. Jak přijatelný je pro vás tento návrh?

Ten je naprosto, totálně nepřijatelný pro všechny české podnikatele, protože je to vlastně nepřímá cesta, jak uzavřít celý průmysl a nakonec i zdravotnictví. I sestřičky, které by měly sto procent, po roce toho šílenství nebudou chodit do práce.

Poslechněte si rozhovor Věry Štechrové s poslancem hnutí ANO Pavlem Juříčkem o nemocenské

Proč si to myslíte? Do karantény by už i teď měli chodit všichni, kteří se setkali s nakaženým, a samozřejmě by tam měli chodit všichni nakažení. Takže co se změní?

Vždyť je to úplně jednoduché. Jako český národ jsme trochu Švejci... Když budu mít 100 procent nemocenskou, tak zavolám nějakému Pepíkovi, který covid měl, a řeknu: „Pepíku, nahlas mě, že jsem se s tebou setkal.“ A v tu chvíli už to jede a bude v karanténě. Takže to je opravdu spíš řízený způsob, jak zastavit ekonomiku České republiky.

Počkejte, pokud zaměstnanec zůstane na nemocenské, tak dostane ne sto procent základního platu, ale redukovaného výdělku a předpokládám, že i vaši zaměstnanci mají bonusy, odměny. O to by přišli. Ani to je podle vás neodradí od podvádění, které popisujete?

Podívejte, když to bylo těch 370 korun na den, tak si vezměte, že když zaměstnanec má 30 000 korun, tak přes přepočet vám to vyjde 26 000 měsíčně a za ty čtyři tisíce už mi tehdy říkali a signalizovali dělníci, když jsem se jich ptal: „Hele, šéfe, máme vás rádi, jste báječný chlap, ale čtyři tisíce nám nestojí za to, abychom vůbec do práce chodili. To si umíme zařídit.“

Jak byste řešil situace, kdy lidé chodí do práce nakažení, nebo dokonce nemocní a nehlásí rizikové kontakty, aby nepřišli o část platu?

Ale to je to, co jsem vítal. To, co jsem já sám dělal ve svých firmách a dělali jsme to my osvícení a odpovědní podnikatelé. Doporučoval jsem taky, aby se to dělalo masově. Děláme to už pět měsíců od 1. října. Spíš vytlačujeme lidi, kteří jsou rizikoví, nebo kteří mají covid. Máme na to systém, metodiku, máme izolační místnosti, máme na to vyškolené lidi, kteří jsou kompletně oblečení. Máme svoje vlastní antigenní testy, které nakupujeme už od října. Takže ve vlastním zájmu ty lidi, kteří jsou nakažení nebo rizikoví, vytlačujeme z firmy.

Jak byste eliminoval bezpříznakové přenašeče viru, protože právě proto jdou do karantény i ti, kteří se s nemocným potkali, protože nemusí mít příznaky a antigenní testy nejsou tak spolehlivé, aby je odhalily?

Máme koupené antigenní testy. K pátku jsme jich uplatnili 1259 a měli jsme jenom čtyři chybové. Často ty, kteří jsou pozitivní, posíláme i na PCR test a ti čtyři byli pozitivní a na PCR testu byli negativní. Ale jak jsem říkal, trasujeme lidi a ty testujeme. A testujeme je jak hned, tak ještě opakovaně a následně poté, kdy jsou třeba po karanténě, tak je znovu testujeme, jestli je můžeme pustit do firmy.

To je určitě výborné, že to takhle děláte. Ale to, že to dobře funguje ve vaší firmě, neznamená, že to dobře funguje celostátně a zkušenosti hygieniků jsou jednoznačné. Lidé nehlásí ani jeden rizikový kontakt na nakaženého člověka. Tak jak to potom řešit? Ne každá firma to dělá jako vy. A vy jste zároveň zákonodárce, ne jenom podnikatel.

Ano, ale to je to, co jsem doporučoval, abychom jako zákonodárci odsouhlasili princip hromadného testování i v ostatních firmách tak, aby se srovnaly hladiny a nebyli to jenom ti, kteří jsou zodpovědní. Tím pádem se nastaví spravedlnost a můžeme dojít z vážné situace do situace, která bude podstatně lepší.

‚Radši si sundají roušku‘

Když se teď na chvíli zkusíte stát svým zaměstnancem a půjdete do karantény za 60 procent redukovaného platu, takže najednou místo 30 000 budete mít za 14 dnů jenom 7 000 korun a stejně tak to bude mít manželka. Tito lidé pak musí vyžít s naprostým minimem, protože máme jednu z nejmenších nemocenských v Evropě. Zaměstnanci jsou ale v naprosto špatné situaci.

Nemyslím si, že váš propočet je správný, protože mají 60 procent redukovaného platu, ale redukovaný plat se samozřejmě počítá z nějakého průměru, takže to určitě nevychází na sedm tisíc, ale vychází to podstatně víc.

Při třiceti tisících korunách je to dvoutýdenní náhrada mzdy 7462 korun.

Jenom říkám, je to cesta spíš řízení, než abychom stimulovali lidi pro to, aby do práce nechodili. Přeci jenom mzda je za práci a nikoliv za to, že stimuluji člověka...

Tomu rozumím, ale zároveň chceme, aby nakažení a rizikoví nechodili do práce. A pokud budou mít 7400 korun za 14 dní, tak prostě kontakty hlásit nebudou. Tak jak to vyřešit?

Nejsem si jistý, jestli říkáte správně to číslo, teď ho nedokážu z hlavy ověřit. V každém případě, jak znám české podnikatele, tak tam to funguje a je potřeba to rozšířit celorepublikově, abychom se s vážnou situací poprali.

Je pravdou, že my, kteří to už děláme pět měsíců a ostatní to nedělají, nebo začali třeba minulý týden, tak tam jistá míra nespravedlnosti je. Dnes mi dokonce lidi říkali, když jsem obtelefonovával svoje šéfy výroby, že když budou mít 100 procent nemocenskou, tak že si radši tu roušku sundají a že radši dostanou ten covid od někoho a budou mít sto procent.

Bude to mít úplně opačný efekt a nezapomeňte, že musíme taky vyrábět, máme povinnost dodávek v automobilovém průmyslu.